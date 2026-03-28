English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: நீலகிரி மாவட்ட தொகுதிகளின் முழு விவரம்

Nilgiris District Assembly Election 2026: தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலாத் துறைக்கு பெரிய அளவில் பங்களிக்கும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் விவரங்கள், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 03:04 PM IST
  • நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்த தொகுதிகள் எத்தனை?
  • சிட்டிங்க் எம்எல்ஏ யார், யார்?
  • அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Trending Photos

குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்
camera icon6
Zodiac Signs
குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்
10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!
camera icon10
IPL
10 ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் வேல்யூ. CSK, RCB எந்த இடம்!
சூரியன் - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்
camera icon7
Rasi Palan
சூரியன் - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்
8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: OPS, சம்பளம், கூடுதல் ஓய்வூதியம்..... ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
TN Assembly Election 2026: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ளது. இந்த நிலையில், தேர்தலுக்கான பணிகள் சூடுபிடித்துள்ளன. தொகுதிப் பங்கீடு, வேட்பாளர் அறிவிப்பு, தேர்தல் விதிமுறைகள், பிரச்சாரம், என தேர்தல் களம் களைகட்டியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து  234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடக்கும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

நீலகிரி மாவட்டம்

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள நீலகிரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டின் குளிர்ச்சியான, அழகான, மனதுக்கு இதமளிக்கும் இயற்கை காட்சிகள் நிறைந்த மாவட்டமாக திகழ்கிறது. இங்கு அமைந்துள்ள நீலகிரி என்னும் மலையின் காரணமாக்க இந்த மாவட்டத்திற்கு இந்த பெயர் வந்தது. நீலகிரி மாவட்டத்தின் பொருளாதாரம் முக்கியமாக தேயிலை, காபி, உருளைக்கிழங்கு, முட்டைக்கோஸ், நறுமணப் பொருட்கள் போன்ற தோட்டக்கலை பயிர்களைச் சார்ந்துள்ளது

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: நீலகிரி மாவட்ட தொகுதிகள்

தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலாத் துறைக்கு பெரிய அளவில் பங்களிக்கும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் விவரங்கள், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:

உதகமண்டலம் (108)
கூடலூர் (109)
குன்னூர் (110)

நீலகிரி மாவட்டம்: சட்டமன்ற தொகுதிகளின் முக்கிய தரவுகள்

உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதி (108)

நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஆர்.கணேஷ். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஆர்.கணேஷ், பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளர் போஜராஜனை 5348 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆர்.கணேஷ் 65,530
பாரதிய ஜனதா ஜட்சி போஜராஜன் 60,182
நாம் தமிழர் கட்சி ஆர்.ஜெயக்குமார் 6,381

கூடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (109)

நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கூடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் பொன்.ஜெயசீலன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் பொன்.ஜெயசீலன், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் எஸ்.காசிலிங்கத்தை 1945 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

கூடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பொன்.ஜெயசீலன் 64,496
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எஸ்.காசிலிங்கம் 62,551
நாம் தமிழர் கட்சி இரா.கேதீசுவரன் 7,317
 

குன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (110)

நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் கா.ராமசந்திரன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் கா.ராமசந்திரன் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் டி.வினோதை 4105 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

குன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கா.ராமசந்திரன் 61,820
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் டி.வினோத் 57,715
நாம் தமிழர் கட்சி மா.லாவண்யா 7,252
 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. தமிழ்நாட்டில் என்று சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது?
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது.

2. நீலகிரி மாவட்டத்தில் எத்தனை சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன?
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 3 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.

3. உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் சிட்டிங் எம்எல்ஏ யார்?
உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் சிட்டிங் எம்எல்ஏ இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஆர்.கணேஷ்.

மேலும் படிக்க | 95 சதவீத வாக்குச்சாவடிகளில் இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு: நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர்

மேலும் படிக்க | TN Assembly Election 2026, நீலகிரிக்கிரி மாவட்டம்: 3 தொகுதிகளுக்கு 2720 EVMகள் ஒதுக்கீடு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

TN Assembly ElectionNilgirisTamil naduNilgiris ConstituenciesTN Political

Trending News