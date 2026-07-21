/100 நாள் வேலை திட்டத்தில் புதிய விதிமுறை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

100 Day Job Scheme New Rules : மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கு மாற்றாக தற்போது புதிய திட்டம் Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-GRAM (G) Scheme 2025, 01.07.2026 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. VB-GRAM (G) Scheme 2025 என்ற புதிய திட்டத்திலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முந்தைய மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து சலுகைகளும் இத்திட்டத்திலும் தொடரப்படும். இவர்களுக்கென ஏற்கனவே, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கென சிறப்பு ஊரக விலைப்புள்ளி பட்டியல் மற்றும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சிறப்புப்பணிகள் ஆகியவற்றை அவ்வாறே பின்பற்றுமாறு வலியுறுத்தப்படுகிறது.
மேலும், இப்புதிய திட்டத்திலும் வேலை கோரும் அனைவருக்கும் வேலை வழங்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இதன்படி மாற்றுத்திறனாளிகள் 50% வேலை செய்தாலே முழு ஊதியம் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில், தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய அரசாணையின்படி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்புப் பணிகள், மண்வேலை தொடர்பான பணிகள்இரு வகையான பணிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
பணித்தளங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சிறப்புப் பணிகள்
1. பணித்தளத்தில் தொழிலாளர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்குதல்
2. பணித்தளத்தில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களது குழந்தைகளை பராமரித்தல்
3. குழந்தைகள் பராமரிப்பு பொறுப்பாளருக்கு உதவியாளர். (ஒவ்வொரு 5 குழந்தைகளுக்கும் ஒரு கூடுதல் மாற்றுத்திறனாளி உதவியாளர்
அமர்த்தலாம்)
4. பணித்தளப்பொறுப்பாளர் / பணி இணையாளர் முன் அளவீட்டினை மேற்கொள்ள உதவுதல் (100 க்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் இருப்பின் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியினை பணித்தள பொறுப்பாளருக்கு உதவியாளராக அமர்த்தலாம்)
5. பணித்தளத்தில் அகற்றப்பட்ட மரங்களை அப்புறப்படுத்துதல் (இலை, தழை, மற்றும் சிறு மரங்கள்)
6. ஆழப்படுத்தப்படும் இடங்களில் தண்ணீர் தெளித்தல் (குறிப்பாக கோடை காலங்களில்)
7. மண்வெட்டி, கடப்பாறை போன்றவற்றை கொண்டு கொட்டப்படும் மண்களை சமப்படுத்துதல்
8. கரைகளை சமப்படுத்துதல்
9. கரைகளின் சரிவுப்பகுதியினை சீர்செய்தல்
இந்த பணிகளில் முழு நேரம் (1 மணி நேரம் இடைவேளைகளுடன் கூடிய 8 மணி நேர வேலை) பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு முழு ஊதியம் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
II. இந்த பணிகள் தவிர, மாற்றுத்திறனாளிகளை கீழ்க்கண்ட மண்வேலை தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ள பின்வரும் அறிவுரைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
1. உடல் உழைப்பினை மேற்கொள்ளத் தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் முட்புதர்களை அகற்றுதல், மரக்கன்றுகள் நடுதல், மண்மூடுதல், நீர்பாய்ச்சுதல், மண்வரப்பு அமைத்தல், கல்வரப்பு அமைத்தல் மற்றும் அகழி அமைத்தல் (Trench Cutting) போன்ற பணிகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.
2. பணித்தளத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால், அவர்களை மேலே கூறப்பட்டுள்ள சிறப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும்.
3. பணித்தளங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே மண் தொடர்பான பணிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். அப்போது அவர்கள் 5 அல்லது 10 பேர் கொண்ட குழுவாக பிரிக்கப்பட்டு, சாதாரண தொழிலாளர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணி அளவில் 50 சதவீத அளவினை மட்டுமே அவர்கள் மேற்கொள்ள முன் அளவீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
4. மேற்படி மண் வேலை சார்ந்த பணிகளை, 4 மணி நேரம் மட்டுமே செய்தால் போதுமானது.
5. மேற்படி மண் வேலை சார்ந்த பணிகளில், சாதாரண தொழிலாளர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணி அளவில். முன் அளவீடு செய்து தரப்பட்ட 50 சதவீத பணிகளை முடித்தால், முழு ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்குவதில், கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகளையும் கட்டாயம் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
•வேலை அட்டை கோரும் தகுதியுடைய அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் தனித்துவமான வேலை அட்டை 15 தினங்களுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும். வேலை கோரும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எவ்வித நிபந்தனைகளுமின்றி வேலை வழங்கப்பட வேண்டும்.
• VB-GRAM (G) Scheme 2025 கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்குவதில் எவ்வித தொய்வும் இருத்தல் கூடாது.
• மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கென மேற்கண்டவாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள பணிகள் மட்டுமே வழங்கப்படவேண்டும்.
• மண்வேலை தொடர்பான பணிகளில், 5 அல்லது 10 பேர் கொண்ட குழுவாக பிரிக்கப்பட்டு வேலை வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
• மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தனி மிண்ணனு வருகைப்பதிவேடு (e-Muster Roll) தயார் செய்து துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(MGNREGS) மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) மூலம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
• மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு ஊரக விலைப்புள்ளி பட்டியலில் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு 50 சதவிகிதம் பணிகள், பணி மேற்பார்வையாளர் மற்றும் பணித்தளப்பொறுப்பாளர் மூலம் முன் அளவீடு செய்து தரப்பட வேண்டும்.
• மாற்றுத்திறனாளிகள் மேற்கொண்ட வேலையின் இறுதி அளவீடு பணி மேற்பார்வையாளரால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
• மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முழு ஊதியம் வழங்கப்படுவது FTO தயார் செய்யும்போது சம்மந்தப்பட்டமண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) மூலம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
• மாற்றுத்திறனாளிகளது குறைகளை தீர்க்கும் விதமாக பிரதி மாதம் இரண்டாவது செவ்வாய் கிழமை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிஊ) தலைமையில் குறைகேள் முகாம் நடத்தப்பட்டு அவர்களது குறைகள் உடனுக்குடன் தீர்க்கப்பட வேண்டும்.
• இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செவ்வாய்க்கிழமைகளில் கூடுதல் ஆட்சியர் (வளர்ச்சி) / திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அவர்கள் முன்னிலையில் குறைகேள் முகாம்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்.
மேற்கூறிய நடைமுறைகளை ஊராட்சி அளவில் பணித்தளப்பொறுப்பாளர் மற்றும் ஊராட்சி செயலரும், ஊராட்சி தலைவரும், வட்டார அளவில் துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS) மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) உறுதி செய்வதோடு மேலும், மாவட்ட அளவில் கூடுதல் ஆட்சியர் (வளர்ச்சி) / திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.