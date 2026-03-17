  • இஷ்டத்திற்கு பேசாதீங்க... சி.வி. சண்முகத்திற்கு சாட்டையடி - காட்டமாக திட்டிய குஷ்பூ

இஷ்டத்திற்கு பேசாதீங்க... சி.வி. சண்முகத்திற்கு சாட்டையடி - காட்டமாக திட்டிய குஷ்பூ

CV Shanmugam Controversy On Nayanthara: நயன்தாரா குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் இழிவாக பேசியதற்கு  தமிழக பாஜக துணை தலைவர் குஷ்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். சி.வி.சண்முகம் பேச்சு அவமதிப்பு மட்டுமில்ல, மனிதகுலத்திற்கே வெட்கக்கேடானது என கூறினார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 17, 2026, 06:41 PM IST

இஷ்டத்திற்கு பேசாதீங்க... சி.வி. சண்முகத்திற்கு சாட்டையடி - காட்டமாக திட்டிய குஷ்பூ

CV Shanmugam Controversy On Nayanthara:  திமுக ஆட்சியில்  நிலவி வரும் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள், போதைப் பொருள் பிரச்னைகளை கண்டித்து அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கண்டன போராட்டம் இன்று (மார்ச் 17) நடந்தது. அதன் ஒரு பகுதியாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை எம்.பியுமான சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் நடந்தது. 

இந்த போராட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேசினார். அப்போது, அப்துல்கலாம் கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார் ஆனால் முதலமைச்சர் ஆட்சிக்காலம் போன பின்பு உங்களது கனவுகளை சொல்லுங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என கூறுகிறார். நான் நயன்தாரா வேண்டுமென கேட்பேன்,மக்கள் நயன்தாரா வேண்டுமென கேட்பார்கள் நிறைவேற்றுவாரா முதல்வர்" என பேசினார். நயன்தாராவை இழிவுப்படுத்தும் வகையில், சி.வி.சண்முகம் பேசியதற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், திமுக எம்.பி. கனிமொழி, காங்கிரஸ் எம்.பி.ஜோதிமணி, தமிழக பாஜக துணை தலைவர் குஷ்பு உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். 

சி.வி.சண்முகத்திற்கு குஷ்பு கண்டனம் 

தமிழக பாஜக துணை தலைவர் குஷ்பு தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவின்படி, பெண்கள், குறிப்பாக நடிகைகள் உங்கள் சொத்து அல்ல. உங்கள் பேச்சுக்கான கருவி அல்ல. யாரும் எப்போது வேண்டுமானாலும் அவரக்ளை இழுத்து பேசக் கூடிய ஒரு பொருளும் அல்ல.  ஒரு நடிகையின் பெயர் நகைக்சுவைக்காக, சிறிய விமர்சங்களுககாக, கருத்தை நிரூபிக்க பயன்படுத்தப்படும் கருவி அல்ல.  

ஒரு பெண்ணின் அடையாளத்தை பயன்படுத்தி மற்றவர்களை இகழ்வது அல்லது ஒரு கருத்தை நிரூபிக்க அதை பேசும் நபரின மனநிலையையும் வளர்ப்பையும் மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறது.  நீங்கள் ஒரு நடிகையை பற்றி எளிதாக கருத்து செல்லும் முன், அதே வார்த்தைகளை உங்கள் அம்மா, சகோதரி, மனைவி, மகள் அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் யாரையாவது பற்றி சொல்ல முடியுமா என்பது சிந்தியுங்கள்.ஒரு நடிகை பொதுமக்கள் அறிந்தவராக இருக்கலாம். 

ஆனால், அவரை பற்றி பேசுவதற்கு அவர் பொது சொத்து அல்ல.  ஒரு பெண் எந்த தொழிலில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கான மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும். ஒருவரின் தொழிலைப் பொறுதது மரியாதை கொடுப்பதை மாற்றக் கூடாது.  இவ்வாறு இழிவான கருத்துகளை கூறும்போது, அவர்கள் பேசும் பெண்ணை அவமானப்படுத்தவில்லை.

 அவர்ள் தங்களின் மனநிலையையும், தங்களின் வளர்ப்பையும் அடிப்படை மனித மரியாதை இல்லாமையையும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இது வெறும் மரியாதை இல்லாத செயல் மட்டும் அல்ல. இது மனிதகுலத்துக்கே வெட்கக்கேடானது. மரியாதை ஒருதலைப்பட்சமானது அல்ல" என பதிவிட்டுள்ளார்.

கனிமொழி, ஜோதிமணி கண்டனம்

சி.வி.சண்முகத்திற்கு கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம் தெரிவித்தார். இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது, "அரசியல் நாகரிகமோ, அடிப்படை அறமோ அதிமுகவினருக்கு என்றும் இருந்ததில்லை. அதனால், பெண்களை இழிவு படுத்துவதையே வாடிக்கையாக வைத்திருக்கும் தனது கட்சியைச் சார்ந்த இந்த நபரின் அருவருக்கத்தக்கப் பேச்சுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று எதிர்பார்ப்பது வீண்” எனக் கூறினார். 

மேலும், ஜோதிமணி கூறுகையில், "அதிமுகவின் திரு. சி. வி. சண்முகம் திருமிகு. நயன்தாரா அவர்கள் குறித்துப் பொதுவெளியில் பேசிய பேச்சு கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது.  ஒரு பெண்ணை பொதுவெளியில் இப்படி அப்பட்டமாக ,ஆபாசமாகப் பேசுவதை நாம் இயல்பாகக் கடந்து போய்விட முடியாது. திரைத்துறையில் ஒரு  வெற்றிகரமான பெண், இன்னொருவரின் மனைவி, இரண்டு குழந்தைகளின் தாய் பல்வேறு போராட்டங்களைக் கடந்து,தொடர்ந்து பயணிக்கும் ஒரு பெண்ணை  மிகவும் மோசமான பார்வையோடு அணுகுவது,பேசுவது எவ்விதத்திலும் ஏற்புடையது அல்ல. சட்டப்படியும் தவறு.

அரசியல் மேடைகளில்  பெண்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசலாம் என்கிற மனநிலை ஆபாசமானது மட்டுமல்ல ஆபத்தானதும் கூட. பல்வேறு தடைகளை,போராட்டங்களைக் கடந்து தான் சார்ந்த துறைகளில்  வெற்றிகரமாகப் பயணிக்கும் பெண்களை மீண்டும் மீண்டும் உடலாக மட்டுமே பார்க்கும், அவமதிக்கும்  மனநிலையை நாம் ஒரு சமூகமாக கேள்விக்கு உட்படுத்த வேண்டும். 

அப்பொழுதுதான் பெண்கள் பொதுவெளியில் பாதுகாப்பாகவும்,கண்ணியமாகவும் உணர முடியும்.திரு. சி. வி சண்முகம் தனது பேச்சுக்கு உடனடியாக மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும். காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும்” என தெரிவித்தார். 

