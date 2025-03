தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: பெண்கள் முதல் நடுத்தர வர்க்கம் வரை - எதிர்பார்ப்புகள், கணிப்புகள் என்ன?

Tamil Nadu Budget 2025: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (MK Stalin) தலைமையிலான திமுக அரசு தாக்கல் செய்யும் கடைசி முழு பட்ஜெட் நாளை (மார்ச் 14) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. 2025-26 நிதியாண்டுக்கான தமிழ்நாடு பட்ஜெட், நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசால் (Thangam Thennarasu) நாளை தாக்கல் செய்யப்படும். சட்டப்பேரவையில் நாளைய தினம் பொது பட்ஜெட்டும், நாளை மறுதினம் விவசாய பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது.

Tamil Nadu Budget 2025: பட்ஜெட் மீதான எதிர்பார்ப்புகள்

அடுத்தாண்டு சட்டப்பேரவை நடைபெற இருப்பதாலும், அடுத்தாண்டு இடைக்கால பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புகள் வெளியிட இயலாது என்பதாலும் இந்த பட்ஜெட்டிலேயே பல கவர்ச்சிகர அறிவிப்புகள், புதிய திட்டங்கள் ஆகியவற்றை அறிவிக்க திமுக அரசு (DMK Government) திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்கின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள். பட்ஜெட்டை முன்னிட்டு மத்திய அரசு போல், தமிழ்நாடு அரசும் முதல்முறையாக தற்போது பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை (TN Economic Survey) வெளியிட்டுள்ளது.

The Economic Survey of Tamil Nadu 2024-25 reaffirms the state’s leadership in economic and social progress, outpacing India and other states. With a GSDP of ₹27.22 lakh crore, Tamil Nadu contributes 9.21% of India’s GDP despite having just 6% of the population. The per capita… pic.twitter.com/F06pdyzavt

