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சென்னை மெட்ரோ முதல் நம்ம சாலை வரை - உட்கட்டமைப்பில் என்ன முக்கிய அறிவிப்புகள்?

Tamil Nadu Budget 2026 : சென்னை மெட்ரோ, சாலை மற்றும் போக்குவரத்து திட்டங்கள், உட்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் இன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகளை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 05, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:39 PM IST
சென்னை மெட்ரோ முதல் நம்ம சாலை வரை - உட்கட்டமைப்பில் என்ன முக்கிய அறிவிப்புகள்?
Image Credit: Tamil Nadu Budget 2026 Roads, Infra | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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சென்னை மெட்ரோ முதல் நம்ம சாலை வரை - உட்கட்டமைப்பில் என்ன முக்கிய அறிவிப்புகள்?
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