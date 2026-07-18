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மகளிர் உரிமைத்தொகை : பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கு டபுள் சர்பிரைஸ் கொடுக்கும் முதலமைச்சர்!

Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2500 ரூபாய் உள்ளிட்ட இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 18, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:56 PM IST
மகளிர் உரிமைத்தொகை : பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கு டபுள் சர்பிரைஸ் கொடுக்கும் முதலமைச்சர்!
Image Credit: Tamil Nadu Budget Magalir Urimai ThogaiSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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