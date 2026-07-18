/மகளிர் உரிமைத்தொகை : பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கு டபுள் சர்பிரைஸ் கொடுக்கும் முதலமைச்சர்!

Magalir Urimai Thogai : முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, முதன்முறையாக இம்முறை தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறது. இது குறித்து நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் அளித்த பேட்டியில் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் தாக்கல் இருக்கும் என அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துவிட்டார். இருப்பினும் தேதியை அவர் அறிவிக்கவில்லை. தமிழக சபாநாயகர் பட்ஜெட் தாக்கல் தேதியை அறிவிப்பார். இந்த சூழலில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தாக்கல் செய்ய இருக்கும் இந்த பட்ஜெட் மீது பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. தங்களுக்கான திட்டங்களை முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.
குறிப்பாக, மகளிர் உரிமைத்தொகை 2500 ரூபாய் உயர்த்தி வழங்குவது குறித்தும், மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து வகையான அரசுப் பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயண திட்டம் குறித்தும் அறிவிக்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு பெண்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய், உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார். இப்போது இந்த இரு திட்டங்களையும் செயல்படுத்த முடியுமா? அரசுக்கு எவ்வளவு கூடுதல் செலவாகும், அப்படி ஆகும் செலவை எப்படி ஈடுகட்டுவது என்பது குறித்த தீவிர ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார்.
இலவச பேருந்து திட்டம், மகளிர் உரிமைத்தொகை 2500 ரூபாய் திட்டங்கள் இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் செயல்படுத்துவதா? அல்லது எதை முதலில் செயல்படுத்தலாம்? என்றும் முதலைமச்சர் ஆலோசித்திருக்கிறார். அதிகாரிகள் கொடுத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த இரு திட்டங்கள் குறித்த முக்கிய முடிவை முதலமைச்சர் எடுத்திருக்கிறார்.
இருப்பினும், பட்ஜெட்டில் இந்த இரு திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படுமா? என்பதில் மிகப்பெரிய சஸ்பென்ஸ் இருக்கிறது. அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோரும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் என்ற ஒற்றை வரி பதிலுடன் முடித்துக் கொள்கின்றனர். அதனால், ஆகஸ்ட் மாத பட்ஜெட்டில் இந்த இரு திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்பு இருக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் எகிறிக் கொண்டே செல்கிறது.
2500 ரூபாய் மாதம் பெண்களுக்கு கொடுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், அரசுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நெருக்கடி ஏற்படும். இலவச பேருந்து திட்டம் செயல்படுத்தினாலும் இதே நிலை தான். இருப்பினும் ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தையாவது பட்ஜெட்டில் அறிவிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முடிவெடுத்திருக்கிறார். அதனடிப்படையில் பார்க்கும்போது இலவச பேருந்து திட்டம் தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்யும் பட்ஜெட்டில் வெளியாகலாம் என்ற தகவல் கசிந்துள்ளது. பெண்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை அறிவித்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்ற பேச்சும் இருக்கிறது.
இருப்பினும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், புதிதாக விண்ணப்பிக்க லட்சக்கணக்கான பெண்கள் காத்திருக்கின்றனர். அதற்காக சிறப்பு முகாம்கள் நடத்த வேண்டியிருக்கும். அப்படி நடத்தி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களில் தகுதியான விண்ணப்பங்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கும் மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது. இது அரசுக்கு மேலும் நெருக்கடியை உண்டாக்கும். ஆனால், தேர்தல் வாக்குறுதியாக இதை கொடுத்துவிட்டதால், மகளிர் உரிமைத்தொகை மற்றும் இலவச பேருந்து திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டிய நெருக்கடியில் தவெக அரசு இருக்கிறது.
இப்போது ஒரு திட்டத்தை அறிவித்துவிட்டு அடுத்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்படும் முழு பட்ஜெட்டில் இன்னொரு திட்டத்தை அறிவிக்கலாமா? என்ற ஆலோசனையும் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, இன்னும் 30 நாட்களுக்குள் தாக்கலாக இருக்கும் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கு டபுள் சர்பிரைஸ் இருக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.