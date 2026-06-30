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முதலமைச்சர் விருது : ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம்! நெருங்கும் கடைசி தேதி - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Chief Minister State Youth Award 2026 : முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது 2026: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 6 கடைசி நாள்! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம் இங்கே

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:06 PM IST
முதலமைச்சர் விருது : ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம்! நெருங்கும் கடைசி தேதி - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Tamil Nadu Chief Minister State Youth Award 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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