English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை? பாஜக மேலிடம் வைத்த செக்.. அடம்பிடித்த அண்ணாமலை

TN Assembly Election Annamalai: வரும் தேர்தலில் முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை போட்டியிட மறுப்பு தெரிவித்தாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மொடக்குறிச்சி தொகுதியை அண்ணாமலைக்கு கொடுக்க பாஜக முடிவு செய்த நிலையில், அண்ணாமலை அதிருப்தியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 2, 2026, 03:40 PM IST
TN Assembly Election Annamalai:  தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ளன.  இருந்தாலும் இன்னும் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவிக்கவில்லை. தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி அமைந்துள்ளது. இந்த கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

Add Zee News as a Preferred Source

பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகுவதில் சிக்கல்

இந்த 27 தொகுதிகளும் மிகவும் கடினமாக இருப்பதாகவும், வெற்றி பெற குறைவான சாத்தியமுள்ள தொகுதிகளை மட்டுமே எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவிற்கு ஒதுக்கியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. 27 தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டாலும், இன்னும் இந்த தொகுதியில் யாரெல்லாம் நிற்க வைக்கலாம் என்ற குழப்பம் பாஜகவில் இறந்து வருகிறது. 

பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தும் இன்னும் சமரசம் முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. அண்ணாமலை காரணமாக பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. அதாவது, அண்ணாமலை போட்டியிடும் வகையில் தொண்டாமுத்தூர், கவுண்டபாளையம், சூலூர் தொகுதிகளை குறி வைத்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த தொகுதிகளை பாஜகவுக்கு  ஒதுக்கவில்லை.

அதேபோல பாஜக பலமாக இருப்பதாக கருதப்படும் கோவையிலும் சென்னையிலும் தலா ஒரு தொகுதிகளை மட்டுமே எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கி உள்ளார். கோவை வடக்கு மற்றும் மயிலாப்பூர் தொகுதியை மட்டுமே பாஜகவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒதுக்கி இருக்கிறார்.மயிலாப்பூரில் தமிழிசை,  கோவை வடக்கில் வானதி சீனிவாசனும் போட்டியிடுகின்றனர். இதனால் அண்ணாமலை அதிர்ச்சியில் இருந்து வருகிறார். 

இருப்பினும் அண்ணாமலை இந்த தேர்தலில் கட்டாயம் போட்டியிட வைப்பது பாஜகவின் நோக்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் தன் கேட்ட தொகுதி கிடைத்தால் மட்டுமே தான் போட்டியிடுவேன் என அண்ணாமலை கூறி வருவதாக கட்சி வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. ஏற்கனவே அதிமுக பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய நிலையில் வேட்பாளர் பட்டியலில் எந்த மாற்றத்தையும் கொடுக்காது என சொல்லப்படுகிறது. 

அண்ணாமலை போட்டியிடவில்லை?

இதனால் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கோவை வடக்கு தொகுதியில் களமிறங்க அண்ணாமலை கேட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அந்த தொகுதியில் தான் தேர்தல் பணிகளை ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே தொடங்கி விட்டதாக வானதி சீனிவாசன் கூறி,  நான் அந்த தொகுதியில் தான் போட்டியிடுவேன் என அடம்பிடித்து வருவதாக கட்சி வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

கோவை வடக்கு தொகுதியை விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இல்லை எனவும் வானதி சீனிவாசன் கூறி வருகிறார். இது அண்ணாமலைக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதிருப்தியில் இருக்கும் அண்ணாமலையை, பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் சென்னைக்கு வர வழித்து நேரில் சந்தித்து சமாதானப்படுத்தியதாகும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.‌ 

மேலும் இந்த தேர்தலில் ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் நிற்கும்படி அண்ணாமலை வற்புறுத்தி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த காரணத்தால் தான் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் ‌ அண்ணாமலை போட்டியிட வேண்டும் என பாஜக மேலிடம் சமாதானப்படுத்தி வருகிறதாக தெரிகிறது. ஆனால் தனக்கு கோவை வடக்கு தொகுதி தான் வேண்டும் என்பதில் அண்ணாமலை பிடிவாதமாக இருந்து வருவதாகவும் தகவல் கசிந்துள்ளது. 

இன்றுக்குள் வெளியாகும் வேட்பாளர் பட்டியல்

மொடக்குறிச்சி உள்ளிட்ட வேறு எந்த தொகுதியிலும் தன்னால் போட்டியிட முடியாது என அண்ணாமலை கறாராக கூறிவிட்டாராம். ஆனால் கோவை வடக்கு தொகுதி கிடைக்கவில்லை என்றால் தான் தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டேன் அண்ணாமலை பாஜகவிடம் கூறியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு இரண்டு நாட்களை உள்ளதால், அண்ணாமலை இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல் கசிந்துள்ளது.

கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வானதி சீனிவாசன் கறாராக இருக்கும் நிலையில், அண்ணாமலைக்கு கோவை வடக்கு தொகுதி ஒதுக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.  ஆனால், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலை பெயர் இருப்பதாக கூறியிருந்தார். இப்படியாக பாஜகவில் சலசலப்புகள் இருந்து வருகிறது. எனவே, இன்று அல்லது நாளைக்குள் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பாஜக வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கோவை வடக்கு கள நிலவரம்

கோவை வடக்கு தொகுதியில் அதிமுகவின் அம்மன் அர்ஜுனன் 2021 தேர்தலில் போட்டியிட்டு 81,454 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். திமுகவின் சண்முகசுந்தரம் 77,453 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.  சுமார் 4,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுகவின் அம்மன் அர்ஜுனன் வெற்றி பெற்றார்.  கோவை வடக்கு தொகுதியை பொறுத்தவரை அதிமுக பலமாக இருந்து வருகிறது.  கோவை வடக்கு தொகுதி பிரிக்கப்பட்ட 2011ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 தேர்தல் வரை அதிமுக தான் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 2026 தேர்தலில் கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகிறார்.   

வானதி சீனிவாசன் கடந்த முறை கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு 53,209 வாக்குகள் பெற்றார். அத்தொகுதியில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் 51,481 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். வெறும் 1,728 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்  வானதி சீனிவாசன் வெற்றி பெற்றார். இந்த முறை கோவை தெற்கு தொகுதி அம்மன் அர்ஜுனனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு, கோவை  வடக்கில் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகிறார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
AnnamalaiTN Assembly ElectionBJPVanathi SrinivasanCoimbatore Election

Trending News