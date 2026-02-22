நெருங்கும் தேர்தல்... தமிழ்நாட்டில் எப்போது வாக்கு எண்ணிக்கை? - வெளியான தகவல்

Tamil Nadu Assembly Election 2026: தேர்தல் சீசன் தொடங்கிவிட்டது. தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களிலும்; யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியிலும் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது.
நான்கு முனை போட்டி
தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை 38 மாவட்டங்களில் உள்ள மொத்தம் 234 தொகுதிகளிலும் ஒரு கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யின் அரசியல் நுழைவு தற்போதைய தேர்தல் களத்தை பரபரப்பாக்கி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தற்போது திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்
பலமுனை போட்டி நிலவுவதால், ஒரு தொகுதியில் வெற்றி பெறும் வாக்குகள் வித்தியாசம் என்பதும் மிக குறைந்த அளவிலேயே இருக்கும். எனவே, ஒவ்வொரு வாக்கும் முக்கியம் என்பதை அனைத்து கட்சிகளும் உணர்ந்திருக்கின்றன. மேலும், எஸ்ஐஆர் மூலம் தமிழ்நாட்டு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சுமார் 97 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 832 பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நாளை (பிப். 23) வெளியாகும் சூழலில், மொத்தம் எத்தனை வாக்காளர்கள்?, அதில் ஆண், பெண், திருநங்கை வாக்களார்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?, புதிய வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்? உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெரியவரும்.
தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு எப்போது?
இந்தச் சூழலில், வரும் மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் தேர்தல் ஆணையம், சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படும். வேட்புமனு சார்ந்த தேதிகள், தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தேதி, வாக்கு எண்ணிக்கை தேதி உள்ளிட்டவையும் இந்த அறிவிப்பில் வெளியாகும். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளும் அமலுக்கு வரும்.
இறுதிக்கட்ட பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம்
தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி, பிப்ரவரி இறுதியில் அறிவிக்கப்பட்டது. மார்ச் 12இல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும், மே 2ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெற்றது. மே 7ஆம் தேதி முதலமைச்சராக மு.க. ஸ்டாலின் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியான பின்னர் வரும் பிப்ரவரி 25 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி, ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுடன் தேர்தலை முன்னிட்டு இறுதி கட்ட ஆலோசனையில் ஈடுபட உள்ளார். தேர்தலுக்காக மத்திய துணை ராணுவ படையினர் மார்ச் முதல் வாரம் தமிழ்நாடு வர இருக்கிறார்கள்.
மே 3ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை?
இந்நிலையில், வரும் மே 10ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் நிறைவு பெற உள்ளது. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான இறுதிகட்ட பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்கிறது. பள்ளி தேர்வு உள்ளிட்டவை காரணமாக விடுமுறை நாளில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். தமிழ்நாடு உள்பட ஐந்து மாநிலங்களிலும் மே 3ஆம் தேதி அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்த ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை ஏப்ரல் முதலிரண்டு வாரங்களில் ஒருகட்டமாக வாக்குப்பதிவும் நடைபெறலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
