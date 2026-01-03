English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பு... 'தமிழ்நாடு உறுதி ஓய்வூதியத் திட்டம்' - பலன்கள் என்ன?

அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பு... 'தமிழ்நாடு உறுதி ஓய்வூதியத் திட்டம்' - பலன்கள் என்ன?

Tamil Nadu Assured Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்களை வழங்கக்கூடிய 'தமிழ்நாடு உறுதி ஓய்வூதியத் திட்டம்' என்ற புதிய திட்டத்தை செயல்படுத்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:44 PM IST

அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிப்பு... 'தமிழ்நாடு உறுதி ஓய்வூதியத் திட்டம்' - பலன்கள் என்ன?

Tamil Nadu Assured Pension Scheme Benefits: தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் 20 ஆண்டுகால கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வகையில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்களை வழங்கக்கூடிய புதிய திட்டமான 'தமிழ்நாடு உறுதி ஓய்வூதியத் திட்டம் (Tamil Nadu Assured Pension Scheme - TAPS)' செயல்படுத்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் ஆணையிட்டுள்ளார்.

