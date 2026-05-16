/விஜய்யின் அமைச்சரவை இலாகா அறிவிப்பு... செங்கோட்டையனுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

Tamil Nadu Cabinet Portfolio : முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அவரது 9 அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் அறிவிப்பை ஆளுநர் மாளிகை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதன்மூலம், யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Tamil Nadu Cabinet Portfolio : முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அவரது 9 அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் அறிவிப்பை ஆளுநர் மாளிகை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதன்மூலம், யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
முதல்வர் விஜய்: பொதுமக்கள், பொது நிர்வாகம், இந்திய ஆட்சிப் பணி, இந்தியக் காவல் பணி, இந்திய வனப் பணி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், காவல்துறை, உள்துறை, சிறப்புத் திட்ட அமலாக்கம், மகளிர் நலன், இளைஞர் நலன், குழந்தைகள் நலன், முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், நகராட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்புறம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்.
என். ஆனந்த்: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை
ஆதவ் அர்ஜுனா: பொதுப்பணித்துறை, விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை
அருண் ராஜ்: மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை
கே.ஏ.செங்கோட்டையன்: நிதித்துறை
வெங்கட்ரமணன்: உணவுத்துறை
சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார்: மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை
ராஜ்மோகன்: பள்ளிக்கல்வித்துறை
டி.கே.பிரபு: இயற்கை வளங்கள் துறை.
கீர்த்தனா: தொழில் துறை