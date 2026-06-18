/தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை : அரசு வேலை டூ சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு வரை - ஆளுநர் அர்லேகர் உரை சிறப்பம்சங்கள்

Tamilnadu Governor Speech : 17வது சட்டப்பேரவை இன்று ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. இதில் உரையாற்றிய ஆளுநர் உரை, அரசின் முக்கிய அம்சங்களை பட்டியலிட்டார். விரைவில் அரசு காலிப் பணியிடங்கள் முறையாக நிரப்பப்படும், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்பது உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். இந்த உரையின் சிறப்பம்சங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்....
சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் ஆற்றிய உரை ; " தமிழக மக்கள் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசை ஆட்சியில் அமர்த்தியுள்ளனர். இந்த மாற்றம், மாநில அரசியல் வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத ஒரு நிகழ்வாகும். கட்சி தொடங்கப்பட்டு வெறும் இரண்டு ஆண்டுகளிலேயே, நமது காலத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தலைவரும், மாண்புமிகு முதலமைச்சருமான விஜய் தலைமையில், பல்வேறு அரசியல் மற்றும் நிதி சார்ந்த சவால்களை கடந்து, மக்களின் பேராதரவுடன் அரசு அமைக்கப்பட்டிருப்பது ஜனநாயகத்தின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்துகிறது.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை உருவாக்கியுள்ளார். 1967ஆம் ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா தலைமையில் ஒரு அரசியல் புரட்சியும், 1977ஆம் ஆண்டு எம்.ஜி.ஆர் தலைமையில் ஒரு மாற்றமும் நிகழ்ந்தது போல, 2026ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் மற்றொரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அரசியல் புரட்சி நிகழ்ந்துள்ளது.
இந்த அரசு மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்பதிலும், சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதிலும் உறுதியாக உள்ளது. இளைஞர்கள், பெண்கள், நெசவாளர்கள், தொழிலாளர்கள், திருநங்கைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், சிறுபான்மையினர் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு மக்களின் நலனையும் முன்னிறுத்தி செயல்படுகிறது. மேலும், சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நலத் திட்டங்களை வலுப்படுத்துவதற்கும் அரசு தொடர்ந்து உறுதி பூண்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் 7.5 கோடி மக்களுக்கும் சேவை செய்யும் நோக்கில், அனைத்து சமூகத்தினருக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்கும் உள்ளடக்கிய அரசாக இந்த அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. தந்தை பெரியார், பெருந்தலைவர் காமராஜர், வீரமங்கை வேலு நாச்சியார், அஞ்சலை அம்மாள் மற்றும் டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் ஆகியோரின் கொள்கைகள் மற்றும் சிந்தனைகளே இந்த அரசின் நிர்வாகத்திற்கும், கொள்கை முடிவுகளுக்கும் வழிகாட்டியாக உள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் 74 ஆண்டுகால அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில், பகிரப்பட்ட ஆட்சி மற்றும் பகிரப்பட்ட அதிகாரத்தின் முன்மாதிரியை இந்த அரசு உருவாக்கியுள்ளது. ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற உடனேயே தமிழக அரசு, பிரதமர் நரேந்திர மோடியை டெல்லியில் சந்தித்து, மாநிலத்தின் நீண்டகால கோரிக்கைகள் அடங்கிய விரிவான மனுவை வழங்கியது.
மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு வழங்கும் வரிகளில் மாநிலத்திற்கு உரிய பங்கை பெற்றுத் தர வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும். மேலும், தமிழ்நாட்டிற்கு சட்டபூர்வமாக கிடைக்க வேண்டிய நிதி உரிமைகள் மற்றும் நிலுவைத் தொகைகளைப் பெறுவதற்காக சிறப்பு சட்டக் குழு ஒன்று அமைக்கப்படும்.
மாநிலத்திற்கு சேர வேண்டிய அனைத்து நிதி கோரிக்கைகள் மற்றும் உரிமைகள் முறையாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, உரிய ஆதாரங்களுடன் மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும். தமிழ்நாட்டிற்கு நியாயமான நிதிப் பங்கீடு மற்றும் மத்திய நிதி ஒதுக்கீடுகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, மத்திய அரசிடம் இந்த அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தும்.
மாநில உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கும், மக்களின் நலன் உறுதி செய்யப்படுவதற்கும், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுவதற்கும் அரசு இடைவிடாது குரல் கொடுக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பின்னர் முதல்முறையாக மக்களிடம் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், மாநிலத்தின் நிதி நிலைமை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார்.
அந்த அறிக்கையில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மாநில நிதி நிர்வாகத்தின் உண்மை நிலை மற்றும் அரசின் நிதிச் சூழல் குறித்து விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தின் பொருளாதார நிலைமை குறித்த வெளிப்படையான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கத்திலேயே அந்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.
அனைத்து துறைகளிலும் கசிவுகளைத் தடுத்து, நிர்வாக செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. மக்களிடம் அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. தமிழ்நாடு தற்போது எதிர்கொண்டு வரும் சவாலான நிதிச் சூழலிலும், அரசின் உறுதிமொழிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதில் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறார்.
சமூக விரோதச் செயல்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குற்றவாளிகளுக்கு சட்டத்தில் உள்ள அதிகபட்ச தண்டனையை பெற்றுத்தர அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும். சட்டம்-ஒழுங்கை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை’ சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதன் பணிகள் மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, மாநிலத்தில் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நடவடிக்கைகள் தொடரும்.
தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் போதைப்பொருள் கலாசாரம் வேரூன்றியுள்ளதுடன், கடந்த காலங்களில் அதனை கட்டுப்படுத்த போதுமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. போதைப்பொருட்கள் எளிதில் கிடைக்கும் நிலைமை மிகுந்த கவலைக்குரியதாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்றும் நோக்கில் அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் சிறப்பு போதைப்பொருள் தடுப்புப் படை அமைக்கப்படும்.
மேலும், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் அருகே செயல்பட்டு வந்த 717 டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகள் ஏற்கனவே மூடப்பட்டுள்ளன. கள்ளச்சாராயத்தை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்கும், மதுபான விற்பனைத் துறையில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்துவதற்கும் அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலத்தின் சமூக மற்றும் பொருளாதார நலனை மீட்டெடுக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இயற்கை வளங்களை நிலையான முறையில் பயன்படுத்த அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. அதேநேரத்தில், சட்டவிரோத கனிம வளச் சுரங்க நடவடிக்கைகள் இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்கப்படும். மேலும், கனிம வளங்களின் நிர்வாகம் மற்றும் கண்காணிப்பை மேம்படுத்துவதன் மூலம், மாநில வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மத்திய அரசு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பணிகளை நிறைவு செய்த பிறகு, தமிழ்நாடு அரசு சமூகநீதி ஆய்வை மேற்கொள்ளும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொடர்ந்து இருமொழிக் கொள்கைக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருவதால், தேசிய கல்விக் கொள்கை - 2020-ஐ இந்த அரசு உறுதியாக எதிர்க்கிறது. சமக்ரா சிக்ஷா திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டை, தேசிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வதுடன் இணைத்து மத்திய அரசு நிபந்தனை விதிப்பது ஏற்க முடியாதது. தனது நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம்.
மும்மொழிக் கொள்கை, நீட் தேர்வு முறை உள்ளிட்ட தேசிய கல்விக் கொள்கை சார்ந்த திணிப்புகளை எதிர்த்து, கல்வியை பொதுப்பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். உயர்கல்வித் துறையில் காலியாக உள்ள உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களை தகுதி மற்றும் திறமை அடிப்படையில், முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நிரப்பும் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
உயர்கல்வித் துறையில் விரிவான சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம், உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்வி வாய்ப்புகளை மாணவர்கள் பெறுவதற்கு வழிவகை செய்யப்படும். காவிரி நதிநீரில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய பங்கு உள்ளது. இந்த உரிமையை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்திருந்தாலும், தமிழகத்திற்கு உரிய நீர் முழுமையாக கிடைக்காமல், உபரி நீரே பெரும்பாலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், கர்நாடக அரசு புதிய அணைக் கட்டுமானத் திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருவது, தமிழக விவசாயத்திற்கும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது.
எனவே, தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய காவிரி நீரை முழுமையாகவும், உரிய காலத்தில் பெற்றுத்தரவும் தேவையான அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைகளையும் அரசு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது. தமிழக மீனவர்கள் பல்வேறு சவால்களை தொடர்ந்து எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். கடலில் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபடும் போது, இலங்கை கடற்படையினரால் மீனவர்கள் கைது செய்யப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழக மீனவர்களின் நலன், உரிமைகள் மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதில் இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது. அவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும், பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும்" என கூறினார்.