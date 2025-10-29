English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ரூ.888 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊழல்; திமுக அரசு மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு - யார் யாருக்கு தொடர்பு?

ரூ.888 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊழல்; திமுக அரசு மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு - யார் யாருக்கு தொடர்பு?

Cash For Jobs Scam Allegations: நகராட்சி துறையில் சுமார் 2,538 பதவிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க, ஒவ்வொரு பணிக்கும் ரூ.35 லட்சம் வரை லஞ்சம் பெறப்பட்டு, மொத்தம் ரூ.888 கோடிக்கு ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:04 PM IST
  • இதுகுறித்து விசாரிக்க தமிழக காவல்துறைக்கு ED கடிதம்
  • கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 2,538 பதவிகளுக்கு ஆட்கள் நியமனம்.
  • கடந்தாண்டு இந்த பதவிகளுக்கு 1.12 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்தனர்.

Tamil Nadu Cash For Jobs Scam Allegations: வேலைவாய்ப்பு ஊழல் குறித்த விவரங்களை ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்று சில ஆதாரங்களுடன் வெளியிட்டுள்ள நிலையில், இது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது.

TN Cash For Jobs Scam Allegations: அமலாக்கத்துறை எழுதிய கடிதம்

The New Indian Express எனும் ஆங்கில நாளேட்டில் வெளியான அந்த செய்தியில், "தமிழ்நாடு அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு 2538 அதிகாரிகள் மற்றும் பொறியாளர்களை நியமிப்பதற்கான ஆட்தேர்வில் பெருமளவில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருப்பதாகவும், ஒவ்வொரு பணிக்கும் ரூ.35 லட்சம் வரை லஞ்சம் பெறப்பட்டிருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் சிக்கியுள்ளதாகவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தும்படி தமிழக காவல்துறைக்கு அமலாக்கத்துறை கடிதம் எழுதியுள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் கடந்த ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி முதல் மூன்று நாள்களுக்கு அமலாக்கத்துறை சோதனை மேற்கொண்டது. அந்த சோதனையில் இந்த வேலைவாய்ப்பு ஊழல் குறித்த ஆவணங்கள் கிடைத்ததாக தமிழக காவல்துறைக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்திருப்பதாக The New Indian Express நாளிதழ் தெரிவித்திருக்கிறது.

Cash For Jobs Scam Allegations: ரூ.35 லட்சம் வரை லஞ்சம்?

நகராட்சி நிர்வாகத்துறை சார்பில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தால் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆட்தேர்வின் மூலம் மூலம் 2538 அதிகாரிகள், பொறியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும், ஒவ்வொரு பணிக்கும் ரூ.25 லட்சம் முதல் ரூ.35 லட்சம் வரை லஞ்சமாக வசூலிக்கப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.

லஞ்சம் மூலம் வசூலிக்கப்பட்ட பணம் ஹவாலா முறையில் பல இடங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், இதில் பல முக்கிய அரசியல்வாதிகளும், உயரதிகாரிகளும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கும் அமலாக்கத்துறை, இதற்கு மூளையாக செயல்பட்டவர்களின் விவரங்கள், ஊழல் எவ்வாறு செய்யப்பட்டது என்பது தொடர்பான விவரங்கள் அடங்கிய 232 பக்க ஆவணங்களையும் காவல்துறைக்கு அனுப்பியுள்ளது. ஒரு பணிக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.35 லட்சம் என்றால், 2538 பணிகளுக்கும் சேர்த்து சுமார் ரூ.888.கோடி அளவுக்கு ஊழல் நடைபெற்றிருக்க வாய்ப்புகள் உள்ளதாக வெளியாகியிருக்கும் செய்தி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Cash For Jobs Scam Allegations: கேஎன் நேரு சகோதரர் தொடர்பான வழக்கில்...

மேலும், இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தமிழ்நாடு அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையால் 2,538 உதவிப் பொறியாளர்கள், நகர திட்டமிடல் அதிகாரிகள், ஜூனியர் பொறியாளர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர்கள் ஆகிய நியமனங்களில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த பொறுப்புகளுக்கு சுமார் சுமார் 1.12 லட்சம் பேர் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் விண்ணப்பித்திருந்தனர். நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சர் கே.என். நேருவின் சகோதரர் என். ரவிச்சந்திரனுடன் தொடர்புடைய ட்ரூ வேல்யூ ஹோம்ஸ் (TVH) தொடர்பான வங்கி மோசடி வழக்கின் பணமோசடி தொடர்பாக விசாரித்து வந்தபோது இந்த விவரங்கள் வெளிவந்ததாக அமலாக்கத்துறை அந்த கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

Cash For Jobs Scam Allegations: அண்ணாமலை விமர்சனம்

இதுகுறித்து முன்னாள் தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, 'தமிழ்நாட்டில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் ஊழல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது' என அவரது X தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "முக ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஊழல்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. அமலாக்கத்துறை இப்போது மற்றொரு பெரிய ஊழலை வெளியில் கொண்டுவந்துள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நீர் வழங்கல் (MAWS) துறையில் 2,538 பதவிகளுக்கு, ஒரு பதவிக்கு ரூ.35 லட்சம் லஞ்சம் வழங்கப்பட்ட ஒரு வெட்கக்கேடான பண மோசடி வெளியாகி உள்ளது.

2024ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 2,538 பதவிகளுக்கு விண்ணப்பித்த 1.12 லட்ச விண்ணப்பதாரர்களில், கடினமாகப் படித்து விடாமுயற்சியுடன் தயாராக இருந்த ஆயிரக்கணக்கான தகுதியான இளைஞர்களுக்கு ரூ.35 லட்சம் லஞ்சம் கொடுக்க முடியாததால் வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டன. திமுக அரசு அதன் தீராத பேராசையின் சுமையால் அவர்களின் கனவுகளையும் ஆசைகளையும் நசுக்கியது.

Cash For Jobs Scam Allegations: 'முறைப்படுத்தப்பட்ட ஊழல்'

888 கோடி ரூபாய் ஊழலின் இந்த சமீபத்திய வெளிப்பாடு ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் அல்ல, ஆனால் ஸ்டாலினின் நிர்வாகத்தின் அடையாளமாக மாறியுள்ள முறையான ஊழலின் ஒரு பகுதியாகும். இதில் கசப்பான முரண் என்னவென்றால், தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், கடந்த ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி அன்று இந்த வேட்பாளர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார். "வேலை உருவாக்கத்தை" கொண்டாடும் புகைப்படங்களுக்கு அவர் போஸ் கொடுத்தாலும், உண்மை என்னவென்றால், இந்த பதவிகள் ஹவாலா நெட்வொர்க்குகள் சம்பந்தப்பட்ட விரிவான ஊழல் வலையமைப்பு மூலம் விற்கப்பட்டன.

நகராட்சி நிர்வாகத் துறைக்குள் ஒரு "ஆழ்ந்த" மற்றும் "முறையான ஊழல் வலையமைப்பு" இருப்பதாக அமலாக்கத் துறை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. இது நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என். நேருவின் சகோதரர் என். ரவிச்சந்திரன் மற்றும் அவரது ட்ரூ வேல்யூ ஹோம்ஸ் (TVH) குழு சம்பந்தப்பட்ட வங்கி மோசடி வழக்கு தொடர்பான ED விசாரணையின் போது வெளிப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Cash For Jobs Scam Allegations: சிபிஐ விசாரணை தேவை

திமுக அரசாங்கத்தின் கீழ் நடந்த பெரிய மோசடிகள் மற்றும் ஊழல்கள் மீண்டும் மீண்டும் அம்பலப்படுத்தப்படுவது, தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது நிர்வாகத்திடம் இருந்து உடனடி பொறுப்புணர்வை கோருகிறது. நீதித்துறையால் கண்காணிக்கப்படும் முழுமையான சிபிஐ விசாரணை மட்டுமே, அரசு வேலைகளை ஏலம் விடுவதற்கும் பொது வளங்களை சூறையாடுவதற்கும் காரணமானவர்கள் பதிலளிக்கப்படுவதையும், தமிழக மக்களுக்கு நீதி நிலைநாட்டப்படுவதையும் உறுதி செய்ய முடியும்" என குற்றஞ்சாட்டி சிபிஐ விசாரணைக்கும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

