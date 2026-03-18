  தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: சேலம் மாவட்ட தொகுதிகளின் முழு விவரம்

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: சேலம் மாவட்ட தொகுதிகளின் முழு விவரம்

Salem District Election News: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்த சட்டமன்ற தொகுதிகள் எத்தனை? இவற்றில் தற்போது ஆட்சியில் உள்ள கட்சி எது? தற்போது இருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் யார்? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 01:28 PM IST
TN Assembly Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து  234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடக்கும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அறிவித்தார்.

சேலம் மாவட்டம் தொகுதிகள்:

கொங்கு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ள சேலம் மாவட்டம், மாம்பழம், சேலம் எஃகு தொழிற்சாலை, ஏற்காடு, மேட்டூர் அணை என பல வித புகழ்மிக்க அம்சங்களை தன்னகத்தே கொண்டு தமிழ்நாட்டின் புகழை உலக அளவில் பரப்பும் ஒரு மிகப்பெரிய மாவட்டமாக திகழ்கிறது. மலைகள், குன்றுகள், சமநிலை பகுதிகள் என பலவகையான நிலபகுதிகளால் சூழப்பட்டுள்ள சேலம் மாவட்டம் ஒரு நிலவியல் சொர்கமாக உள்ளது. பலவகையான தனித்தன்மைகள் கொண்ட மாவட்டமாகவும் இது திகழ்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் பல வகைகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சேலம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள தொகுதிகளின் விவரங்கள், தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு நிலவரம் ஆகிய முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்

81: கெங்கவள்ளி (தனி)
82: ஆத்தூர்
83: ஏற்காடு (தனி)
84: ஓமலூர்
85: மேட்டூர்
86: எடப்பாடி
87: சங்ககிரி
88: சேலம் (மேற்கு)
89: சேலம் (வடக்கு)
90: சேலம் (தெற்கு)
91: வீரபாண்டி 

சேலம் மாவட்டம்: சட்டமன்ற தொகுதிகளின் முக்கிய தரவுகள்

81: கெங்கவள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி

கெங்கவள்ளி சட்டமன்ற உறுப்பினர்: அ.நல்லதம்பி (அதிமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கெங்கவள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதியின தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அ.நல்லதம்பி. 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் நல்லதம்பி, திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர் ஜெ.ரேகா பிரியதர்ஷினியை 7361 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

கெங்கவள்ளி தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் நல்லதம்பி 89,568
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஜெ.ரேகா.பிரியதர்ஷினி 82,207
நாம் தமிழர் கட்சி இரா வினோதினி 9,323
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் ஏ.பாண்டியன் 1,519

82: ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

ஆத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்: கு. சித்ரா (அதிமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆத்தூர்  சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் ஜெயசங்கரன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர்  ஜெயசங்கரன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் சின்னதுரையை 8257 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

ஆத்தூர் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஜெயசங்கரன் 95,308
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சின்னதுரை 87,051
நாம் தமிழர் கட்சி ச. கிருஷ்ணவேணி 10,233
AISMK சிவா 1,959

83: ஏற்காடு சட்டமன்றத் தொகுதி

ஏற்காடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்: கு. சித்ரா (அதிமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஏற்காடு சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் கு.சித்ரா. 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் கு. சித்ரா, திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் சி.தமிழ்செல்வனை விட 25955 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

ஏற்காடு தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கு. சித்ரா 121,561
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சி.தமிழ்செல்வன் 95,606
நாம் தமிழர் கட்சி ஸ்ரீஜோதி 13,308
தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம் குமார் 2,986

84: ஓமலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 

ஓமலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்: ஆர். மணி (அதிமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஓமலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் ஆர். மணி. 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் ஆர். மணி, இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஆர்.மோகன் குமாரமங்கலத்தை 55294 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

ஓமலூர் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆர். மணி 142,488
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆர்.மோகன் குமாரமங்கலம் 87,194
நாம் தமிழர் கட்சி அ இராசா 9,416
மக்கள் நீதி மய்யம் V.ஸ்ரீனிவாசன் 2,930

 85: மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

மேட்டூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்: சதாசிவம் (பாட்டாளி மக்கள் கட்சி)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சதாசிவம். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சதாசிவம், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் எஸ்.சீனிவாச பெருமாளை 656 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

மேட்டூர் தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சதாசிவம் 97,055
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எஸ். சீனிவாச பெருமாள் 96,399
நாம் தமிழர் கட்சி சி. மணிகண்டன் 9,109
மக்கள் நீதி மய்யம் அனுசுயா 4,605

86: எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி 

எடப்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர்: கே. பழனிசாமி (அதிமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த கே.பழனிசாமி. 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த கே.பழனிசாமி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த சம்பத் குமாரை 93,802 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

எடப்பாடி தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கே.பழனிசாமி 163,154
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சம்பத் குமார் 69,352
நாம் தமிழர் கட்சி ஸ்ரீ ரத்ன 6,626
மக்கள் நீதி மய்யம் தாசப்பராஜ் 1,547

87: சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதி

சங்ககிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்: சுந்தர்ராஜ் (அதிமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சங்ககிரி சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த சுந்தர்ராஜ். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த சுந்தர்ராஜ், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கே.எம்.ராஜேஷை 20045 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

சங்ககிரி தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சுந்தர்ராஜ் 115,472
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கே.எம்.ராஜேஷ் 95,427 41
நாம் தமிழர் கட்சி அனிதா 10,862
AISMK செங்கோட்டையன் 3,175

88: சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்றத் தொகுதி

சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்ற உறுப்பினர்: ஆர்.அருள் (பாமக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியைச் சார்ந்த ஆர்.அருள். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாமக -வின் ஆர்.அருள், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஏ.ராஜேந்திரனை 21,499 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

சேலம் (மேற்கு) தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆர். அருள் 105,483
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஏ. ராஜேந்திரன் 83,984
நாம் தமிழர் கட்சி நாகம்மாள் 10,668
மக்கள் நீதி மய்யம் தியாகராஜன் 7,939

89: சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தொகுதி

சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்ற உறுப்பினர்: ஆர்.ராஜேந்திரன் (திமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆர்.ராஜேந்திரன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆர்.ராஜேந்திரன், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த வெங்கடாசலத்தை 7,588 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

சேலம் (வடக்கு) தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆர். ராஜேந்திரன் 93,432
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெங்கடாசலம் 85,844
மக்கள் நீதி மய்யம் குரு சக்கரவர்த்தி 10,718
நாம் தமிழர் கட்சி இமயீஸ்வரன் 8,155

90: சேலம் (தெற்கு) சட்டமன்றத் தொகுதி

சேலம் (தெற்கு) சட்டமன்ற உறுப்பினர்: பாலசுப்பிரமணியன் (அதிமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சேலம் (தெற்கு) சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன். 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஏ.எஸ்.சரவணனை 22,609 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

சேலம் (தெற்கு) தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பாலசுப்பிரமணியன் 97,506
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஏ.எஸ். சரவணன் 74,897
மக்கள் நீதி மய்யம் மணிகண்டன் 10,368
நாம் தமிழர் கட்சி மரியம்மாள் 10,176

 91: வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி

வீரபாண்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர்: எம்.ராஜா (அதிமுக)

சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதியின் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த எம்.ராஜா. 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சேர்ந்த எம்.ராஜா, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் டாக்டர் தருணை 19895 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

வீரபாண்டி தொகுதி: 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கட்சி வேட்பாளர் பெயர் வாக்குகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எம்.ராஜா 19,895
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் டாக்டர் தருண் 91,787
நாம் தமிழர் கட்சி ராஜேஷ்குமார் 9,806
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் எஸ்.கே.செல்வம் 4,986

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

