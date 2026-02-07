ஓபிஎஸ்க்கு சப்போர்ட் செய்யும் அண்ணாமலை.. பாஜகவின் பலே பிளான்!

Annamalai Latest News: தமிழகத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திமுக கூட்டணி, அதிமுக பாஜக கூட்டணி, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும். இதற்கிடையில், முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் தேர்தல் பொறுப்பாளர் பதவியில் இருந்து விலகினார். இதனால், பாஜகவில் சலசலப்புகள் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அண்ணாமலை சிவகங்கையில் பேட்டி அளித்துள்ளார். அப்போது பேசிய அவர், முக்கிய கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
ஓபிஎஸ் பற்றி கவலை வேண்டாம்
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அருகே திருக்கோஷ்டியூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற சௌமிய நாராயண திருக்கோயில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பாஜக முன்னாள் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பேசிய அவர், "பாஜக 2014, 2019ஆம் ஆண்டுகளில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டோம். 2024ஆம் ஆண்டு பாஜக கொடுத்த வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றி விடுவோம். தேசிய நதிகளை இணைப்பதில் உறுதியாக இருக்கின்றோம். அதற்கும் ஒரு காலம் வரும்.
கமல்ஹாசன் நல்ல ஒரு நடிகர். அதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை. மாநிலங்களவையில் தனது பேச்சில் தவறான புரிதலுடன் தமிழைப் பற்றி பேசியது எங்களுக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது. மேலும் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியதை புரிந்து கொண்டு கமல்ஹாசன், அடுத்த முறை மாநிலங்களவையில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது திருத்தி பேசுவார் என்று நம்புகிறேன். புதிதாக அரசியலுக்கு வந்தவர்களுக்கு நாங்கள் ஆக்கமும், ஊக்கமும் அளித்து வருகின்றோம்.
அண்ணாமலை பரபரப்பு பேட்டி
விஜய் அரசியல் நாகரிகம், லட்சுமன ரேகையை கடக்க கூடாது என்று தான் கூறினேன். ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை யாரும் தனித்து விடவில்லை. இன்னும் நாட்கள், மாதங்கள் உள்ளன. அவர் எங்களுடன் தான் உள்ளார். அவரை பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், கல்வியில் சிறந்த மாநிலம் என தமிழகத்தை கூற முடியாது. கற்பதில் தென் இந்தியாவில் தமிழகம் கடைசி இடத்தில் உள்ளதாகவும், கல்வி கூடங்களில் கஞ்சா விற்கும் நிலைக்கு திமுக அரசு தள்ளியுள்ளதாகவும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார்.
தொடர்ந்து, தான் தனியாக கட்சி தொடங்கும் எண்ணம் இல்லை என்று கூறிய அண்ணாமலை, இந்தி ஒரு விஷ கிருமி என்ற கனிமொழி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, வேலை பழு காரணமாக, நாள் தோறும் கனிமொழி மாற்றி மாற்றி பேசி வருகின்றார். அவர் நல்ல ஒரு மனநோய் மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டும் என்று அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். பாஜக 2014, 2019ஆம் ஆண்டுகளில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டோம். பாஜக 2024ஆம் ஆண்டு கொடுத்த வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றி விடுவோம் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
ஓபிஎஸ் எடுத்த முடிவு
அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இணைய ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இன்னும் இரண்டு நாட்களில் டெல்லி செல்ல இருப்பதாகவும் தகவல் கசிந்துள்ளது. ஓ.பன்னீர்செல்வம் தங்களுடன் இருக்கவே பாஜக தலைமை விரும்பியதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால், பாஜக சார்பில் அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாம். இதனை ஏற்று, பாஜக அணியில் இணைய இருப்பதாக முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதே நேரத்தில், இந்த தேர்தலில் தான் போட்டியிடவில்லை என்றும் பிரச்சாரம் மட்டும் செய்வதாகவும் சொல்லியதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. மேலும், மகன் ரவீந்திரநாத் போட்டியிடுவார் என்றும அவருக்கு பெரியகுளம் தொகுதி கட்டாயம் வேண்டும் என்றும் ஓபிஎஸ் கோரிக்கை வைத்துள்ளராம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
