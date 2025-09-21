English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இரவில் இடி, மின்னலுடன் பொளக்கப்போவது மழை... 9 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் - வானிலை அப்டேட்

TN Rains: தமிழ்நாடு மற்றும் சென்னையில் இன்று மற்றும் நாளைய மழை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கணிப்பை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 21, 2025, 07:30 PM IST
  • இன்று மாலை 7 மணிவரை 18 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு
  • சென்னையிலும் இன்றிரவு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
  • இன்றிரவும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

Trending Photos

மீண்டும் பயமுருத்தும் எபோலா! உலகம் முழுவதும் ஊரடங்கு அமலுக்கு வாய்ப்பு என தகவல்...
camera icon7
Ebola
மீண்டும் பயமுருத்தும் எபோலா! உலகம் முழுவதும் ஊரடங்கு அமலுக்கு வாய்ப்பு என தகவல்...
IND vs PAK: சிவம் தூபே வேண்டாம்... பிளேயிங் லெவனில் இந்த வீரர் போதும் - செய்வாரா SKY?
camera icon8
Ind vs Pak
IND vs PAK: சிவம் தூபே வேண்டாம்... பிளேயிங் லெவனில் இந்த வீரர் போதும் - செய்வாரா SKY?
முதல் முறையாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்குபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
முதல் முறையாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்குபவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
அதிக வருமான வரி செலுத்தும் நடிகர்! டாப் 10 லிஸ்டில் யார் யார்?
camera icon7
Income Tax
அதிக வருமான வரி செலுத்தும் நடிகர்! டாப் 10 லிஸ்டில் யார் யார்?
இரவில் இடி, மின்னலுடன் பொளக்கப்போவது மழை... 9 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் - வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Rain Forecast Updates: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று மதியம் 1 மணிக்கு வானிலை அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்த நிலையில், அதில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் (செப். 20 மதியம் 1 - செப். 21 மதியம் 1) வட தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது என்றும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழை பதிவாகியுள்ளது என்றும தெரிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

TN Rains: 18 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு 

மேலும், அடுத்த ஏழு தினங்களுக்கான வானிலை முன்னறவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கையையும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது என்பதால் இன்று (செப். 21) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும்  இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், தருமபுரி, சேலம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், நீலகிரி, கோவை, தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், தென்காசி உள்ளிட்ட 18 மாவட்டங்களில் இன்று இரவு 7 மணிவரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

TN Rains: இன்றிரவு இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்

மேலும், இன்றிரவு 10 மணிவரை, தமிழ்நாட்டின் திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், ஈரோடு, கரூர், நாமக்கல் மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, சேலம், தர்மபுரி, தென்காசி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான/மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

TN Rains: அடுத்தடுத்த மழை நிலவரம்

மேலும், வரும் செப். 22, 23, 24 தேதிகளில் வடதமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், தென்தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தொடர்ந்து செப். 25, 26, 27 தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, செப். 25ஆம் தேதி வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பொருத்தவரை, இன்றும், நாளையும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மேலும், நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான  மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரோபோ சங்கர் இறுதி ஊர்வலத்தில்... மனைவி நடனமாடியது தவறா? - விமர்சனங்களுக்கு பதில் இதோ!

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு துணிச்சலும் இல்லை... தகுதியும் இல்லை - ஷாநவாஸ் சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு வகையை ஆன்லைனில் மாற்ற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN RainsChennai RainsTamilnaduTamil News

Trending News