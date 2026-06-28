/உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளை ரத்து செய்க: எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு அறிக்கை

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கான உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் பெரும் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாகக் கூறி, அது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், தகுதியானவர்களை மட்டுமே நியமிக்க வேண்டும் என்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் இன்று விரிவான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அவரது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "கிட்டத்தட்ட 25 வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் உள்ள சுமார் 2,708 உதவிப் பேராசிரியர் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக கடந்த விடியா திமுக ஆட்சியில், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) மூலம் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இத்தேர்வில் மொத்தம் 42,044 தேர்வர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த எழுத்துத் தேர்வானது, தமிழ் மொழிக்கான தேர்வு தவிர, 150 மதிப்பெண்களுக்கான பாடம் சார்ந்த புறநிலை வினாக்கள் பகுதி மற்றும் 50 மதிப்பெண்களுக்கான விளக்கக் கட்டுரைத் தாள் என இரு பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்டது.
கடந்த 25 ஆம் தேதி, அதாவது வியாழக்கிழமை அன்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் இத்தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டது. முடிவுகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, விளக்கக் கட்டுரைகளின் மதிப்பீட்டில் பெரும் அளவிலான முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. புறநிலை வினாத்தாளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற பல தேர்வர்கள், விளக்கக் கட்டுரைப் பிரிவு தேர்வில் மிகக் குறைந்த மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளனர். குறிப்பாக, இதில் 42 தேர்வர்கள் 0 மதிப்பெண்ணும், 106 தேர்வர்கள் வெறும் 1 முதல் 5 மதிப்பெண்கள் வரை மட்டுமே பெற்று அதிர்ச்சியளித்துள்ளனர்.
தற்போது புதிதாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள TVK அரசு, கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கைகளுக்கு இன்றுவரை சரியான வழிமுறைகளை வழங்கவில்லை. இதன் காரணமாக, இந்தாண்டு 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி 60 நாட்கள் கடந்த நிலையிலும், அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 45 சதவீத இடங்கள் காலியாகவே உள்ளதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
இத்தகைய சூழலில், வருங்கால மாணவர்களுக்குப் பாடம் கற்பிக்க வேண்டிய உதவிப் பேராசிரியர்கள் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடந்தால், அது கற்றல், கற்பித்தல் முறையில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். மேலும் அரசு கல்லூரிகளை நம்பியிருக்கும் ஏழை, எளிய நடுத்தரக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இளைய தலைமுறையினரின் எதிர்காலமும், நாட்டின் முன்னேற்றமும் கேள்விக்குறியாகிவிடும்" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
தகுதியான தேர்வர்களை நீக்கிவிட்டு, குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றவர்களுக்குச் சாதகமாக வெளியிடப்பட்ட இந்தத் தேர்வு முடிவினை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். இம்முறைகேடு குறித்து சுதந்திரமான முழு விசாரணை நடத்தப்பட்டு, தவறிழைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த விசாரணை முடியும் வரை, உதவிப் பேராசிரியர் நியமனம் தொடர்பான அனைத்து ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கைகளையும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என தற்போதைய TVK அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.