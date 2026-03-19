ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊதியத்துடன் விடுமுறை அறிவிப்பு.. தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Assembly Election Holiday Announcement: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதியை கடந்த மார்ச் 15ம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம், அசாம், கேரளா ஆகிய 4 நாட்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச தேர்தல் தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.
TN Election: ஐந்து மாநில தேர்தல்
இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி தேதி ஏப்ரல் 6ஆம் தேதியும், வேட்பு மனு பரிசீலனை ஏப்ரல் 7ஆம் தேதியும், வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கேரளாவில் வேட்பு மனு தாக்கல் மார்ச் 16ஆம் தேதியும், வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி தேதி மார்ச் 23ஆம் தேதியும், வேட்பு மனு பரிசீலனை நடைபெறும் தேதி மார்ச் 24ஆம் தேதியும், வேட்பு மனுவை திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி தேதி மார்ச் 26ஆம் தேதிம், வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியும் நடைபெறுகிறது.
தொடர்ந்து, புதுச்சேரியில் வேட்பு மனு தாக்கல் மார்ச் 23ஆம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள், மார்ச் 24ஆம் தேதி வேட்பு மனு பரிசீலனை, மார்ச் 26ஆம் தேதி திரும்ப பெற் கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்ட்டுள்ளது. மேலும், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்.
மேற்கு வங்கத்தை பொறுத்தவரை, வேட்பு மனு தாக்கல் மார்ச் 30ஆம் தேதி, இரண்டாம் கட்டத்திற்கு ஏப்ரல் 2ஆம் தேதியும், வேட்பு மனுத் தாக்கல் நிறைவு பெறுவது முதல் கட்டத்திற்கு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி (2ஆம் தேதி கட்டம்), வேட்பு மனு பரிசீலனை ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி (2ஆம் கட்டம்), வேட்பு மனு திரும்பப் பெற கடைசி நாள் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி (2ம் கட்டம்), வாக்குப்பதிவு நாள் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி (முதல் கட்டம்), ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி (2ம் கட்டம்) நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
TN Election: ஊதியத்துடன் விடுமுறை வழங்க தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு
அசாம் மாநிலத்தில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் மார்ச் 23ஆம் தேதி, வேட்பு மனு தாக்கல் பரிசீலனை செய்வதற்கான கடைசி தேதி மார்ச் 24ஆம் தேதி, வேட்புமனு திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி மார்ச் 26ஆம் தேதி, வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், ஐந்து மாநிலங்களிலும் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அனைத்து கட்சிகளும் பரப்புரை, வேட்பாளர் பட்டியல், தொகுதி பங்கீடு போன்றவற்றை தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, தேர்தல் அன்று அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவது வழக்கம். குறிப்பாக, தனியார் ஊழியர்களும் வாக்களிக்க ஏதுவாக, அந்தந்த மாநில அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட வேண்டும் என விதிமுறை. அந்த வகையில் ஏப்ரல் மாதத்தில் புதுச்சேரி, தமிழகம், கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் என ஐந்து மாநில தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் ஐந்து மாநிலங்களுக்கும் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
TN Election: எப்போது தெரியுமா?
தமிழ்நாட்டில் நடைபெற இருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலின் வாக்குப்பதிவு நாள் (ஏப்.23) அன்று ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்க தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் ஆகிய மாநிலங்களில் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி அன்றும், மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23,29ஆம் தேதி அரசு ஊழியர்கள், தனியார் ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் விடுமுறை வழங்க தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனங்கள் மீது மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. தனியார் ஊழியர்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக, தனியார் ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இதற்கிடையில் தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பதற்கான முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. நேற்று கூட, வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்த ஆதார், பான் உள்ளிட்ட 12 ஆவணங்களை வைத்து வாக்களிக்கலாம் என தெரிவித்தது.
