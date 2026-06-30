/முதலமைச்சர் விருது : ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம்! நெருங்கும் கடைசி தேதி - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu Chief Minister State Youth Award 2026 : சமுதாய வளர்ச்சிக்குத் தங்களின் நற்பணிகள் மூலம் பங்களிப்பு வழங்கி வரும் இளைஞர்களை அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு, தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது" வழங்கி கௌரவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருதுக்குத் தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாகத் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இவ்விருதிற்கு இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் 06.07.2026 ஆகும்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் 15 அன்று இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, எதிர்வரும் 15.08.2026 அன்று நடைபெறவுள்ள சுதந்திர தின விழாவில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படும்.
பரிசுத் தொகை: ரூ. 1,000,000 (ஒரு லட்சம் ரூபாய்) ரொக்கம்
விருதுடன் வழங்கப்படும் இதர பொருட்கள்: பாராட்டுப் பத்திரம் மற்றும் பதக்கம்
பயனாளிகள் எண்ணிக்கை: 15 முதல் 35 வயது வரை உள்ள 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு இவ்விருது தனித்தனியாக வழங்கப்படும்.
முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என அரசு வரையறுத்துள்ளது:
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்கள் 15 வயது முதல் 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அதாவது, ஏப்ரல் 1, 2025 (01.04.2025) அன்று 15 வயது நிரம்பியவராகவும், மார்ச் 31, 2026 (31.03.2026) அன்று 35 வயதுக்குள்ளாகவும் இருத்தல் அவசியம்.
பணிக் காலம்: கடந்த நிதியாண்டில் (2025-2026), அதாவது 01.04.2025 முதல் 31.03.2026 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சமுதாய நலச் சேவைகள் மட்டுமே விருதுக்கான பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
இருப்பிடம்: விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு, குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்களாவது தமிழகத்தில் குடியிருந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் (இதற்கான உரிய சான்று இணைக்கப்பட வேண்டும்).
சேவையின் தன்மை: விண்ணப்பதாரர்கள் சமுதாய நலனுக்காகத் தன்னார்வத்துடன் தொண்டாற்றியிருக்க வேண்டும். அவர்கள் செய்த தொண்டு, கண்டறியப்படக் கூடியதாகவும் அளவிடக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
செல்வாக்கு: விண்ணப்பதாரருக்கு உள்ளூர் மக்களிடம் உள்ள நற்பெயரும் செல்வாக்கும் விருதுக்கான பரிசீலனையில் கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
மத்திய அல்லது மாநில அரசுகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் பள்ளிகளில் பணியாற்றுபவர்கள் இவ்விருதிற்கு விண்ணப்பிக்க இயலாது.
இவ்விருதிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.sdat.tn.gov.in என்ற தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய இணையதள முகவரியின் வழியே விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நேரம்: 06.07.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
சமுதாய மாற்றத்திற்காகத் தங்களை அர்ப்பணித்துச் சேவை செய்து வரும் தமிழக இளைஞர்கள் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உரிய நேரத்திற்குள் விண்ணப்பித்துத் தங்களின் நற்பணிகளுக்கான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றிட அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.