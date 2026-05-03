தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல்: வாக்கு எண்ணிக்கை எப்படி நடைபெறும்? முழு விவரம்

TN Assembly Election Results Latest: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை (மே 4) நடைபெற உள்ளது. எனவே, வாக்கு எண்ணிக்கை எப்படி நடைபெறும் என்றும், தேர்தல் ஆணையத்தின் ஏற்பாடுகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 3, 2026, 08:07 AM IST

TN Assembly Election Results Latest: தமிழக்ததில் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. இதில் பதிவான வாக்குகள் மே 4 (நாளை) எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. எனவே, எப்படி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும், தேர்தல் ஆணையத்தின் ஏற்பாடுகள் என்ன என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.

மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கை 

தமிழக சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் 75,064 வாக்குச்சாவடிகளில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் பெறப்பட்ட தபால் வாக்குகள் ஆகியவற்றின் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை (மே 4) எண்ணப்படுகிறது.  இதற்காக அமைக்கப்பட்ட 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் நடத்தப்படும்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVMs) பதிவான வாக்குகளை எண்ணுவதற்காக 234 வாக்கு எண்ணும் அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதே வளாகங்களில், தபால் வாக்குகள் மற்றும் மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்ட தபால் வாக்குகளை (ETPBs) எண்ணுவதற்காக கூடுதலாக 240 அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணிக்காக மொத்தம் 3,324 மேஜைகள் பயன்படுத்தப்படும். 

ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும் மையத்திலும் ஒரு பகுதியில் தபால் வாக்குகளும், மற்றொரு பகுதியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளும் அதற்குரிய மேசைகளில் எண்ணப்படும். இரண்டிற்கும் தனித்தனியாக மேற்பார்வைக்காக உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அளவில் (ARO Level) அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுவார்கள். 500 தபால் வாக்குகளுக்கு ஒரு மேசை என்ற விகிதத்தில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும்.

வாக்கு எண்ணும் பணிகள் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் மற்றும், உதவித் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களின் உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்படும். வாக்கு எண்ணும் பணிக்காக மொத்தம் 10,545 பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்: மேலும் வாக்கு எண்ணும் செயல்முறையின் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நேர்மையை உறுதி செய்ய 4,624 நுண் பார்வையாளர்கள்(Micro Observers) அவர்களுக்கு துணையாக இருப்பார்கள். 

வாக்கு எண்ணும் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிடவும், ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தல்கள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்யவும், ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கும் ஒருவர் என மொத்தம் 234 வாக்கு எண்ணும் பார்வையாளர்களை (Counting Observers) இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் நியமித்துள்ளது. வாக்கு எண்ணும் செயல்முறையின் நேர்மை மற்றும் சுமூகமான நடத்தையை உறுதி செய்வதற்காக அனைத்து மையங்களிலும் விரிவான மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், முதல்முறையாக, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்குள் அனுமதியற்ற நபர்கள் நுழைவதைத் தடுக்கும் நோக்கில் ECINET மூலம் QR குறியீடு அடிப்படையிலான புகைப்பட அடையாள அட்டை முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

தபால் வாக்கு எண்ணப்படுவது எப்படி?

 1. வாக்குகள் எண்ணும் பணி சரியாக காலை 8:00 மணிக்குத் துவங்கும். தலில் காலை 8:00 மணிக்குத் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி துவங்கும். 

2. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும். தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு, ஒவ்வொரு 500 வாக்குகளுக்கும் ஒரு வாக்கு எண்ணும் மேஜை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

3. தபால் வாக்குகள் அனைத்தும் பிரிக்கப்பட்டு,  செல்லுப்படியாகும், செல்லுப்படியாகாத வாக்குகள் என்ற தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, எண்ணப்படும்

4. தபால் வாக்குச்சீட்டில் வேட்பாளருக்கான பகுதியில் டிக் செய்து, சீல் வைத்து இருந்தால், வேட்பாளரின் பெயரை எழுதி இருந்தால் தான்  செல்லுப்படியாகும். 

5. செல்லும் தபால் வாக்குகள் பிரிக்கப்பட்டு, முகவர்களிட்ம் காண்பிக்கப்பட்டு, பெட்டியில் போடப்படும். 

6. 30 நிமிடங்களுக்கு பிறகு, அதாவது காலை 8:30 மணிக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் எண்ணும் பணி துவங்கும்.

7. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் (EVM) பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளை எண்ணும் சுற்றுகளில், கடைசி சுற்று வாக்குகள் எண்ணும் பணி, தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி முடிக்கப்பட்டவுடன் தான் துவங்கப்படும்.

இவிஎம் வாக்குகளை எண்ணுவது எப்படி?

1. காலை 8 மணிக்கு பாதுகாப்பு அறையில் சீல் அனைத்து அகற்றப்பட்டு, வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்கு எடுத்து வரப்பட்டு மேஜையில் வைக்கப்படும்.

2. மேஜையில்  இவிஎம் எந்திரத்தில் உள்ள சீல் அகற்றப்பட்டு, முதலில் அந்த வாக்குச்சாவடியில் பதிவான வாக்குகளின் எண்ணிக்கை காண்பிக்கப்படும்.

3. ரிசல்ட் பொத்தானை அழுத்தினால் ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் பெற்ற வாக்கு விவரங்கள திரையில் தோன்றும்.

4.ஒவ்வொரு சுற்று முடிவியலும் வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகளை தேர்தல் ஆணையம் இணையத்தில் அப்டேட் செய்து கொண்டு இருக்கும். மேலும், வாக்குச்சாவடியில் வைக்கப்பட்ட அறிவிப்பு பலகையிலும் வெளியிடப்படும்.

முன்னிலை நிலவரம் எப்போது தெரியும்?

தமிழகத்தில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக என நான்கு கட்சிகள் களத்தில் உள்ளனர்.  காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்குகள் எணணும் பணி தொடங்கும். காலை 8.30 மணிக்கு பிறகு இவிஎம் இயந்திர வாக்குகள் எண்ணப்படும். இதனால், காலை 9 மணிக்கு இவிஎம் வாக்குகளும், 8.15 மணிக்கு தபால் வாக்கு நிலவரமும் தெரியவரும். ஆனால், தமிழகத்தில் இந்த முறை 4 முனைப்போட்டி என்பதால் பல்வேறு தொகுதிகளில் இழுபறி இருக்கும். அதிகபட்சமாக நண்பல் 11 மணி முதல் 12 மணிக்கு எந்த கட்சியில் முன்னிலையில் இருக்கிறார் என்பதை ஓரளவுக்கு நம்மால் கணிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

