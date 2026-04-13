ஜனநாயகன் லீக்: சிபிஐ கூட செல்லலாம்.. விஜய்க்கு சப்போர்ட் செய்யும் அண்ணாமலை!

Annamalai On Jananayagan Leak: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 10 நாட்களே உள்ளன. இதனால் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக, பாஜக, அதிமுக என பல்வேறு கட்சிகள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாமலை, பாஜக வேட்பாளர்களுக்காக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் கசிந்தது குறித்து முக்கியமான கருத்தை அவர் தெரிவித்துள்ளது.
தியேட்டருக்கு சென்று படத்தை பாருங்கள்
மதுரையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் செல்வதற்காக பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் கூறுகையில், "ஜனநாயகன் திரைப்படம் நிறைய பேரின் உழைப்பு. இரத்தம் உள்ளது. இப்படிப்பட்ட படம் இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நேரத்தில் இப்படி நடத்திருக்க கூடாது. இது தவறு. முறையாக சென்று பார்ப்போம். முறையாக செலுத்த வேண்டிய கட்டணமும் அவர்களுக்கு சென்று சேரட்டும். எங்கிருந்து படம் கசிந்தது அங்கிருந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு நம்பிக்கை இருந்தால் சிபிஐ நோக்கி செல்லட்டும். அதே சமயம் உழைப்பாளிகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்க வேண்டும். தியேட்டருக்கு படத்தை பாருங்கள்" என கூறினார்.
பிடிஆர் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டு
தொடர்ந்து பேசிய அண்ணாமலை, "மதுரை தெற்கு தொகுதியில் நிதின் நபின் அவர்கள் மதுரை தெற்கு தொகுதியில் ராம சீனிவாசன் அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். நானும் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.
மெட்ரோ விவகாரத்தில் அமைச்சர் பிடிஆர், அமைச்சர் மூர்த்தியும் பொய் பேசுகிறார்கள். அதற்காக அவர்கள் மதுரை மக்களிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையில் பேருந்து மட்டும் போவதற்கான பேருந்து பாதை அமைக்க தான் கேட்டிருக்கிறீர்கள். இன்று இந்த திட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது.
நீங்கள் உண்மையிலேயே மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கேட்டீர்கள் என்றால் மத்திய அரசுக்கு நீங்கள் அனுப்பிய கடிதத்தை வெளியிடுங்கள். நாங்கள் மதுரைக்கு மெட்ரோ கொடுப்பது தடுத்து விட்டதாக அமைச்சர்கள் மதுரையில் பொய் சொல்கிறார்கள்.நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஏன் நான்காம் தேதிக்கு மேல் புதிதாக திட்ட அறிக்கை மக்கள் தொகையை குறிப்பிட்டு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை பெற்று தருவோம். அக்டோபர் நவம்பர் மாதத்திற்குள் எய்ம்ஸ் பணிகள் நிறைவடைந்து திறக்கப்படும்.
மத்திய தொகுதியில் அண்ணன் சுந்தர்.சி வெளியூர்க்காரர் என்று பிடிஆர் குறிப்பிடுகிறார். அவரும் பாதி நாள் வெளிநாட்டில் தான் சுற்றி இருந்திருக்கிறார். மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பிடிஆர் உடன் தான் சுற்றிக் கொண்டிருந்தார். உள்ளூர் சந்தையில் விலை போகாத மாடு வெளியூர் சந்தையில் விலை போகுமா என்பது போல திமுக இங்கு திறந்தது போல வெளிநாட்டில் டாஸ்மாக் திறந்திருக்கிறோம் என்று சொல்வார்களா. எதில் நம்பர் ஒன் என்று சொல்கிறார்கள்.
மத்திய அரசு கடிதம் எழுதவில்லை என்று நிதி அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மாநில அரசு ஊக்கத்தொகை கொடுக்க முழுமையாக உரிமை இருக்கிறது. அதை நாங்கள் தடுக்க மாட்டோம். முதல்வர் கடிதத்தை வெளியிடுவோம் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் வெளியிடுக்கிறீர்களா நாங்கள் வெளியிடவா. தேர்தல் நேரத்தில் இல்லாத கடிதத்தை முதல்வர் பேசுகிறார்" என்று கூறினார்.
இரண்டு முனைப்போட்டி
மேலும் பேசிய அவர், "இரண்டு முனையாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. திமுக தொண்டர்கள் கடுமையாக வேலை பார்க்கிறார்கள். ஆனால் எதிர்ப்பலை அதிகம் ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது. உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.தமிழகத்தில் எவ்வளவு பிரச்சனை நடக்கிறது. ஆனால் ஐபிஎல் பார்ப்பது தான் முதலமைச்சரருக்கு வேலையா?
இரு அணியிலும் இருக்கும் வீரர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லா ஊருக்கும் ஆடுகிறார்கள். கோபாலபுரத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் இடையில் நடக்கும் தேர்தல் தான் இது. டெல்லிக்கும் தமிழகத்திற்கும் நடக்கும் தேர்தல் இல்லை" என்றார்.
விஜய்யின் சைக்கிள் பயணம்
தொடர்ந்து பேசிய அண்ணாமலை, "விஜய் அவருடைய கட்சிக்கு ஓட்டு கேட்கிறார். திமுக கட்சிக்கு ஒவ்வொரு பலம் இருக்கும் நான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பலம் பற்றி பேசுகிறேன். தமிழக வெற்றிக் கழக விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு வரும் போது தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய முறை முழுமையாக காவல்துறைக்கு மட்டும் உள்ளது என்று சொல்ல முடியாது.
எல்லோரும் இதில் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். முடிவில் அவர் பிரச்சாரத்தில் பேச வேண்டும். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு காரைக்குடியில் ரோட் சோவில் அவர் பேசவில்லை என்று சொன்னார்கள். அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அவர் பேச வேண்டும்.
பேசுவதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும். அனைத்து இளைஞர்களும் நம்முடன் இருக்கிறார்கள் யாருக்கும் வருத்தம் இல்லை. இந்த தேர்தல் இளைஞர்கள் தீர்மானிக்க கூடிய தேர்தல்.வாக்கு செலுத்தும் போது சிந்தித்துப் போடுங்கள்” என்று கூறினார்.
