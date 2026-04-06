  10,12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான அப்டேட்.. ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி?

10,12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான அப்டேட்.. ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Board Exam Results: தமிழகத்தில் 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளுக்காக மாணவர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் குறித்து முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 6, 2026, 05:26 PM IST
  • 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்
  • விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் தொடக்கம்
  • 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் தள்ளிப்போகிறதா?

Tamil Nadu Board Exam Results: தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்த 10,12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வுகள் முடிவடைந்துள்ளன. 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 3ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 25ஆம் தேதி முடிவடைந்தது.  அதே நேரத்தில், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதியான இன்றுடன் முடிவடைந்தது.  மேலும், 11ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 27ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெற்றது.  

பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்

12ஆம் வகுப்பை பொதுத்தேர்வு 8.16 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதியிருக்கின்றனர். மேலும், 10ஆம் வகுப்பை பொதுத்தேர்வை 8.82 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதியிருக்கின்றனர். பொதுத்தேர்வுகள் முடிவடைந்த நிலையில், மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வு முடிவுக்காக காத்திருக்கின்றனர். ஏற்கனவே, பள்ளிக்கல்வித்துறை தேர்வு முடிவுகள் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. 

அதன்படி, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவித்தது. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 20ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளது. இதனை அடுத்து, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவடைந்த நிலையில், விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் தமிழகத் முழுவதும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் 89 மையங்களில் விடைத்தாள் திருத்தம் பணிகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை தொடங்கியுள்ளது. 

விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் தொடக்கம்

விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகிறது. விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளை தொய்வின்றி முடிக்கவும், தகுதியுள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களையும் பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என  மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். 

இதற்கிடையில், தேர்வு முடிவுகள் தள்ளிப்போகலாம்  என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, இன்று 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தம் பணிகள் தொடங்கும் நிலையில், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் தாமதமாக வெளியாகலாம் என சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும், இதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை எந்த அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. இதனால், திட்டமிட்டப்படி12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மே 8ஆம் தேதியும், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி வெளியாக அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

தேர்வு முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி?

1.முதலில் மாணவர்கள் tnresults.nic.in/dge.tn.gov.in  என்ற இணையதளத்திற்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். 

2. இதன்பிறகு, HSE Second year (+2) Result என்ற இணைப்பை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

3. இதன்பிறகு, உங்கள் பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு, Get Marks என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். 

4. இதன்பிறகு, உங்கள் மதிப்பெண் திரையில் தோன்றும். உங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலை download என்பதை கிளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள். 

