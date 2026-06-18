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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை : அரசு வேலை டூ சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு வரை - ஆளுநர் அர்லேகர் உரை சிறப்பம்சங்கள்

Tamil Nadu Governor Speech Highlights : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் அர்லேகர் ஆற்றிய உரையின் முக்கிய அம்சங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:33 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை : அரசு வேலை டூ சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு வரை - ஆளுநர் அர்லேகர் உரை சிறப்பம்சங்கள்
Image Credit: Tamil Nadu Governor Speech Highlights

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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