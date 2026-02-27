தமிழகத்தில் இனி 'ஆட்டோமேட்டிக்' டிரைவிங் டெஸ்ட்: 7 RTO அலுவலகங்களில் புதிய முறை

Automatic Driving test : தமிழ்நாட்டில் டிரைவிங் லைசென்ஸ் தேர்வுக்கு கணிணிமயமாக்கப்பட்ட தானியங்கி ஓட்டுநர் தேர்வுத்தளங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று இந்த தானியங்கி ஓட்டுநர் தேர்வுத் தளங்கள் பயன்பாட்டை தொடங்கி வைத்தார். கோயம்புத்தூர், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட 7 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கணிணிமயமாக்கப்பட்ட தானியங்கி ஓட்டுநர் தேர்வுத் தளங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
கணிணிமயமாக்கப்பட்ட தானியங்கி ஓட்டுநர் தேர்வுத்தளங்கள்
சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், வெளிப்படையான மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஓட்டுநர் தேர்வுகளை நடத்தும் பொருட்டும், நிறுவனங்களின் சமூகப் பொறுப்பு (CSR) திட்டத்தின் கீழ் மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து கோயம்புத்தூர் (மையம்), திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, மதுரை (வடக்கு), சிவகங்கை, திண்டுக்கல் மற்றும் திருச்சி (மேற்கு) ஆகிய 7 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கணிணிமயமாக்கப்பட்ட தானியங்கி ஓட்டுநர் தேர்வுத்தளங்களை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். இனி மனித தலையீடுகள் இன்றி டிரைவிங் லைசென்ஸ் தேர்ச்சி அறிவிக்கப்படும்.
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
சேலம் மாவட்டம், ஜாகீர் அம்மாபாளையத்தில் அரசு-தனியார் பங்கேற்பில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து வாகன ஓட்டுநர் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் இடையே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முன்னிலையில் இன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
முதலமைச்சரின் விபத்து நிவாரண நிதியுதவி புதிய இணையதளம்
சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் மற்றும் காயமடைந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சரின் விபத்து நிவாரண நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டு வரும் நிவாரண நிதியுதவியை விரைவாக வழங்கும் பொருட்டு https://cmarf.tn.gov.in என்ற புதிய இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டு, அதனை முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார். இதன்மூலம் மின்னணு கோப்பு நடைமுறை வழியாக விண்ணப்பங்கள் விரைந்து பரிசீலிக்கப்பட்டு நிவாரண உதவி உரியவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும். விண்ணப்பத்தின் மீதான நடவடிக்கை விவரத்தை நேரடியாக அறிந்துகொள்ளும் வசதியும் இதில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வாகனங்களில் வாகன இருப்பிட கண்காணிப்புக் கருவி பொருத்தும் திட்டம்
அரசு மற்றும் தனியார் பொதுப் போக்குவரத்து பொதுப் போக்குவரத்து வாகனங்களை நேரடியாகக் கண்காணித்து பயணிகள் பாதுகாப்பை, குறிப்பாக பெண்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில், வாகனங்களில் வாகன இருப்பிட கண்காணிப்புக் கருவி (VLTD) பொருத்தும் திட்டத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்து, இதற்காக சென்னை, போக்குவரத்து மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு ஆணையரகத்தில் 7 கோடியே 24 இலட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பு கட்டுப்பாட்டு மையத்தையும் திறந்து வைத்தார். வாகன இருப்பிட கண்காணிப்புக் கருவியில் வாகன இயக்கக் கண்காணிப்பு, வேகக் கண்காணிப்பு மற்றும் அவசரகால எச்சரிக்கை போன்ற வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுநாள்வரை 8,000 அரசு மற்றும் தனியார் பொதுப் போக்குவரத்து வாகனங்கள் ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பு கட்டுப்பாட்டு மையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
பணி நியமன ஆணைகள்
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் போக்குவரத்துத் துறையில் 53 மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் (நிலை-II) பணியிடங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிடும் அடையாளமாக அவர்களில் 5 நபர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
