தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் 2026: பெண்களுக்கான முத்தான அறிவிப்புகள்.. பட்டியலிட்ட தங்கம் தென்னரசு

Tamil Nadu Interim Budget 2026 Latest: 2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், தமிழக அரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளார். 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை இன்று (பிப்ரவரி 17) தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்து, திமுக அரசின் சாதனைகளை பட்டியலிட்டு வருகிறார். அந்த வகையில், பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகளையும், பெண்களுக்கான சாதனைகளையும் தங்கம் தென்னரசு பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
பட்ஜெட்டில் பெண்களுக்கான அறிவிப்புகள்
தங்கம் தென்னரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, விடியல் பேருந்து திட்டத்தில் பெண்கள் மாதந்தோறும் ரூ.888 சேமிக்கின்றனர். 6 லட்சம் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.1.40 லட்சம் கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 19 தோழி விடுதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தில் 19 தோழி விடுதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மகளிர் நலன் காக்கும் இத்தகையை திட்டங்களை பல மாநிலங்கள் பின்பற்ற தொடங்கி உள்ளன. மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் மற்றும் சிசு இறப்பு விகிதம் தேசிய சாராசரியை விட தமிழ்நாட்டில் குறைவாக உள்ளது. பெண் ஓதுவார் நியமனம் நமது அரசின் மகத்தான சாதனையாக உள்ளது. நாடு முழுவதும் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பெண்களில் 41 சதவீத பெண்கள் தமிழ்நாட்டில் பணிபுரிகின்றனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் இந்தியாவில் முன்னோடி திட்டமாக உள்ளது. பிற மாநிலங்கள் பின்பற்றுவது தான் இந்த திட்டத்தின் மிகப் பெரிய வெற்றி. மகளிர் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.5000 செலுத்தப்பட்டபோது, தமிழ்நாடே இன்ப அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனது. 3 மணி நேரத்திற்குள் 1.31 கோடி மகளிர் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்தபோது, நாடே திரும்பிப் பார்த்தது.
மற்ற அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டத்தால் மாணவர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. 19.34 லட்சம் பேர் பயன் பெறும் இந்த திட்டத்திற்கு ரூ.1889 கோடி செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது என தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார். 10,637 குழந்தைகள் அன்புக் கரங்கள் திட்டம் மூலம் பயனடைந்துள்ளனர். மூத்த குடிமக்களுககு 25 அன்பு சோலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. திருநங்கைகள் சுயமாக தொழில் செய்ய இந்த அரசு மானியம் வழங்கப்படுகிறது. தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் 27 லட்சம் மூத்த குடிமக்கள் பயன் பெற்றுள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், துறை வாரியாக பார்த்தால் பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு ரூ.48,534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், உயர் கல்வித்துறைக்கு ரூ.8,505 கோடி ஒதுக்கீடு, சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறைக்கு ரூ.17,088 கோடி, விளையாட்டு மறறும் இளைஞர் நலன் துறைக்கு ரூ.718 கோடி, முதல்வர் கிராம சாலைத் திட்டத்திற்கு ரூ.8,911 கோடி, ஊரக வளர்ச்சித்துறைக்கு ரூ.28,687 கோடி, நகராட்சி நிர்வாகத்துறைக்கு ரூ.28,827, நதிக்கரை மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு ரூ.374 கோடி, பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு ரூ.48,534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
