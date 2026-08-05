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Tamil Nadu Budget 2026: சைக்கிள், லேப்டாப்... Gen Z பசங்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட் - முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Budget 2026: பள்ளிக்கல்வித்துறை, உயர்க்கல்வித்துறை, மாணவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டில் வெளியாகி உள்ள முக்கிய அறிவிப்புகளை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 05, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:39 AM IST
Tamil Nadu Budget 2026: சைக்கிள், லேப்டாப்... Gen Z பசங்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட் - முக்கிய அறிவிப்புகள்
Image Credit: TN Budget 2026, Free Cycle for Students | Image Source : X/@TNDIPR - Screengrab

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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