வாக்களார் அட்டை இல்லாமலும் ஓட்டு போடலாம்.. எப்படி தெரியுமா? EC ரூல்ஸ் இதோ

Tamil Nadu Assembly Election 2026: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 36 நாட்கள் உள்ள நிலையில், மக்கள் வாக்களிக்க தயாராகி வருகின்றனர்.
இப்போதே பேருந்து, ரயில் என மக்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் மற்றும் தொலைத்து விட்டவர்கள் என்ன செய்வது என்பது குறித்து சில வாக்காளர்கள் கவலைகளை எழுப்பியுள்ளனர். தாங்கள் அப்போது வாக்களிக்க முடியுமா என்றும் வாக்குப்பதிவு சாவடிகளில் எந்த மாற்று ஆவணங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என்றும் பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். வாக்காளர்களின் பெயர் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கும் பட்சத்தில், அவர்களின் அசல் வாக்காளர் அடையாள அட்டை தொலைந்துவிட்டால் தேர்தல் ஆணையம் வாக்களிக்க அனுமதிக்கிறது.
வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாமல் வாக்களிக்க முடியுமா?
ஆம். தேர்தல் ஆணையத்தின்படி உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதே மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்தாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள ஆவணத்தை காண்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் வாக்களிக்கலாம். வாக்குச்சாவடி அதிகாரி அந்த ஆவணத்தை பயன்படுத்தி உங்கள் அடையாளத்தை சரிபார்த்து, பின்னர் உங்கள் வாக்களிக்க அனுமதிப்பார்கள். எனவே, உங்கள் அசல் வாக்காளர் அட்டை தொலைந்துவிட்டால், தங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த அரசு அங்கீகரித்த பிற அடையாள சான்றுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்கும் ஆவணங்கள்
1.ஆதார் அட்டை
2. பாஸ்போர்ட்
3. ஓட்டுநர் உரிமம்
4. பான் கார்டு
5. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட அட்டை
6. புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி அல்லது தபால் அலுவலக பாஸ்புக்
7. புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணங்கள்
8. மத்திய அல்லது மாநில அரசு, பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் சேவை அடையாள அட்டை
9. தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்படும்
10. தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் கீழ் வழங்கப்படும் ஸ்மார்ட் கார்டு
11. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டை
12. ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட டிஜிட்டல் வாக்காளர் அடையாள அட்டை
இந்த 12 ஆவணங்கள் இருந்தால் நீங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாமல் வாக்களிக் முடியும். இதனின் அசல் ஆவணங்களை காட்டி, நீங்கள் வாக்களிக்கலாம்.
வாக்களிப்பதற்கு முன் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
வாக்குச்சாவடிக்கு செல்வதற்கு முன், வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். பட்டியலில் பெயர் இல்லை என்றாலும், செல்லுபடியாகும் அடையாள ஆவணங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் வாக்களிக்க முடியாது.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல்
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளா ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்களிக்க முடியும். மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23, 29ஆம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. கேரளா, அசாம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும். தேர்தல் அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, 4 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணை
வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கும் தேதி: மார்ச் 30
வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி தேதி: ஏப்ரல் 6
வேட்பு மனு பரிசீலனை நடைபெறும் தேதி: ஏப்ரல் 7
வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி: ஏப்ரல் 9
வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் தேதி: ஏப்ரல் 23
வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் தேதி: மே 4
தமிழக தேர்தல் கள நிலவரம்
தமிழகத்தில் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் நோக்கி அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக, நாதக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த வாரத்தில் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை, திமுக, அதிமுக, தவெக ஆகிய கட்சிகள் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே, நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு இருக்கிறது.
தேர்தலுக்கு இன்னும் கிட்டதட்ட ஒரு மாதமே இருப்பதால் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. குறிப்பாக, ஆளும் திமுக அரசு தங்கள் ஆட்சியை மீண்டும் தக்க வைத்துக் கொள்ள திட்டம் போட்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில், பிரதான எதிர்க்கட்சிகளாக இருக்கும் அதிமுக, பாஜக எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், அரசியல் களத்திற்கு வந்துள்ள தவெக இந்த தேர்தலில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பொருத்திருந்து பார்ப்போம்.
மேலும் படிக்க: TN Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... முழு அட்டவணை இதோ!
மேலும் படிக்க: தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு! வீட்டில் எவ்வளவு தங்கம் வைத்திருக்கலாம்? முழு விவரம்!
மேலும் படிக்க: இன்று முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்? இவற்றை எல்லாம் செய்ய தடை!
