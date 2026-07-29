/தமிழக பட்ஜெட் 2026: பெண்கள், விவசாயிகள், இளைஞர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ் என்ன?

Tamil Nadu Budget 2026: தமிழ்நாட்டின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசின் மீது அனைவரின் பார்வையும் திரும்பியுள்ளது. நிதியமைச்சர் என். மேரி வில்சன், புதிய நிர்வாகத்தின் முதல் முழுமையான பட்ஜெட்டை 2026 ஆகஸ்ட் 5 அன்று தாக்கல் செய்யவுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 6 அன்று தனி வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும்.
2026 மே மாதம் பதவியேற்றது முதல், தமிழக வெற்றி கழக (TVK) அரசு மாநிலத்தின் நிதி நிலையை ஆய்வு செய்து, தனது முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில், பல முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளைச் செயல்படுத்துவது மற்றும் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த விவரங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது புதிய அரசின் முதல் முழுமையான பட்ஜெட் என்பதால், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தனது முக்கியத் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை இதன் மூலம் நிறைவேற்றுமா என்பது குறித்துப் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
மகளிர் உரிமைத் தொகை: முக்கியமான எதிர்பார்ப்பாக 'மகளிர் உரிமைத் தொகை' திட்டம் உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர உதவித்தொகை உயர்த்தப்படக்கூடும் என வெகுவாக எதிர்பார்ப்க்கப்படுகின்றது.
இந்த உதவித்தொகை ரூ. 1,000-லிருந்து ரூ. 2,500-ஆக உயர்த்தப்படக்கூடும் என்று நம்பப்படுகின்றது.
பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம்: பெண்களுக்கு அடுத்த முக்கிய அறிவிப்பாக, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளிலும் இலவசப் பயணம் என்ற வாக்குறுதியையும் இந்த பட்ஜெட்டிலேயே அரசு நிறைவேற்றுமா என்ற கேள்வியும் உள்ளது.
தற்போது நகரப் பேருந்துகளுக்கு மட்டுமே மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தை, விரைவுப் பேருந்துகள் (Express), டீலக்ஸ் மற்றும் நீண்ட தூரப் பேருந்துகள் உட்பட மாநிலத்தின் 8 போக்குவரத்துக்கழகங்களுக்கு (மொத்தம் 21,500-க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள்) விரிவுபடுத்துவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
மாநிலம் முழுவதும் இலவசப் பேருந்து பயணத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான இயக்கச் செலவுகள், பயணிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் நிதித் தேவைகள் ஆகியவற்றைக் கணக்கிட, போக்குவரத்து மற்றும் நிதித் துறை அதிகாரிகள் உயர்மட்டக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
வேலையில்லாப் பட்டதாரிகளுக்கான உதவித்தொகை: வேலையில்லாப் பட்டதாரிகளுக்கான நிதியுதவி வழங்குவதும் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது.
குறுவை விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம்: தமிழக விவசாயிகளின் தொடர் கோரிக்கைகளைத் தொடர்ந்து, தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் டெல்டா மாவட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்ட குறுவை விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.10,000 வரை வறட்சி நிவாரணம் வழங்குவதற்கான சிறப்பு நிதி ஒதுக்கப்படக்கூடும் என்று கூறப்படுகின்றது.
எனினும், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தமிழக அரசின் பட்ஜெட் உரையில் வெளியாகும் வரை உறுதி செய்யப்படவில்லை. எனவே விவசாயிகள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி வருகின்றனர்.
இந்தத் திட்டங்களுக்கான அறிவிப்புகள் வெளியானால், அவை அரசின் மிக முக்கியமான நலத்திட்டங்களாக அமையக்கூடும்.
ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக, புதிய திட்டங்களை வடிவமைப்பதற்காகச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் துறைசார் ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்.
நோக்கம்: உள்ளூர் தொழில்கள் மற்றும் ஸ்டார்ட்-அப் (start-up) நிறுவனங்களுக்கான நீண்டகால வளர்ச்சித் திட்டத்தை உருவாக்குதல்.
முக்கியக் கவனம்: சிறு உற்பத்தி அலகுகளுக்கான தொழில் முதலீட்டு மானியங்கள், காப்புரிமை (patent) பெறுவதற்கான எளிமைப்படுத்தப்பட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் புவிசார் குறியீடு (GI tag) பெறுவதற்கான ஆதரவு.
நோக்கம்: கோயில்களின் உள்கட்டமைப்பு, நிர்வாகம் மற்றும் பக்தர்களின் நலனை மேம்படுத்துதல்.
முக்கியக் கவனம்: நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள குடமுழுக்கு விழாக்களுக்கு விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்தல், அடிப்படை வசதிகளை (குடிநீர், ஓய்வு இடங்கள், வாகன நிறுத்துமிடம்) மேம்படுத்துதல், முக்கியத் திருவிழாக்களின் போது கூட்டத்தைக் கையாள்வதை முறைப்படுத்துதல், தரிசன நடைமுறைகளைச் சீரமைத்தல் மற்றும் வருவாயை அதிகரிக்கக் கோயில் சொத்துகளைப் பாதுகாத்தல்.
|அம்சம்
|விவரம்
|பட்ஜெட் தேதி
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பொது பட்ஜெட்: 5 ஆகஸ்ட் 2026,
வேளான் பட்ஜெட்: 6 ஆகஸ்ட் 2026
|எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் வரவுகள்
|₹3,44,575 கோடி (இடைக்கால பட்ஜெட் மதிப்பீடுகளின்படி)
|மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய் பங்கு
|மொத்த வருவாயில் 74.67%
|மத்திய அரசின் பங்கு மற்றும் மானியங்கள்
|மொத்த வருவாயில் 25.33%
|சிறப்புத் தணிக்கை அறிக்கை
|கடந்த காலங்களில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் ஊழல் குறித்த தணிக்கை அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்படும்.
தற்போதைக்கு, ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள பட்ஜெட் அறிவிப்பின் மீதுதான் தமிழகத்தில் அனைவரின் பார்வையும் உள்ளது. முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றுமா அல்லது 'காசு இல்லை' என சாக்கு சொல்லுமா என பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.