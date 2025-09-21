இரவில் இடி, மின்னலுடன் பொளக்கப்போவது மழை... 9 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் - வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Rain Forecast Updates: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று மதியம் 1 மணிக்கு வானிலை அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்த நிலையில், அதில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் (செப். 20 மதியம் 1 - செப். 21 மதியம் 1) வட தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது என்றும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது என்றும தெரிவித்துள்ளது.
TN Rains: 18 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு
மேலும், அடுத்த ஏழு தினங்களுக்கான வானிலை முன்னறவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கையையும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது என்பதால் இன்று (செப். 21) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், தருமபுரி, சேலம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், நீலகிரி, கோவை, தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், தென்காசி உள்ளிட்ட 18 மாவட்டங்களில் இன்று இரவு 7 மணிவரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
TN Rains: இன்றிரவு இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்
மேலும், இன்றிரவு 10 மணிவரை, தமிழ்நாட்டின் திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், ஈரோடு, கரூர், நாமக்கல் மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, சேலம், தர்மபுரி, தென்காசி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான/மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
TN Rains: அடுத்தடுத்த மழை நிலவரம்
மேலும், வரும் செப். 22, 23, 24 தேதிகளில் வடதமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், தென்தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து செப். 25, 26, 27 தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, செப். 25ஆம் தேதி வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பொருத்தவரை, இன்றும், நாளையும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மேலும், நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
