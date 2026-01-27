English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? ரூ.50,000 சம்பளத்தில் அறநிலையத்துறையில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

Tamil Nadu Government Job: சென்னை தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில்  10 காலிப் பணியிடங்களி நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ளன. 

Chennai Temple Tamil Nadu Government Job: தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கோயில்கள் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இந்த கோயில்களில் காலிப் பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் திருவொற்றியூரில் உள்ள தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோயிலில்  காலிப் பணியடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, இநத பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ளன. எனவே, தவறாமல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

பணி குறித்த விவரம்

சென்னை திருவொற்றியூரில் உள்ள தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில் 10 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு 2 இடங்களும், வசூல் எழுத்தர், அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு ஒரு இடங்களும், காவலர் பணிக்கு 4 இடங்களும், வேதபாராயணம் ஒரு இடங்களும், உதவி சுயம்பாகம் பணிக்கு ஒரு இடங்களும் என மொத்தம் 10 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, இளநிலை உதவியாளர், வசூல் எழுத்தர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.  அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு இணையான அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட படிப்பில் தேரச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். காவலர் பணிக்கு தமிழ் மொழியில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். வேதபாராயணம் பணிக்கு தமிழ் மொழிலில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

யாதொரு சமய நிறுவனங்களால் அல்லது அரசு நிறுவனங்களால் அல்லது ஏனைய யாதொரு நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் ஆகமப்பள்ளி அல்லது வேதபாடசாலையில் தொடர்புடைய துறையில் குறைந்தபட்சம் மூன்றாண்டு படிப்பினை மேற்கொண்டதற்கான சான்றிதழைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.  உதவி சுயம்பாகம் பணிக்கு தமிழ் மொழியில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.  கோயில்களில் பழக்க வழக்கங்களுக்கு கேற்ப நெய்வேத்தியம் மற்றும் பிரசாதம் தயாரிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். வயது விவரத்தை பொறுத்தவரை, 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும், 45 வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாத சம்பளம்

தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில்  இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.18,500 முதல் ரூ.58,600  வரை வழங்கப்படும். வசூல் எழுத்தர் பணிக்கு ரூ.18,500 முதல் ரூ.58,600, அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.15,900 முதல் ரூ.50,400, காவலர் பணிக்கு ரூ.15,900 முதல் ரூ.50,400, வேதபாராயணம் பணிக்கு ரூ.15,700 முதுல் ரூ.50,000, உதவி சுயம்பாகம் பணிக்கு ரூ.10,000 முதல் ரூ.31,500 வரை வழங்கப்படும். 

விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 30ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, தகுதியும், விருப்பமும் உள்ள உடனே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். tnhrce.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.  விண்ணப்ப படிவத்தை  உதவி ஆணையம், செயல் அலுவலர், தியாகராஜசுவாமி கோயில், திருவொற்றியூர், சென்னை - 19 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Jobs.Tamil Nadu Government JobsChennai temple jobsChennai Jobs TamilTamil nadu government Temple Jobs

