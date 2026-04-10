தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு - 6 நட்சத்திர வேட்பாளர்கள்

Tamil Nadu Assembly Election : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:59 AM IST
Tamil Nadu Assembly Election : தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 4,630 வேட்பாளர்கள் மக்கள் மன்றத்தில் தங்களின் விதியைச் சோதிக்கக் களம் இறங்கியுள்ளனர். வேட்புமனுக்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கான சின்னங்களும் நேற்று மாலை ஒதுக்கப்பட்டன.

வேட்புமனுத் தாக்கல் முதல் இறுதிப் பட்டியல் வரை

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான நடைமுறைகள் கடந்த மார்ச் 30 ஆம் தேதி தொடங்கின. வேட்புமனுத் தாக்கல் மார்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இடையில் நான்கு நாட்கள் அரசு விடுமுறை இருந்தபோதிலும், அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் சுயேச்சைகள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.

தாக்கல் செய்யப்பட்ட மொத்த மனுக்கள்: 7,599

பரிசீலனையில் ஏற்கப்பட்டவை: 5,024

தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட மனுக்கள்: 2,460

திரும்பப் பெறப்பட்ட மனுக்கள்: 509

இறுதி வேட்பாளர்கள் எண்ணிக்கை: 4,630

மனுப் பரிசீலனையின் போது, போதிய ஆவணங்கள் இல்லாதது மற்றும் தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் எடப்பாடி தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் மனு உட்பட மொத்தம் 2,460 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. நேற்று, ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி மாலை 3 மணியுடன் மனுக்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான கால அவகாசம் முடிந்த நிலையில், அந்தந்த தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் இறுதிப் பட்டியலை வெளியிட்டனர்.

நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் 

இந்தத் தேர்தலில் நான்கு மற்றும் ஐந்து முனைப் போட்டிகள் நிலவுவது அரசியல் பார்வையாளர்களைத் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது. இதில் நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் எந்தெந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனர் என்பதை பார்க்கலாம்.

கொளத்தூர்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் களம் காண்கிறார்.

எடப்பாடி: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிடுகிறார்.

பெரம்பூர்: தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாகத் தேர்தலைச் சந்திக்கிறார்.

சீமான் (நாம்தமிழர்): அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முக்கியத் தொகுதியில் களம் காண்கிறார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் (திமுக) - முன்னாள் முதலமைச்சரான ஓபிஎஸ், திமுகவில இணைந்த பிறகு தன்னுடைய சொந்த தொகுதியான போடிநாயக்கனூரில் போட்டியிடுகிறார்.

செந்தில் பாலாஜி (திமுக) : கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களில் கரூரில் போட்டியிட்ட செந்தில் பாலாஜி இம்முறை கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

இவர்கள் தவிர அமைச்சர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் நட்சத்திர அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளன.

கரூர் முதல் அம்பாசமுத்திரம் வரை: வேட்பாளர் எண்ணிக்கை விவரம்

தமிழகத்திலேயே அதிகப்படியான வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதியாக கரூர் உருவெடுத்துள்ளது. இங்கு மொத்தம் 108 பேர் மனுத்தாக்கல் செய்த நிலையில், பரிசீலனை மற்றும் வாபஸ் முடிவில் 79 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். ஒரு இயந்திரத்தில் நோட்டா உட்பட 16 பெயர்களை மட்டுமே இடம்பெறச் செய்ய முடியும் என்பதால், கரூர் தொகுதியில் மட்டும் 5 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன.

இதற்கு நேர்மாறாக, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் மிகக் குறைவாக 5 வேட்பாளர்கள் மட்டுமே போட்டியிடுகின்றனர். உதகை மற்றும் கூடலூர் தொகுதிகளிலும் தலா 6 வேட்பாளர்கள் மட்டுமே களத்தில் உள்ளனர். பெரும்பாலான தொகுதிகளில் 16க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் இருப்பதால், தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஏற்கனவே சின்னங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நேற்று மாலை சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கான சின்னங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. ஒரே சின்னத்தை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் கோரிய இடங்களில், தேர்தல் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் குலுக்கல் முறையில் சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன. இறுதிப் பட்டியல் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் ஒட்டப்பட வேண்டிய வேட்பாளரின் பெயர், புகைப்படம் மற்றும் சின்னம் அடங்கிய பேலட் பேப்பர் அச்சிடும் பணிகள் இன்று முதல் தொடங்குகின்றன.

இறுதிக்கட்டப் பிரச்சாரம்

வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் களம் திருவிழாக் கோலம் பூண்டுள்ளது. வேட்பாளர் இறுதி செய்யப்பட்டதால், இன்று முதல் பிரச்சாரம் புதிய வேகமெடுக்கும். வரும் ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி மாலையுடன் பகிரங்கப் பிரச்சாரம் முடிவுக்கு வரவுள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் 1950 என்ற உதவி எண்ணை அறிவித்து, முறைகேடுகளைத் தடுக்கப் பறக்கும் படைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தின் தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்கும் இந்த ஜனநாயகத் திருவிழா, வருகிற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. வாக்குகள் அனைத்தும் எண்ணப்பட்டு, மே 4 ஆம் தேதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

