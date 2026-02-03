English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தேர்தல் பொறுப்பு வேணாம்.. தூக்கி எறிந்த அண்ணாமலை.. பாஜகவில் பரபரப்பு

தேர்தல் பொறுப்பு வேணாம்.. தூக்கி எறிந்த அண்ணாமலை.. பாஜகவில் பரபரப்பு

Annamalai Latest News: பாஜகவில் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார். தந்தையின் உடல்நிலை சரியில்லாததால், இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 3, 2026, 12:17 PM IST
  • தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகல்
  • அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு
  • காரணம் இதுதான்

தேர்தல் பொறுப்பு வேணாம்.. தூக்கி எறிந்த அண்ணாமலை.. பாஜகவில் பரபரப்பு

Annamalai Latest News: தமிழகத்தில் இன்னும் ஒருசில மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடிடக்க உள்ளது. ஆட்சியை தக்க வைக்க திமுக முனைப்பு காட்டி வருகிறது. மேலும், ஆட்சியை பிடிப்பதற்காக அதிமுக பாஜக கூட்டணி வியூகம் அமைத்து வருகிறது.  நாம் தமிழர் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் களத்தில் தங்கள் கட்சியை பலப்படுத்தும் பணிகளை மும்முரம் காட்டி வருகிறது. இதில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இதுவரை எந்த கட்சியும் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை. அண்மையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணில் டிடிவி தினகரன் இணைந்தார். மேலும், தேமுதிகவும் கூட்டணியில் இணையும் என தகவல் கசிந்து வண்ணம் உள்ளன.

தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை

மேலும், தற்போது அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையும் நடந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் தேர்தல் பொறுப்புகளை கவனிக்க பாஜகவின் தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். இதன்படி, சிங்காநல்லூர், மதுரை தெற்கு, விருகம்பாக்கம், காரைக்குடி, ஸ்ரீவைகுண்டம், பத்மநாதபுரம் ஆகிய 6 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு பாஜகவின் பொறுப்பாளராக முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்தநிலையில், அவர் இந்த பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக கூறியுள்ளார்.

அதாவது, தேர்தல் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுவதாக அவர் பேட்டி அளித்துள்ளார். கோவை மாவட்டத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அண்ணாமலை, ”என் தந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால், அவரை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. கட்சியில் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேர்தல் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுவதாக நயினார் நாகேந்திரனிடம் கூறிவிட்டேன். தந்தை டயாலிஸ் மருத்துவ சிகிச்சையில் உள்ளார். இதுதான் எனது முதல் கடமை. இதனால், என்னால் வெளியூர்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள முடியவில்லை. 

காரணம் என்ன?

எனவே, தொகுதி பொறுப்பில் இருந்து விலகுகிறேன். எனக்கு பதிலாக புதிய பொறுப்பாளரை பாஜக தலைமை விரைவில் நியமிக்கும்.  ஆனால், கட்சிக்கும், கூட்டணிக்கான வேலைகளை கட்சி சொன்னால் செய்வேன். என்னால் வெளியூர் பயணம் செய்ய முடியவில்லை. இதனால், தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகி இருக்கிறேன்" என கூறியுள்ளார்.

தொடர்ந்து, 2026 தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், அதற்கு பாஜக தலைமை தான் முடிவு செய்யும் என்று கூறியுள்ளார். அண்ணாமலைக்கு  விருகம்பாக்கம், சிங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட 6 தொகுதிகளின் தேர்தல் பொறுப்பாளராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டு இருந்தார். தற்போது, அதனை அவர் தூக்கி ஏறிந்துள்ளார். இதனால், பாஜகவில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது.

பாஜக மாநில பொறுப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டதில் இருந்தே அண்ணாமலை பெரியளவில் கட்சி நிகழ்வுகளில்  கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து வந்தார். விவசாயம், விளையாட்டு என தனியாக வேறு ஒரு ரூட்டில் பயணித்து வந்தார். இப்படியான சூழலில், அவர் தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகியுள்ளார். தமிழக பாஜக தலைமை மீதான அதிருப்தியே இதற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே, தேர்தலில் போட்டியிட பாஜக தலைமை அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பு வழங்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

விஜய் குறித்து விமர்சனம்

தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜயை பொறுத்த வரை, அவரிடம் இன்ஜின் இருப்பதாக தெரியவில்லை. எங்களிடம் 2 டபுள் இன்ஜின் இருக்கிறது. அவரது இன்ஜினில் ஆயில் இருக்கிறதா ? வண்டி இல்லை சேஸ் இல்லை, பெட்ரோல் இல்லை, டீசல் இல்லை, அதை ஸ்டார்ட் செய்வதற்கு ஆட்கள் இல்லை என்று அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், இவர்களெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்த்து ட்ப்பா என்ஜின் என்று கூறுகிறார்கள். பாத்ரூமில் பொதுக்கள் இடத்தில் முகத்தை மூடிக்கொண்டு இருக்கு கூடிய கட்சி போன்று தி.மு.க மாறி போய்விட்டது என்று கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: TVK Vijay: அதிமுக பெயரை கூட சொல்லாத விஜய்! பாஜகவின் ரியாக்சன் என்ன?

மேலும் படிக்க: அடுத்து வேலூரில் பேசப்போகும் விஜய்? தேதி மற்றும் இடம் எங்கு தெரியுமா?

AnnamalaiTamil Nadu BJPAnnamalai Latest News2026 Tamil Nadu Assembly ElectionAIADMK BJP Alliance

