ஸ்டாலினை நேரில் சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்? என்ன காரணம் தெரியுமா? வெளியான தகவல்

சட்டப்பேரவையில் இன்று (மே 10) தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார். இதையடுத்து எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் பிற எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்றனர். இந்த நிலையில், விஜய் - ஸ்டாலினை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகளே ஆன நிலையில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்று இருக்கிறார் விஜய். இவரின் இந்த வெற்றி இந்திய வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. அதாவது, என்டிஆர்-க்கு பின்னர் எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லாமல், ஒரு கட்சியை தொடங்கி எதிர்கொண்ட முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்துள்ளார் விஜய்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், பெரும்பான்மைக்கு கூடுதலாக 11 எம்எல்ஏக்கள் தேவை என்பதால், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் பெரும்பான்மை எண்ணை எட்டி மே 10 ஆம் தேதி அன்று விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று தவெக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்தது. இந்த சூழலில், இன்று (மே 11) திங்கட்கிழமை சட்டப்பேரவையில் எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்று நடந்து வருகிறது.
விஜய் - ஸ்டாலின் சந்திப்பு
இந்த நிலையில், இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வை முடித்துவிட்டு முதலமைச்சர் விஜய் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்திக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதோடு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவையும் சந்திக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு சந்திக்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து மாலை 3 மணிக்கு மேல் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவையும் முதலமைச்சர் விஜய் சந்திக்க உள்ளார் என தகவல் வெளியாகி வருகிறது.
ஸ்டாலின் Uncle விமர்சனம்
தவெக தலைவரும் தமிழக முதலமைச்சருமான விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தின் தொடக்கம் முதலே முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை கடுமையாக சாடி பேசி வந்தார். அவர் Uncle ஸ்டாலின் என கூறியது பலராலும் விமர்சிக்கப்பட்டது. கட்சி தொடங்கியது முதல் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடியும் வரை விஜய்யின் சாடல் அனைத்தும் திமுகவை நோக்கியே இருந்தது.
பதவியேற்பின்போதும் திமுக மீது விமர்சனம்
நேற்று (மே 11) பதவியேற்ப்பின்போது கூட திமுக அரசு ரூ.10 லட்சம் கோடி தமிழகத்திற்கு கடன் வைத்து சென்றுவிட்டதாக குற்றம்சாட்டினார். இந்த நிலையில், மு.க. ஸ்டாலினை விஜய் சந்திக்க இருப்பதாக வெளியாக இருக்கும் செய்தி அனைவரது மத்தியிலும் பேசும்பொருளாக மாறி உள்ளது.
ஸ்டாலினை சந்திக்க என்ன காரணம்?
முதலமைச்சர் விஜய் ஸ்டாலினை சந்திக்க இருப்பதாக செய்தி வெளியாக இருக்கும் நிலையில், இதற்கான காரணம் என்ன என்ற கேள்வி அனைவரது மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது. இந்த சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே திக தலைவர் வீரமணி போன்ற மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற முதலமைச்சர் விஜய், ஸ்டாலின், வைகோ போன்றவர்களையும் சந்திக்க திட்டமிட்டிருப்பது மரியாதை நிமித்தமாக மட்டுமே இருக்கும் என தெரிகிறது. அதேசமயம், நிர்வாகம் குறித்து சில ஆலோசனைகளையும் பெறலாம் என தெரிகிறது.
