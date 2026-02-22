English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நெருங்கும் தேர்தல்... தமிழ்நாட்டில் எப்போது வாக்கு எண்ணிக்கை? - வெளியான தகவல்

நெருங்கும் தேர்தல்... தமிழ்நாட்டில் எப்போது வாக்கு எண்ணிக்கை? - வெளியான தகவல்

Tamil Nadu Assembly Election 2026: தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கும் சூழலில், வாக்கு எண்ணிக்கை எப்போது இருக்கும் என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:47 PM IST
  • அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
  • விரைவில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம்.
  • கடந்த 2021இல் மே 2ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது.

Trending Photos

குரு, சூரியனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. புது சொத்து வாங்கலாம்!
camera icon6
Navpancham Rajayoga
குரு, சூரியனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. புது சொத்து வாங்கலாம்!
1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?
camera icon12
Rajini Kamal
1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?
சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
8வது ஊதியக்குழு: இன்னும் சில மாதங்களில்... அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இன்னும் சில மாதங்களில்... அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை
நெருங்கும் தேர்தல்... தமிழ்நாட்டில் எப்போது வாக்கு எண்ணிக்கை? - வெளியான தகவல்

Tamil Nadu Assembly Election 2026: தேர்தல் சீசன் தொடங்கிவிட்டது. தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களிலும்; யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியிலும் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

நான்கு முனை போட்டி

தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை 38 மாவட்டங்களில் உள்ள மொத்தம் 234 தொகுதிகளிலும் ஒரு கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யின் அரசியல் நுழைவு தற்போதைய தேர்தல் களத்தை பரபரப்பாக்கி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தற்போது திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்

பலமுனை போட்டி நிலவுவதால், ஒரு தொகுதியில் வெற்றி பெறும் வாக்குகள் வித்தியாசம் என்பதும் மிக குறைந்த அளவிலேயே இருக்கும். எனவே, ஒவ்வொரு வாக்கும் முக்கியம் என்பதை அனைத்து கட்சிகளும் உணர்ந்திருக்கின்றன. மேலும், எஸ்ஐஆர் மூலம் தமிழ்நாட்டு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சுமார் 97 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 832 பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நாளை (பிப். 23) வெளியாகும் சூழலில், மொத்தம் எத்தனை வாக்காளர்கள்?, அதில் ஆண், பெண், திருநங்கை வாக்களார்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?, புதிய வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்? உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெரியவரும்.

தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு எப்போது?

இந்தச் சூழலில், வரும் மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் தேர்தல் ஆணையம், சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படும். வேட்புமனு சார்ந்த தேதிகள், தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தேதி, வாக்கு எண்ணிக்கை தேதி உள்ளிட்டவையும் இந்த அறிவிப்பில் வெளியாகும். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளும் அமலுக்கு வரும்.

இறுதிக்கட்ட பணிகளில் தேர்தல் ஆணையம்

தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி, பிப்ரவரி இறுதியில் அறிவிக்கப்பட்டது. மார்ச் 12இல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும், மே 2ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெற்றது. மே 7ஆம் தேதி முதலமைச்சராக மு.க. ஸ்டாலின் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியான பின்னர் வரும் பிப்ரவரி 25 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி, ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுடன் தேர்தலை முன்னிட்டு இறுதி கட்ட ஆலோசனையில் ஈடுபட உள்ளார். தேர்தலுக்காக மத்திய துணை ராணுவ படையினர் மார்ச் முதல் வாரம் தமிழ்நாடு வர இருக்கிறார்கள்.

மே 3ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை?

இந்நிலையில், வரும் மே 10ஆம் தேதி சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் நிறைவு பெற உள்ளது. தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான இறுதிகட்ட பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்கிறது. பள்ளி தேர்வு உள்ளிட்டவை காரணமாக விடுமுறை நாளில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். தமிழ்நாடு உள்பட ஐந்து மாநிலங்களிலும் மே 3ஆம் தேதி அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்த ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை ஏப்ரல் முதலிரண்டு வாரங்களில் ஒருகட்டமாக வாக்குப்பதிவும் நடைபெறலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | திமுக கூட்டணியில் யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? உதயசூரியனுக்கு எத்தனை சீட்?

மேலும் படிக்க | Check வைக்கும் காங்கிரஸ்... படையோடு காத்திருக்கும் விஜய் - ஆட்டத்தை முடிப்பாரா ஸ்டாலின்?

மேலும் படிக்க | உதயசூரியன் சின்னத்தில் நிற்கும் ஓ பன்னீர் செல்வம்? திமுக வைத்த ட்விஸ்ட்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TamilnaduTamil NewsTN Assembly Election 2026Election Commission

Trending News