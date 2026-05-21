/விஜய் அமைச்சரவை இலாகா அறிவிப்பு.. யார் யாருக்கு எந்த துறை? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Tamil Nadu Cabinet Portfolio: தமிழகத்தில் புதிதாக பதவியேற்ற தவெக அமைச்சர்கள் 23 பேருக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்து ஆளுநர் அர்லேக்கர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். எனவே, 23 அமைச்சர்கள் யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Tamil Nadu Cabinet Portfolio: தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. முதல்வராக ஜோசப் விஜய் உள்ளார். விஜய்யின் அமைச்சரவையில் மொத்தமாக 33 பேர் உள்ளனர். ஏற்கனவே, விஜய்யுடன் சேர்ந்து செங்கோட்டையன், ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் பதவியேற்றனர். இதனை தொடர்ந்து, இன்று (மே 21) புதிதாக 23 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர்.
இந்த நிலையில், 23 பேருக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு செய்து ஆளுநர் அர்லேக்கர் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதில் 23 பேருக்கு புதிதாக இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், செங்கோட்டையனுக்கு இலாகா மாற்றப்பட்டது. அதே நேரத்தில், சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை யாருக்கும் ஒதுக்கப்படவில்லை. மேலும், ஆனந்த்துக்கும் இலாகா மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.
|வ.எண்
|பெயர்
|இலாகா ஒதுக்கீடு
|1.
|ஸ்ரீநாத் (தூத்துக்குடி)
|மீன்வளத்துறை
|2.
|கமலி (அவிநாசி)
|கால்நடைத்துறை
|3.
|விஜயலட்சுமி (குமாரபாளையம்)
|பால்வளத்துறை
|4.
|ரஞ்சித் குமார் (காஞ்சிபுரம்)
|வனத்துறை
|5.
|வினோத் (கும்பகோணம்)
|வேளாண்துறை
|6.
|ராஜீவ் (திருவாடானை)
|சுற்றுச்சூழல் துறை
|7.
|ராஜ்குமார் (கடலூர்)
|8.
|காந்திராஜ் (அரக்கோணம்)
|9.
|மதன் ராஜா (ஓட்டப்பிடாரம்)
|10.
|ஜெகதீஸ்வரி (ராஜபாளையம்)
|11.
|ராஜேஷ் குமார் (கிள்ளியூர்)
|12.
|விஜய் பாலாஜி (திருச்சி கிழக்கு)
|13.
|லோகேஷ் தமிழ்ச் செல்வன் (ராசிபுரம்)
|14.
|விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் (சேலம் தெற்கு)
|15.
|ரமேஷ் (ஸ்ரீரங்கம்)
|16.
|விஸ்வநாதன் (மேலூர்)
|17.
|குமார் (வேளச்சேரி)
|18.
|தென்னரசு (ஸ்ரீபெரும்புதூர்)
|19.
|சம்பத் குமார் (கோவை வடக்கு)
|20.
|முகமது ஃபர்னவஸ் (அறந்தாங்கி)
|21.
|சரத்குமார் (தாம்பரம்)
|22.
|மரிய வில்சன் (ஆர்.கே.நகர்)
|23.
|விக்னேஷ் (கிணத்துக்கடவு)