/சென்னை மெட்ரோ முதல் நம்ம சாலை வரை - உட்கட்டமைப்பில் என்ன முக்கிய அறிவிப்புகள்?

Tamil Nadu Budget 2026, Infrastructure Projects: 2026-27 நிதியாண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று தாக்கல் செய்தார். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசின் பொருளாதார இலக்குகள் குறித்தும் பட்ஜெட் உரையில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
2036ஆம் ஆண்டுக்குள் 1.5 டிரில்லியன் பொருளாதாரம் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை ரூ.35,062 கோடி மதிப்பிலான 7 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்; 14,790 நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள்; தொழில் முதலீடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்தில் அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், வேலைவாய்ப்புகளை பெருக்கவும், பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்கவும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதும், சாலை மற்றும் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதும் அதிமுக்கிகயமானதாகும்.
அந்த வகையில், 2026-27 தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சாலை மற்றும் போக்குவரத்து சார்ந்த அறிவிப்புகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி சார்ந்த அறிவிப்புகளை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/IsiG1D5KoR— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/3xtv3G7KpJ— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/jkJyFYFPzi— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026