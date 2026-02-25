English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அனல் பறக்கும் கத்திரி வெயிலில் தமிழகத் தேர்தல்? தேர்தல் ஆணையத்தின் ரகசியத் திட்டம் என்ன?

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: தமிழகம், புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களின் ஆட்சி அதிகாரம் வரும் மே மாதத்தோடு முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், அதற்குள்ளாகவே மக்களாட்சி முறைப்படி புதிய அரசுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் களம் தற்போது சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:02 PM IST
  • தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 824 தொகுதிகளுக்குத் தேர்தல்.
  • 5 கட்டங்களாகத் தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை.
  • மே மாதக் கடும் வெயிலுக்கு முன்பே தேர்தல் நடத்தப்படுமா?

சென்னை: தமிழகம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களின் சட்டமன்றப் பதவிக்காலம் மே மாதத்துடன் முடிவடைவதால், புதிய தேர்தலை நடத்துவதற்கான ஆயத்தப் பணிகளில் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் இறங்கியுள்ளது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் தலைமையிலான உயர்மட்டக் குழு இன்று சென்னை வந்து ஆய்வு செய்கிறது. கத்திரி வெயில் காலமான மே மாதத்தில் தேர்தல் நடக்குமா அல்லது கடந்த முறையைப் போல் ஏப்ரல் மாதத்திலேயே நடத்தப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே எழுந்துள்ளது.

இந்த மாநிலங்களில் தேர்தலை எவ்விதத் தொய்வுமின்றி நடத்தி முடிப்பதற்கான ஆரம்பகட்டப் பணிகளை, அந்தந்த மாநிலத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகள் மூலமாக இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் மிகத் தீவிரமாக முடுக்கிவிட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகள் உட்பட மொத்தம் உள்ள 824 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் சுமார் ஐந்து கட்டங்களாகத் தேர்தலை நடத்தி முடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ள ஆணையம், இதற்காக 714 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள், 233 ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் 497 செலவினப் பார்வையாளர்கள் என ஒரு பெரும் அதிகாரப் படையையே கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது.

சட்டசபை தேர்தல் 2026: ஒரு பெரும் சவாலாக இருக்கும் வெயில்

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்கள் என்றாலே அனல் பறக்கும் கத்திரி வெயில் காலம் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. குறிப்பாக பகல் நேரங்களில் மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு வெப்பத்தின் தாக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும். கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் தேர்தல் நடந்தபோது வேட்பாளர்கள் முதல் வாக்காளர்கள் வரை அனைவரும் வெயிலின் கொடுமையால் சொல்லொணாத் துயரத்திற்கு ஆளாகினர் என்பதால், அதனைத் கருத்தில் கொண்டு 2021-ல் ஏப்ரல் முதல் வாரத்திலேயே தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த முறை மீண்டும் மே மாதத்திலேயே தேர்தலை நடத்த ஆணையம் ஆலோசித்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்திலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் ஒருவித கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆலோசனைக் கூட்டம்

தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை நேரில் ஆய்வு செய்ய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தலைமையில், தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பீர் சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷி உள்ளிட்ட 15 பேர் கொண்ட உயர்மட்டக் குழு இன்று இரவு சென்னை வருகை தருகிறது.

தேர்தல் தேதி எப்பொழுது? 

வெயிலைக் காரணம் காட்டி தேர்தல் தேதியைத் தீர்மானிக்க முடியுமா என்பது இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ள நிலையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துக்களைக் கேட்டறிந்த பிறகே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது. அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தேர்தல் அட்டவணை, நிர்வாகக் காரணங்களால் இரண்டாவது வாரத்திற்குத் தள்ளிப் போக வாய்ப்புள்ளதாக ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தல் எப்பொழுது?

தமிழகத்தில் கடந்த காலங்களில் பல தேர்தல்கள் மே மாதத்தில் நடந்துள்ள போதிலும், தற்போதைய தட்பவெப்ப சூழல் மற்றும் மக்களின் வசதியைக் கருத்தில் கொண்டு தேர்தல் ஆணையம் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது. இந்த ஐந்து மாநிலத் தேர்தல் முடிவுகள் நாட்டின் அரசியல் போக்கை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணியாகப் பார்க்கப்படுவதால், தேர்தல் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை நோக்கி ஒட்டுமொத்த தேசமும் தற்போது ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது.

வாக்குச்சாவடி விவரங்கள்

தமிழகத்தில் வெயில் காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த முறை வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் வசதிகளைச் செய்ய ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் நிழற்குடைகள் மற்றும் குடிநீர் வசதி கட்டாயம் ஆக்கப்பட உள்ளது. முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் சாய்வுதளப் பாதைகள் (Ramps) அமைக்கப்பட உள்ளன.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் உள்ளதா? எப்படி சரிபார்ப்பது?

உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்ய, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான voters.eci.gov.in என்ற பக்கத்திற்குச் சென்று, உங்கள் EPIC (வாக்காளர் அடையாள அட்டை) எண்ணைப் பதிவிட்டுச் சரிபார்க்கலாம். ஒருவேளை பெயர் விடுபட்டிருந்தால், படிவம் 6-ஐப் பயன்படுத்தி ஆன்லைன் மூலமாகவே விண்ணப்பிக்க இன்னும் வாய்ப்புள்ளது.

உங்கள் தொகுதி மற்றும் வாக்குச்சாவடி  எப்படி தெரிந்துக்கொள்வது?

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட ஆட்சியர்களே (District Collectors) மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரிகளாகச் செயல்படுவார்கள். தேர்தல் தொடர்பான புகார்கள் அல்லது சந்தேகங்களுக்கு சில வழிகளைப் பயன்படுத்தலாம். ஒன்று கட்டணமில்லா எண் 1950 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் பகுதி சார்ந்த தேர்தல் சந்தேகங்களைக் கேட்கலாம். மற்றொரு வழி 'Voter Helpline' செயலியைத் தரவிறக்கம் செய்து, உங்கள் தொகுதி மற்றும் வாக்குச்சாவடி அமைந்திருக்கும் இடத்தைப் வரைபடத்துடன் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

TN Election 2026Election Commission of IndiaTamil naduTN Assembly Election 2026

