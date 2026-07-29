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தமிழக பட்ஜெட் 2026: பெண்கள், விவசாயிகள், இளைஞர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ் என்ன?

Tamil Nadu Budget 2026: 2026 மே மாதம் பதவியேற்றது முதல், தமிழக வெற்றி கழக (TVK) அரசு மாநிலத்தின் நிதி நிலையை ஆய்வு செய்து, தனது முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில், பல முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளைச் செயல்படுத்துவது மற்றும் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த விவரங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 29, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:05 PM IST
தமிழக பட்ஜெட் 2026: பெண்கள், விவசாயிகள், இளைஞர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ் என்ன?
Image Credit: TN Budget 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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