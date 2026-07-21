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100 நாள் வேலை திட்டத்தில் புதிய விதிமுறை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

100 Day Job Scheme New Rules : 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு என்ன வேலை வழங்க வேண்டும் என்பது குறித்த விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:07 PM IST
100 நாள் வேலை திட்டத்தில் புதிய விதிமுறை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: 100 Day Job SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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