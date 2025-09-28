விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா? - ஸ்டாலின் அழுத்தி சொல்லிய பதில் - கரூரில் பேட்டி

MK Stalin Press Meet In Karur: கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரச்சார நிகழ்வில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசல் காரணமாக இதுவரை 39 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். கரூரில் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சுமார் 81 நபர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.\
MK Stalin: அதிகாலையில் வந்தார் ஸ்டாலின்
இந்தச் சூழலில், உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தி, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். சென்னையில் இருந்து திருச்சி வரை தனி விமானம் மூலம் வந்தடைந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கரூருக்கு சாலை மார்க்கமாக வந்தடைந்தார். அவர் சுமார் அதிகாலை 3.15 மணிக்கு கரூர் மருத்துவமனைக்கு வந்தார்.
MK Stalin: பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல்
அங்கு உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், முதலமைச்சர் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்து வரும் ஒவ்வொரு நபர்களையும் முதலமைச்சர் நேரில் பார்த்து ஆறுதல் தெரிவித்து, சிகிச்சை குறித்த விவரத்தை கேட்டறிந்தார். அதுமட்டுமின்றி, மருத்துவர்கள், அதிகாரிகள் உடன் மு.க.ஸ்டாலின் ஆய்வு கூட்டத்திலும் பங்கேற்றார்.
அப்போது அமைச்சர்கள் மா. சுப்பிரமணியன், எ.வ. வேலு, கேன்.நேரு, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, பெரியகருப்பன், எஸ்.எஸ். சிவசங்கர், ரகுபதி கரூர் மக்களவை உறுப்பினர் ஜோதிமணி, முன்னாள் அமைச்சரும் கரூர் எம்எல்ஏவுமான செந்தில்பாலாஜி, அரசு செயலாளர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.
MK Stalin: கனத்த இதயத்தோடு...
செய்தியாளரை சந்தித்த அவர், "மிகுந்த துயரத்தோடு, மிகவும் கனத்த இதயத்தோடு உங்கள் முன்னிலையில் நிற்கிறேன். கரூரில் நடந்திருக்க கூடிய கொடுரமான விபத்தை பற்றி விவரிக்க முடியாது, அந்தளவிற்கு சோக சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது, விவரமாக சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கூட மனது இடம் கொடுக்கவில்லை, அந்தளவிற்கு துயரத்தில் இருக்கிறேன்.
நேற்றிரவு 7.45 மணியளவில் அதிகாரிகளுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, கரூரில் இதுபோல் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டு பலரையும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்வதாக தகவல்கள் கிடைத்தது. தகவல்கள் கிடைத்ததும், கரூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜியை அழைத்து அதுகுறித்து சென்று ஆய்வு செய்ய சொன்னேன், தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியரை தொடர்பு கொண்டேன், அவரும் என்னிடம் பல தகவல்களை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து உயிரிழப்பு செய்திகள் வந்தன. உடனே அருகாமை மாவட்டத்தில் உள்ள அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அழைத்து உடனே கரூர் செல்லும்படி உத்தரவிட்டேன். அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியத்தையும் உடனடியாக கரூர் அனுப்பிவைத்தேன். ஏடிஜிபி-யையும் கரூருக்கு அனுப்பி வைத்தேன். சென்னை மூத்த அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள், டிஜிபிகள் உடன் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை மேற்கொண்டேன். தொடர்ந்து, கரூரை சுற்றியுள்ள 6 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள், மருத்துவர்களை இங்கு விரையும்படி கூறினேன். அதன்படி அவர்களும் வந்துள்ளார்கள்.
MK Stalin: சிகிச்சையில் 51 பேர்
இதுவரை ஆண்கள் 13, பெண்கள் 17, சிறுவன் 4, சிறுமிகள் 5 என மொத்தம் 39 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இன்னும் 51 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். அதில் 26 பேர் ஆண்கள், 25 பேர் பெண்கள். உயிரிழந்தோருக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணமாக அளிக்கப்படும். காயமடைந்து சிகிச்சையில் இருப்போருக்கு ரூ.1 லட்சம் வழங்கப்படும். மேலும், சிகிச்சையில் இருப்போர் விரைவில் குணமடையே வேண்டுகிறேன். சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது " என்றார்.
MK Stalin: விஜய் கைதாவாரா? - ஸ்டாலின் பதில்
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு, "ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அரசியல் நோக்கோடு கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை, நீங்கள் எத்தனை முறை கேட்டாலும் ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.
விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா? - முதலமைச்சர் பரபரப்பு பேட்டி!#TVK #Vijay #VijayCampaign #Stampede #MKstalin #dmk #CMOTamilNadu #Karur #Namakkal #தமிழகவெற்றிக்கழகம் #AIADMK #news #ZeeTamilNews pic.twitter.com/H2QGRhdX3Q
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) September 27, 2025
மேலும், விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா என்ற கேள்விக்கு, "ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், அதில் யார் கைதாவார்கள், யார் கைதாகா மாட்டார்கள் என தெரியும், அரசியல் நோக்கோடு கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை" என மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்தார். அதுமட்டுமின்றி, ஆணையத்தின் அறிக்கையை விரைவில் சமர்பிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
