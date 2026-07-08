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கீர்த்தனாவுக்கு வக்காலத்து.. அமைச்சர் ராஜ்மோகனை விளாசிய நயினார் நாகேந்திரன்!

Minister Keerthana Controversy: அமைச்சருக்கு அப்புறம் ஆதரவுக் கரம் நீட்டலாம் எனவும் முதலில் அரசுப் பள்ளிகளைக் கவனியுங்கள் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். பள்ளி ஆய்வின்போது அமைச்சர் கீர்த்தனா பள்ளி மாணவியிடம் நடந்து கொண்ட வீதம் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி இருந்தது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 08, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:08 PM IST
கீர்த்தனாவுக்கு வக்காலத்து.. அமைச்சர் ராஜ்மோகனை விளாசிய நயினார் நாகேந்திரன்!
Image Credit: Nainar Nagendran On Keerthana ControversySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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