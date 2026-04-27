மே 4 தேர்தல் ரிசல்ட்: தபால் வாக்குகள், EVM வாக்குகளை எப்படி எண்ணுவார்கள்...?

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Latest News: தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் முடிந்துவிட்டது. அனைவரும் மே 24ஆம் தேதிக்குதான் வெயிட்டிங். மீண்டும் ஸ்டாலின் தலைமமையில் திமுக ஆட்சியமைக்குமா?, அதிமுக அரியணையை நெருங்குமா?, விஜய் ஆட்சியை பிடிப்பாரா?, விஜய் அலை உண்மையிலேயே வீசியதா?, குறைந்தபட்சம் ஒரு சீட்டாவது கைப்பற்றுவாரா?, சீமானின் நிலை என்னவாகும்? உள்ளிட்ட பல கேள்விகள் அனைத்திற்கும் மே 4இல் விடை கிடைத்துவிடும்.
வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்?
தமிழ்நாட்டின் 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் 2026 கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. 2 கோடியே 80 லட்சதது 30 ஆயிரத்து 658 ஆண்கள், 2 கோடியே 93 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 905 பெண்கள், 7 ஆயிரத்து 728 மூன்றாம் பாலித்தனவர்கள் என தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
வாக்களித்தவர்கள் எத்தனை பேர்?
தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 6.37 லட்சம் பேர் தபால் வாக்குகளை செலுத்தி உள்ளனர். 4 கோடியே 87 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்களின் வாக்குகளை கடந்த ஏப். 23ஆம் தேதி அன்று செலுத்தியிருக்கிறார்கள்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாக்குப்பதிவா?
அதாவது, சுமார் 85% அதிகமானவர்கள் வாக்களித்திருக்கின்றனர். சதவீத கணக்கின்படி பார்த்தோமானால், இதுவே தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் வரலாற்றில் அதிகமான வாக்கு சதவீதம் ஆகும். ஆனால், வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கையை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் கடந்த முறையை விட 24 லட்சம் வாக்காளர்கள்தான் அதிகமாக வாக்களித்துள்ளனர். இது வழக்கமானதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
62 மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் தபால் வாக்குகளை எண்ணும் பணி வரும் மே 4ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) அன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்நிலையில், வாக்குகள் எண்ணும் வழிமுறைகள் குறித்து தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில்:
வாக்கு எண்ணும் நடைமுறை
- வாக்குகள் எண்ணும் பணி சரியாக காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும். முதலில், காலை 8 மணிக்குத் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி துவங்கும்.
- 30 நிமிடங்களுக்கு பிறகு, அதாவது காலை 8:30 மணிக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கும்.
- மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளை எண்ணும் சுற்றுகளில், கடைசி சுற்று வாக்குகள் எண்ணும் பணி, தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி முடிக்கப்பட்டவுடன்தான் துவங்கப்படும்.
- ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும் மையத்திலும் ஒரு பகுதியில் தபால் வாக்குகளும், மற்றொரு பகுதியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளும் அதற்குரிய மேசைகளில் எண்ணப்படும்.
- இரண்டிற்கும் தனித்தனியாக மேற்பார்வைக்காக உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அளவில் (ARO Level) அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுவார்கள்.
- 500 தபால் வாக்குகளுக்கு ஒரு மேசை என்ற விகிதத்தில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும்.
தபால் வாக்குகள் எவ்வளவு?
தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட மொத்த 3.60 லட்சம் அலுவலர்களில், வாக்காளர்களாக பதிவு செய்து, வாக்களிக்க விண்ணப்பித்த 2.88 லட்சம் அலுவலர்கள் (80%) தபால் வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
- இத்துடன் தேர்தல் பணிக்காக நியமனம் செய்யப்பட்ட காவல்துறை சார்ந்த அலுவலர்களும், மற்ற தேர்தல் Zonal/Sectorல் பணிபுரிந்த அலுவலர்கள், தேர்தல் கண்காணிப்பு குழுக்களில் பணியாற்றிய அலுவலர்களும் சேர்த்து மொத்தம் 3.36 லட்சம் தேர்தல் அலுவலர்கள் தபால் வாக்குகளாகவும், 1.10 லட்சம் அலுவலர்கள் தேர்தல் பணி சான்றிதழ் (Election Duty Certificate) பெற்று நேரடியாக வாக்குச்சாவடியிலும், வாக்களித்துள்ளனர்.
- 85+ மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் அளித்த படிவம் 12-D விண்ணப்பத்தின் பெயரில், மொத்தம் 1.73 லட்சம் வாக்காளர்கள் தபால் வாக்கு பெற்று வாக்களித்துள்ளனர்.
- இதுவரை சேவை வாக்காளர்கள் (Service Voters) 18,000 நபர்கள் வாக்களித்துள்ளனர். இவர்களின் தபால் வாக்குகள் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளான மே 4ஆம் தேதி அன்று காலை 8 மணிவரை பெறப்படும்.
- வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்த வாக்காளர்கள் மட்டுமின்றி, கூடுதலாக 6.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்களிடம் வாக்குகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை எப்போது தொடங்கும்?
தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் தபால் வாக்குகளை எண்ணும் பணி வரும் மே 4ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) காலை சரியாக 8 மணிக்கு தொடங்கும். தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 62 மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்.
2. வாக்குகள் எண்ணப்படும் வரிசை மற்றும் வழிமுறைகள் என்ன?
வாக்கு எண்ணிக்கை மொத்தம் இரண்டு நிலைகளில் நடைபெறும்:
காலை 8:00 மணி: முதலில் தபால் வாக்குகள் (Postal Ballots) எண்ணும் பணி தொடங்கும்.
காலை 8:30 மணி: மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படும்.
தபால் வாக்குகள் எண்ணி முடிக்கப்பட்ட பின்னரே, EVM இயந்திரங்களின் கடைசி சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
3. இந்தத் தேர்தலில் தபால் வாக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பங்களிப்பு எவ்வளவு?
இந்தத் தேர்தலில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் மொத்தம் 6.37 லட்சம் பேர் தபால் வாக்குகளைச் செலுத்தியுள்ளனர். இதில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்ட 3.36 லட்சம் அலுவலர்கள், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் (1.73 லட்சம் பேர்) மற்றும் சேவை வாக்காளர்கள் (Service Voters) ஆகியோர் அடங்குவர். 500 தபால் வாக்குகளுக்கு ஒரு மேசை என்ற விகிதத்தில் இவை எண்ணப்படும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ