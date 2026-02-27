காவல் நிலையம் போக வேண்டாம்! போனிலேயே FIR போடலாம் - தமிழக அரசின் அதிரடி CCTNS 2.0

TN police : தமிழக அரசு நிர்வாகத்தில் தொழில்நுட்பத்தைப் புகுத்தி, பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களைச் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழக காவல்துறையை நவீனமயமாக்கும் ஒரு மைல்கல்லாக, 'குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பு வலைபின்னல் அமைப்பு 2.0' (CCTNS 2.0) மற்றும் 'டிஜிட்டல் கைரேகை சேகரிப்பு அமைப்பு' ஆகிய புதிய திட்டங்களை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இனி பொதுமக்கள் காவல் நிலையம் செல்லாமலேயே இணையவழியில் புகார்களைப் பதிவு செய்யவும், எப்.ஐ.ஆர் (FIR) நிலையை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றவாளிகளைக் கண்டறியும் வேகம் மற்றும் துல்லியத்தை அதிகரிக்க டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு கைகொடுக்கப் போகிறது என்பது குறித்த விரிவான தகவல்கள் இதோ...
குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பு வலைபின்னல் அமைப்பு 2.0
தமிழ்நாடு அரசின் 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில், மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும், சிறப்பு பிரிவுகளிலும் காவல்துறையினை நவீன மயமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ், குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகளை கண்காணிக்கும் வலைப்பின்னல் திட்டத்தை (CCTNS) மேம்படுத்தி, பொதுமக்களிடமிருந்து இணையவழியில் புகார்களைப் பதிவு செய்வது, பிற துறைகளுடன் தகவல்கள் பரிமாற்றம் போன்ற அம்சங்களுடன் இணைய வழியில் "குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பு வலைபின்னல் அமைப்பு 2.0" (Crime and Criminal Tracking Network & Systems CCTNS 2.0) என்ற புதிய திட்டம் உருவாக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
அந்த அறிவிப்பிற்கிணங்க, வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி 124.37 கோடி ரூபாய் செலவில் "குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பு வலைபின்னல் அமைப்பு 2.0" உருவாக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
CCTNS 2.0 அமைப்பின் மூலம் இணையதளத்தில் சமுதாய சேவைப் பதிவேடு (CSR), முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்தல், அவற்றின் தற்போதைய நிலை அறிதல் மற்றும் முதல்நிலை விசாரணை (PE) விபரம் பதிவு செய்தல், மூத்த குடிமக்கள் குறித்த தகவல்கள், புகார்களைப் பதிவு செய்தல், காணாமல் போன மற்றும் அடையாளம் தெரியாத இறந்த நபர்கள் குறித்த தகவல்கள் பெறுதல், சாலை விபத்து ஆவணங்கள் பதிவிறக்கம் செய்தல் உள்ளிட்ட சேவைகளை பொதுமக்கள் பெறலாம்.
டிஜிட்டல் கைரேகை சேகரிப்பு அமைப்பு
தமிழ்நாடு காவல் துறையால் பயோமெட்ரிக் தரவு சேகரிப்பை நெறிப்படுத்தும் வகையில் கைரேகை பதிவுகளை டிஜிட்டல் முறையில் சேகரித்தல், சரிபார்த்தல் மற்றும் சேமித்தல் ஆகியவற்றை செயல்படுத்த உதவும் டிஜிட்டல் கைரேகை சேகரிப்பு அமைப்பு (DFCS) 12.67 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இந்த டிஜிட்டல் கைரேகை சேகரிப்பு அமைப்பு மென்பொருளுடன் CCTNS 2.0 ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு காவல் துறையின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும் வகையிலும், பொதுமக்கள் மிகுந்த பயன்பெறும் வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரண்டு வசதிகளும் மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யும் அனைத்து காவல் சிறப்பு பிரிவுகளிலும் செயல்படுத்தப்படும்.
மதுரையில் அறிவுரைக் குழுமத்தின் அலுவலகக் கட்டடம் திறந்து வைத்தல்
தமிழ்நாடு முழுவதும் 1982-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு தடுப்புக்காவல் சட்டத்தின்கீழ் குற்றவாளிகளை தடுப்புக் காவலில் வைக்கும் ஆணைகள் தொடர்பான வழக்குகளை அச்சட்டத்தின் பிரிவு 9-இன்படி, சென்னையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைக் குழுமம் (Advisory Board) விசாரித்து வந்தது. இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை தீர்ப்புரையின் அடிப்படையில் 20 தென் மற்றும் மத்திய மாவட்டங்களின் வழக்குகளை விசாரிக்கும் வகையில் மதுரையில் கூடுதலாக ஒரு அறிவுரைக் குழுமம் 1.08.2025 முதல் செயல்பட தமிழ்நாடு அரசால் உத்தரவிடப்பட்டு தற்காலிகக் கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த அறிவுரைக் குழுமத்திற்கென, மதுரை மாவட்டம், மதுரை வடக்கு வட்டம், ரேஸ்கோர்ஸ் காலனியில் 1 கோடியே 45 இலட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அலுவலகக் கட்டடத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்று திறந்து வைத்தார்.
பொதுமக்கள் இந்தப் புதிய வசதிகளைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?
தமிழக காவல்துறை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள CCTNS 2.0 மற்றும் இதர ஆன்லைன் சேவைகளைப் பெற எளிய வழிமுறைகள் இதோ:
ஆன்லைன் புகார் பதிவு செய்ய: தமிழக காவல்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். 'Register Complaint' என்ற பகுதியைத் தேர்வு செய்து, உங்கள் விவரங்கள் மற்றும் புகாரைப் பதிவேற்றலாம்.
FIR நிலையை அறிய: உங்கள் புகாரின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை அல்லது முதல் தகவல் அறிக்கையின் (FIR) நகலைப் பெற, உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் குறிப்பு எண்ணைப் (Reference Number) பயன்படுத்தலாம்.
CSR மற்றும் விபத்து ஆவணங்கள்: சமுதாய சேவைப் பதிவேடு (CSR) நிலையை ஆன்லைனிலேயே சரிபார்க்கலாம். சாலை விபத்து தொடர்பான ஆவணங்களை இன்சூரன்ஸ் போன்ற தேவைகளுக்காக இணையதளத்திலேயே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளும் வசதி மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: TN Govt | அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! வாகனம் வாங்க இனி அனுமதி தேவையில்லை -புதிய விதி!
மேலும் படிக்க: குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ