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உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளை ரத்து செய்க: எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு அறிக்கை

Edappadi Palaniswami : உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 28, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:18 PM IST
உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளை ரத்து செய்க: எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு அறிக்கை
Image Credit: Edappadi PalaniswamiSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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