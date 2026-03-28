தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: நீலகிரி மாவட்ட தொகுதிகளின் முழு விவரம்

TN Assembly Election 2026: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ளது. இந்த நிலையில், தேர்தலுக்கான பணிகள் சூடுபிடித்துள்ளன. தொகுதிப் பங்கீடு, வேட்பாளர் அறிவிப்பு, தேர்தல் விதிமுறைகள், பிரச்சாரம், என தேர்தல் களம் களைகட்டியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடக்கும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம்
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள நீலகிரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டின் குளிர்ச்சியான, அழகான, மனதுக்கு இதமளிக்கும் இயற்கை காட்சிகள் நிறைந்த மாவட்டமாக திகழ்கிறது. இங்கு அமைந்துள்ள நீலகிரி என்னும் மலையின் காரணமாக்க இந்த மாவட்டத்திற்கு இந்த பெயர் வந்தது. நீலகிரி மாவட்டத்தின் பொருளாதாரம் முக்கியமாக தேயிலை, காபி, உருளைக்கிழங்கு, முட்டைக்கோஸ், நறுமணப் பொருட்கள் போன்ற தோட்டக்கலை பயிர்களைச் சார்ந்துள்ளது
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: நீலகிரி மாவட்ட தொகுதிகள்
தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலாத் துறைக்கு பெரிய அளவில் பங்களிக்கும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் விவரங்கள், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
உதகமண்டலம் (108)
கூடலூர் (109)
குன்னூர் (110)
நீலகிரி மாவட்டம்: சட்டமன்ற தொகுதிகளின் முக்கிய தரவுகள்
உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதி (108)
நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஆர்.கணேஷ். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஆர்.கணேஷ், பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர் போஜராஜனை 5348 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
|கட்சி
|வேட்பாளர் பெயர்
|வாக்குகள்
|இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
|ஆர்.கணேஷ்
|65,530
|பாரதிய ஜனதா ஜட்சி
|போஜராஜன்
|60,182
|நாம் தமிழர் கட்சி
|ஆர்.ஜெயக்குமார்
|6,381
கூடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (109)
நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கூடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் பொன்.ஜெயசீலன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் பொன்.ஜெயசீலன், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் எஸ்.காசிலிங்கத்தை 1945 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
கூடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
|கட்சி
|வேட்பாளர் பெயர்
|வாக்குகள்
|அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
|பொன்.ஜெயசீலன்
|64,496
|திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
|எஸ்.காசிலிங்கம்
|62,551
|நாம் தமிழர் கட்சி
|இரா.கேதீசுவரன்
|7,317
குன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (110)
நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் கா.ராமசந்திரன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் கா.ராமசந்திரன் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் டி.வினோதை 4105 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
குன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
|கட்சி
|வேட்பாளர் பெயர்
|வாக்குகள்
|திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
|கா.ராமசந்திரன்
|61,820
|அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
|டி.வினோத்
|57,715
|நாம் தமிழர் கட்சி
|மா.லாவண்யா
|7,252
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. தமிழ்நாட்டில் என்று சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது?
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது.
2. நீலகிரி மாவட்டத்தில் எத்தனை சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன?
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 3 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.
3. உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் சிட்டிங் எம்எல்ஏ யார்?
உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் சிட்டிங் எம்எல்ஏ இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஆர்.கணேஷ்.
