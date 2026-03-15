TN Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... முழு அட்டவணை இதோ!

Tamil Nadu Assembly Election 2026: தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்தம் 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கும் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 15, 2026, 04:43 PM IST
  • தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க 118 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும்.
  • தமிழ்நாட்டில் தற்போது நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.
  • இன்று முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வருகிறது.

2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு: தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல் அட்டவணையை, தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஞானேஷ்குமார் அறிவித்துள்ளார். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, இன்று முதல் இந்த 5 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வருகிறது.

5 மாநிலங்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 824 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. மொத்தம் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். மொத்தம் 2.18 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. 25 லட்சம் பேர் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். ஆஸ்திரேலிய தேர்தலுக்கு ஒப்பானது இந்த 5 மாநில தேர்தல் என தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஞானேஷ்வர் குமார் தெரிவித்துள்ளார். 

திருப்புமுனை தேர்தல்

தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை, 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. வழக்கமான இருமுனைப் போட்டி என்பது மாறி, இம்முறை மும்முனை அல்லது சதுரங்கப் போட்டியாக தேர்தல் களம் காட்சியளிக்கிறது.

மொத்த சட்டப்பேரவை தொகுதிகள்: தமிழ்நாடு மாநிலத்தை பொறுத்தவரை, 38 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 234 உள்ளன. தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணி கட்சிகள் சேர்ந்து 118 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் வரும் மே 10ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 75,032 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்படும் என்றும் வாக்குச்சாவடி அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் அடையாள அட்டை வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் முழு அட்டவணை 

வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கும் தேதி: மார்ச் 30

வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி தேதி: ஏப்ரல் 6

வேட்பு மனு பரிசீலனை நடைபெறும் தேதி: ஏப்ரல் 7

வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி: ஏப்ரல் 9

வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் தேதி: ஏப்ரல் 23

வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் தேதி:  மே 4

நான்கு முனை போட்டி

நேரடிப் போட்டி: தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை பிரதான கட்சிகளான திமுக கூட்டணி vs அதிமுக கூட்டணி இடையே தான் நேரடி போட்டி இருக்கும். தற்போது நடிகர் விஜய் "தமிழக வெற்றிக் கழகம்" என்ற கட்சியை ஆரம்பித்து அரசியலில் நுழைந்து உள்ளதால், தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

தொடர்ந்து வெல்லுமா திமுக?

திமுக கூட்டணி விவரம் (DMK Allliance): முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இந்த அணி தேர்தலைச் சந்திக்கிறது. இதில் காங்கிரஸ் (28 இடங்கள்), விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், மதிமுக, தேமுதிக மற்றும் பிற கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கின்றன. 1971ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை ஆட்சியை பிடிக்க திமுக முனைப்பு காட்டுகிறது.

'திராவிட மாடல்' சாதனைகளை முன்வைத்து இவர்கள் களம் காண்கின்றனர். காங்கிரஸ், மதிமுக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு உறுதியாகிவிட்ட நிலையில் விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், தவாக உள்ளிட்ட பல கட்சிகளிடம் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இழுபறியில் உள்ளது.

முட்டிமோதும் அதிமுக - பாஜக

அதிமுக கூட்டணி விவரம் (AIADMK Allliance): எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக களம் இறங்குகிறது. 2024 மக்களவை தேர்தலில் முறிந்த பாஜக உடனான உறவு, தற்போது இந்த தேர்தலில் மீண்டும் இணைந்துள்ளது. அதிமுக கடந்த முறை இழந்த ஆட்சியை மீண்டும் பிடிக்க தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகிறது. அமமுக, பாமக, தமாகா, ஐஜேகே, புரட்சி பாரதம் உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் கூட்டணியில் உள்ளன. 

கேம் சேஞ்சர் விஜய்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): நடிகர் விஜய் தொடங்கி உள்ள இந்தப் புதிய கட்சி, 2026 தேர்தலில் ஒரு 'கேம் சேஞ்சராக' பார்க்கப்படுகிறது. "திமுகதான் எங்களது அரசியல் எதிரி" என நேரடியாக அறிவித்து, 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடும் முடிவில் விஜய் உறுதியாக உள்ளார். இது இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகளைப் பிரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஓட்டை பிரிக்கும் நாதக

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): வழக்கம்போல் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டி நிலைப்பாடு என்பது வாக்கு சதவிகிதத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்துப் போட்டியிட்டு கணிசமான வாக்குகளைப் பிரிக்கும். சீமான் 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளரை அறிவித்துவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

