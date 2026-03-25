அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: திருப்பரங்குன்றத்தில் ட்விஸ்ட்.. தொகுதி மாறிய ராஜேந்திர பாலாஜி!

AIADMK Candidate List: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இன்று காலையிலேயே அதிமுக முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அதிரடியாக வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் 20 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் போட்டியிட அதிமுக வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது. தற்போது எம்எல்ஏக்களாக உள்ள 16 பேருக்கும் வரும் தேர்தலில் போட்டியிடவும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், திருப்பரங்குன்றத்தை பாஜக கேட்டு வந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் அதிமுகவே போட்டியிடுகிறது.
அதிமுக முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு
1) அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
2) கே.பி.முனுசாமி வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
3) திண்டுக்கல் சீனிவான் திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
4) நத்தம் விசுவநாதன் நத்தம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
5) எஸ்.பி.வேலுமணி தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
6) தங்கமணி குமாரபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
7) ஜெயக்குமார் ராயபுரம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
8) சி.வி. சண்முகம் மைலம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
9) செல்லூர் ராஜூ மதுரை மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
10) அன்பழகன் பாலக்கோடு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
11) காமராஜ் நன்னிலம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
12) ஓ.எஸ்.மணியன் தொகுதியில் வேதாரண்யம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
13) விஜயபாஸ்கர் விராலிமலை தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
14) கடம்பூர் ராஜூ கோவில்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
15) ஆர்.பி.உதயகுமார் திருமங்கலம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
16) ராஜேந்திர பாலாஜி சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
17) பென்ஜமின் மதுரவாயல் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
18) ராஜன் செல்லப்பா திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
19) கருப்பணன் பவானி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
20) வீருமணி ஜோலார்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
21) விஜயபாஸ்கர் கரூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
22) ராஜேந்திரன் அரியலூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
23) கிருஷ்ணமூர்த்தி கலசபாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
