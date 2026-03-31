தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : வேட்புமனு நிராகரிப்பு விதிமுறைகள்! தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Assembly Election : தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் (RO) எந்தெந்த காரணங்களுக்காக வேட்புமனுவை நிராகரிக்கலாம், எந்த காரணங்களுக்காக நிராகரிக்க கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது. எதுவாயினும் அந்த அலுவலர் எடுக்கும் முடிவில் நீதிமன்றங்களோ, தேர்தல் ஆணையமோ தேர்தல் முடியும் வரை தலையிட முடியாது. தேர்தல் முடிந்த பின்பு தான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அந்த முடிவை எதிர்த்து 'தேர்தல் மனு' தாக்கல் செய்ய முடியும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் சூடிபிடித்துள்ளது. ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. மே 4 ஆம் தேதி பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. திமுக, அதிமுக தலைமையில் கூட்டணிகள் அமைக்கப்பட்டு இரு பிரதான கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தையும் தொடங்கிவிட்டன. முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பலர் வேட்புமனுவையும் தாக்கல் செய்துவிட்ட நிலையில், என்னென்ன காரணங்களுக்காக ஒரு வேட்பாளரின் வேட்புமனுவை நிராகரிக்கக்கலாம், என்னென்ன காரணங்களுக்காக வேட்புமனு நிராகரிக்கப்படக்கூடாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேட்புமனு நிராகரிக்க தேவையான காரணங்கள்
1. வேட்பாளர் இந்தியக் குடிமகனாக இல்லாவிட்டால் அல்லது சட்டப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச வயதைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை எனில் மனு நிராகரிக்கப்படும்.
2. வேட்பாளர் நீதிமன்றத்தால் 'மனநிலை சரியில்லாதவர்' என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலோ அவர் போட்டியிட முடியாது.
3. மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை பெற்று தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்காகப் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் மனுத் தாக்கல் செய்ய இயலாது.
4. படிவம் 26-ல் உள்ள சொத்து விவரம், கல்வி, குற்றப் பின்னணி நிரப்பாமல் விடுவது அல்லது உறுதிமொழி ஆவணத்தில் கையொப்பம் இடாமல் இருப்பது நிராகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
5. நிர்ணயிக்கப்பட்ட வைப்புத் தொகையை செலுத்தத் தவறுவது அல்லது தேவையான எண்ணிக்கையிலான முன்மொழிபவர்களின் கையொப்பம் இல்லாமல் இருப்பது செல்லுபடியாகாது.
6. பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அல்லது அரசுத் துறைகளுக்குச் செலுத்த வேண்டிய நிலுவை விவரங்களை மறைப்பது அல்லது அதற்கான சான்றிதழ்களை இணைக்காதது.
எந்தக் காரணங்களுக்காக மனுவை நிராகரிக்கக் கூடாது?
சிறு தவறுகளுக்காக ஒரு வேட்பாளரின் ஜனநாயக உரிமை பறிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் தேர்தல் ஆணையம் உறுதியாக உள்ளது.
1. பெயரில் உள்ள எழுத்துப் பிழைகள் அல்லது தட்டச்சுப் பிழைகள் போன்ற சிறிய தவறுகளைப் பொருட்படுத்தக் கூடாது.
2. வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள வரிசை எண் அல்லது தொகுதிப் பெயரில் உள்ள சிறு முரண்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு மனுவைத் தள்ளுபடி செய்யக் கூடாது.
3. சின்னங்கள் தொடர்பான படிவங்களில் உள்ள சிறு குறைபாடுகள் வேட்புமனுவையே நிராகரிப்பதற்கான காரணமாக அமையாது. இது ஒருவரைச் சுயேச்சை வேட்பாளராக மாற்றலாமே தவிர, மனுவைத் தள்ளுபடி செய்யாது.
4. வேட்புமனுவில் ஏதேனும் ஆட்சேபனை எழுந்தால், அதற்குப் பதிலளிக்க வேட்பாளருக்குப் போதுமான கால அவகாசம், பொதுவாக அடுத்த நாள் காலை 11 மணி வரை வழங்கப்பட வேண்டும்.
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் முடிவு
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஒரு வேட்புமனுவை ஏற்றுக்கொண்டாலோ அல்லது நிராகரித்தாலோ, அந்த முடிவே இறுதியானது. பிரிவு 329(b)-ன் படி, தேர்தல் நடைமுறைகள் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், வேட்புமனு தொடர்பான RO-வின் முடிவில் நீதிமன்றங்களோ அல்லது இந்தியத் தேர்தல் ஆணையமோ உடனடியாகத் தலையிட முடியாது. தேர்தல் முடியும் வரை எந்தவொரு இடைக்காலத் தடையும் விதிக்க இயலாது.
தேர்தல் மனு
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் முடிவு தவறானது என ஒரு வேட்பாளர் கருதினால், அவர் தேர்தல் முடிந்த பிறகுதான் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட 45 நாட்களுக்குள், பாதிக்கப்பட்ட நபர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் 'தேர்தல் மனு' தாக்கல் செய்யலாம். ஒருவேளை, தகுதியான ஒருவரின் மனு தவறாக நிராகரிக்கப்பட்டது நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டால், அந்தத் தொகுதியின் ஒட்டுமொத்தத் தேர்தல் முடிவையே நீதிமன்றம் செல்லாது என அறிவிக்கும்.
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் என்பவர் ஒரு நீதித்துறை சார்ந்த நடுவரைப் போல செயல்படுகிறார். மிகச் சிறிய பிழைகளைப் புறந்தள்ளி, சட்டத்தின் சாராம்சத்தை உணர்ந்து செயல்படுவதே ஒரு நேர்மையான தேர்தலுக்கு அடிப்படையாகும். வாக்காளர்களின் விருப்பத்தைத் தடுக்கும் வகையில் எந்தவொரு தகுதியான வேட்பாளரும் தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் வெளியேற்றப்படக் கூடாது என்பதே தேர்தல் ஆணையத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும்.
