Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /அசைவ பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி: 1 வாரம் கோழி இறைச்சி விற்பனையை நிறுத்த வணிகர்கள் முடிவு!

அசைவ பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி: 1 வாரம் கோழி இறைச்சி விற்பனையை நிறுத்த வணிகர்கள் முடிவு!

Chicken : மாநிலம் முழுவதும் ஒரு வார காலத்திற்கு கோழி இறைச்சி விற்பனையை முழுமையாக நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு அதிரடி முடிவு. ஏன் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:58 AM IST
அசைவ பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி: 1 வாரம் கோழி இறைச்சி விற்பனையை நிறுத்த வணிகர்கள் முடிவு!
Image Credit: Tamil Nadu chickenSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரூ.25,000 தரும் மத்திய அரசு! யாரெல்லாம் வாங்கலாம்? எப்படி அப்ளை செய்வது?
central government21 min ago
2
Tamil Nadu government38 min ago
3
Tamil Nadu government1 hr ago
4
S JanakiJul 11
5
Team IndiaJul 11