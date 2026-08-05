/Tamil Nadu Budget 2026: சைக்கிள், லேப்டாப்... Gen Z பசங்களுக்கு அடித்தது ஜாக்பாட் - முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Budget 2026 Key Announcements For Gen Z : 2026-27 தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையை சட்டப்பேரவையில் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஆகஸ்ட் 5) தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திமுக, அதிமுக அல்லாத ஒரு கட்சியாக தவெக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறது என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.
அதேபோல், முதலமைச்சர் விஜய் ஆட்சியமைக்க முக்கிய பங்காற்றியவர்கள் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களான Gen Z தலைமுறையினர். இந்நிலையில், தவெகவின் முதல் பட்ஜெட்டில் அவர்களின் பல்வேறு கோரிக்கைள் நிறைவேற்றப்படும் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் இடம்பெற்ற பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்ப்புகள் எகிறியது.
அந்த வகையில், நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் மாணவர்களுக்கான பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/Fm0oTScigF— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/E3kAN6RuI5— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
கல்வித்துறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு