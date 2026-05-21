/CM விஜய் அமைச்சரவையில் என்ன ஸ்பெஷல்...? 23 புதிய அமைச்சர்கள் லிஸ்ட் இதோ!

Tamil Nadu Cabinet Expansion: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் நிலையில், 23 அமைச்சர்கள் அடங்கிய பெயர் பட்டியலை ஆளுநர் மாளிகை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், விஜய் அமைச்சரவையின் சிறப்பம்சங்களை இங்கு காணலாம்.
Tamil Nadu Cabinet Expansion: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில், 23 அமைச்சர்கள் அடங்கிய பெயர் பட்டியலை ஆளுநர் மாளிகை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
1. ஸ்ரீநாத் - தூத்துக்குடி
2. கமலி - அவிநாசி
3. சி. விஜயலட்சுமி - குமாரபாளையம்
4. ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார் - காஞ்சிபுரம்.
5. வினோத் - கும்பகோணம்
6. ராஜீவ் - திருவாடனை
7. ராஜ்குமார் - கடலூர்
8. வி. காந்திராஜ் - அரக்கோணம்
9. மதன் ராஜா - ஒட்டப்பிடாரம்
10. ஜெகதீஸ்வர் - ராஜபாளையம்
11. ராஜேஷ் குமார் - கிள்ளியூர் (காங்கிரஸ்)
12. விஜய் பாலாஜி - திருச்சி கிழக்கு
13. லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் - ராசிபுரம்
14. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் - சேலம் தெற்கு
15. ரமேஷ் - ஸ்ரீரங்கம்
16. விஸ்வநாதன் - மேலூர் (காங்கிரஸ்)
17. குமார் - வேளச்சேரி
18.தென்னரசு - ஸ்ரீபெரும்புதூர்
19. வி. சம்பத் குமார் - கோவை வடக்கு
20. முகமது ஃபர்வாஸ் - அறந்தாங்கி
21. சரத்குமார் - தாம்பரம்
22. மரிய வில்சன் - ஆர்.கே. நகர்
23. விக்னேஷ் - கிணத்துக்கடவு