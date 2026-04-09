  • ஏப்ரல் 23 விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள் - முழு விவரம்

ஏப்ரல் 23 விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள் - முழு விவரம்

Holiday : சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடக்கும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி விடுமுறை அளிப்பது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 9, 2026, 11:55 AM IST
  • ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி விடுமுறை அறிவிப்பு
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்கள்
  • இந்த விதிமுறை யார் யாருக்கு பொருந்தும்?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: ரூ.46,000 ஆக உயரும் அடிப்படை சம்பளம்.... அரசு ஊழியர்கள் ஹேப்பி!!
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ரூ.46,000 ஆக உயரும் அடிப்படை சம்பளம்.... அரசு ஊழியர்கள் ஹேப்பி!!
தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் 2 தலைகீழ் மாற்றங்கள்! முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price
தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் 2 தலைகீழ் மாற்றங்கள்! முக்கிய தகவல்
அதிரடியாக குறைந்த ஐபோன் 17 விலை! ஆபர் மேல் ஆபர்! முழு விவரம்!
camera icon6
iPhone
அதிரடியாக குறைந்த ஐபோன் 17 விலை! ஆபர் மேல் ஆபர்! முழு விவரம்!
திருப்பதி ஏழுமலையானை விரைவாக தரிசிக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. இந்த தேதியை மிஸ் பண்ணாதீங்க
camera icon7
Tirupati
திருப்பதி ஏழுமலையானை விரைவாக தரிசிக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. இந்த தேதியை மிஸ் பண்ணாதீங்க
ஏப்ரல் 23 விடுமுறை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள் - முழு விவரம்

Holiday : வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழகத்தில் பணியாற்றும் அனைத்துத் துறை ஊழியர்களும் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றும் வகையில், வாக்குப்பதிவு நாளன்று சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்கத் தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக உத்தரவிட்டுள்ளது. விடுப்பு அளிப்பது தொடர்பாகவும், யாரெல்லாம் விடுப்பு எடுப்பதில் இருந்து விலக்கு பெறலாம் என்பது குறித்தும் அரசு விரிவாக தெரிவித்துள்ளது. அது குறித்த விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தேர்தல் விடுமுறை விவரம்

இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் வாக்குப்பதிவு நடக்கும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி அனைத்து நிறுவனங்களும் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும்.

சட்டப்பிரிவு 135Bன் கீழ் உள்ள கட்டாய விதிமுறைகள்:

மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951-ன் கீழ் உள்ள பிரிவு 135B-ன் படி இந்த விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது. 

யார் யாருக்குப் பொருந்தும்?: 

வணிகம், வர்த்தகம், தொழில்துறை நிறுவனம் அல்லது இதர நிறுவனங்களில் பணிபுரியும், சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு வாக்களிக்கத் தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும் வாக்குப்பதிவு நாளன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

சம்பள பிடித்தம் கூடாது: 

விடுமுறை வழங்கப்பட்ட காரணத்திற்காகத் தொழிலாளியின் ஊதியத்தில் எவ்விதக் குறைப்போ அல்லது பிடித்தமோ செய்யக்கூடாது. அன்றாடக் கூலித் தொழிலாளர்கள் மற்றும் தற்காலிகப் பணியாளர்களுக்கும் அவர்கள் அன்றைய தினம் வேலை செய்திருந்தால் என்ன ஊதியம் கிடைக்குமோ, அதே ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

தண்டனை விவரம்: 

ஒருவேளை இந்தச் சட்டத்தை மீறி, ஒரு முதலாளி விடுமுறை அளிக்க மறுத்தாலோ அல்லது ஊதியத்தைக் குறைத்தாலோ, அந்த நிறுவன உரிமையாளருக்கு 500 ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

விதிவிலக்கு: 

ஒரு பணியாளரின் விடுப்பு, அந்த நிறுவனத்தின் பாதுகாப்புக்கோ அல்லது அந்த வேலைக்கோ பெரும் இழப்பை அல்லது ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கருதப்பட்டால் மட்டுமே இந்த விதியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும்.

அனைத்துத் துறைகளுக்கும் விரிவான அறிவுறுத்தல்:

தமிழக அரசின் இந்த உத்தரவு ஐடி, பிபிஓ உள்ளிட்ட தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைகள், தொழிற்சாலைகள், கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள், பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் என அனைத்துக்கும் பொருந்தும். ஷிப்ட் (Shift) அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் அவர்கள் வாக்களிக்க வசதியாக விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டும். தங்கள் தொகுதியில் இல்லாமல், வேறு தொகுதிகளில் அல்லது வெளி மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் வாக்காளர்களுக்கும், முறையான விடுமுறையை நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு கண்காணிப்பு:

இந்த உத்தரவு முறையாகப் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்க மாநில அளவிலும், மாவட்ட அளவிலும் கட்டுப்பாட்டு அறைகளை திறக்கத் தொழிலாளர் ஆணையருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. விடுமுறை அளிக்க மறுக்கும் நிறுவனங்கள் குறித்துப் பணியாளர்கள் இந்தக் கட்டுப்பாட்டு அறைகளில் புகார் அளிக்கலாம். தொழிலாளர் துறை அதிகாரிகள் நிறுவனங்களில் நேரடி ஆய்வு மேற்கொண்டு, விதிமீறல்கள் நடப்பதைத் தடுப்பார்கள்.

கேள்வி பதில்கள்:

தனியார் நிறுவனங்கள் விடுமுறை அளிப்பது கட்டாயமா?

ஆம், மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் பிரிவு 135B-ன் படி, அனைத்துத் தனியார் நிறுவனங்களும் தங்கள் ஊழியர்களுக்குச் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிப்பது சட்டப்படி கட்டாயமாகும்.

விடுமுறைக்காக ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படுமா?

நிச்சயமாகக் கூடாது. இது சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை என்பதால், மாதச் சம்பளம் வாங்குபவர்கள் அல்லது தினக்கூலி பணியாளர்கள் என யாருடைய ஊதியத்தையும் பிடிக்கக் கூடாது.

ஐடி மற்றும் பிபிஓ ஊழியர்களுக்கும் இந்த விடுமுறை பொருந்துமா?

ஆம், அரசாணையில் ஐடி மற்றும் பிபிஓ நிறுவனங்கள் குறிப்பாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும்.

ஒரு நிறுவனம் விடுமுறை அளிக்க மறுத்தால் எங்கு புகார் செய்வது?

தொழிலாளர் நலத் துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாவட்ட அல்லது மாநில அளவிலான கட்டுப்பாட்டு அறைகளில் பணியாளர்கள் புகார் அளிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க - Assembly Election 2026 Voting LIVE: புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

மேலும் படிக்க - 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்: 5 மாநில மொத்த இடங்கள், பெரும்பான்மை மற்றும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் -முழு விவரம்

மேலும் படிக்க - சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: புதுச்சேரி, கேரளா மற்றும் அசாமில் இன்று விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு

