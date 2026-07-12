/அசைவ பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி: 1 வாரம் கோழி இறைச்சி விற்பனையை நிறுத்த வணிகர்கள் முடிவு!

தமிழகத்தில் உள்ள அசைவ பிரியர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், மாநிலம் முழுவதும் ஒரு வார காலத்திற்கு கோழி இறைச்சி விற்பனையை முழுமையாக நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு அதிரடி முடிவு எடுத்துள்ளது. தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் இதற்கான முக்கிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சையில் நடைபெற்ற இந்த முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான கோழி வணிகர்கள் கலந்து கொண்டனர். இக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின்படி, "கோழிகள் விற்பனைக்கு வருவதற்கு 15 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே, அவற்றுக்கு தீவனம் வழங்குவதை பண்ணையாளர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் முழுமையாகக் கைவிட வேண்டும்" என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விற்பனைக்கு மிக அருகில் இருக்கும் நேரத்தில் கோழிகளுக்குத் தீவனம் வழங்குவதால், அவற்றின் உடல் எடை செயற்கையாக அதிகமாகக் காட்டப்படுகிறது. இறுதி நேரத்தில் இவ்வாறு தீவனம் வழங்குவது வெறும் எடை ஏமாற்றுதல் மட்டுமல்லாமல், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. அதுமட்டுமின்றி, இதனால் பொதுமக்களுக்கு தேவையற்ற நோய் தொற்று பரவும் அபாயமும் ஏற்படுவதாக வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
கோழிகள் விற்பனைக்கு வருவதற்கு 15 மணி நேரத்திற்கு முன்பே தீவனம் வழங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்பதை ஒரு கட்டாய வழிகாட்டு நெறிமுறையாக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்றும், இதனை உடனடியாகச் சட்டமாக்க வேண்டும் என்றும் வணிகர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அனைத்து மண்டல மற்றும் மாவட்ட கால்நடைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அரசு அறிவுறுத்த வேண்டும் எனவும் தீர்மானத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில், முதற்கட்டமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு வார காலத்திற்கு கோழி இறைச்சி விற்பனையை முழுமையாக நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இந்தக் கூட்டத்தில் மற்றொரு முக்கிய தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. இனிவரும் காலங்களில் வள்ளலார் தினம் மற்றும் மகாவீரர் ஜெயந்தி போன்ற அரசு அறிவித்த விசேஷ நாட்களில் இறைச்சி விற்பனைக்கு விதிக்கப்படும் தடையை நீக்கி, வணிகர்கள் தடையின்றி விற்பனை செய்ய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த அதிரடி தீர்மானங்கள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு விரைவில் அனுப்பி வைக்கப்படும் என கூட்டமைப்பின் நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர். போராட்டம் தொடங்கும் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளதால், ஒட்டுமொத்த இறைச்சி பிரியர்களும், சில்லறை வியாபாரிகளும் பெரும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.