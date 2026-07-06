/ரூ.1 லட்சம் பரிசு! விண்ணப்பிக்க காலவகாசத்தை நீட்டித்த தமிழ்நாடு அரசு

Chief Minister State Youth Award : சமுதாய வளர்ச்சிக்காகத் தன்னார்வத்துடன் முன்வந்து மிகச் சிறந்த முறையில் சமூகச் சேவையாற்றும் இளைஞர்களை ஊக்கப்படுத்தி அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு, தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுதோறும் "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது" (Chief Minister's State Youth Award) வழங்கி கௌரவித்து வருகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தின விழாவில் வழங்கப்படும் இந்த மதிப்புமிக்க விருதுக்கு, நடப்பு 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான விண்ணப்பக் கடைசி நாள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த தகுதிகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் பரிசு விவரங்கள் உள்ளிட்ட முழுமையான தகவல்களை இங்கு விரிவாகப் பார்ப்போம்.
விருது வழங்கப்படும் நாள்: இந்த 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான விருது, வரும் 15.08.2026 அன்று நடைபெறவுள்ள இந்தியாவின் சுதந்திர தின விழாவில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் நேரில் வழங்கப்படும்.
விருது பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்டுதோறும் தலா 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு (மொத்தம் 6 நபர்கள்) இந்த விருது தனித்தனியாக வழங்கப்படும்.
பரிசு விவரங்கள்: இவவிருதிற்குத் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு ரூ. 1,00,000/- (ஒரு லட்சம் ரூபாய்) ரொக்கப் பரிசு, பாராட்டுப் பத்திரம் (Citation) மற்றும் பதக்கம் (Medal) வழங்கி கௌரவிக்கப்படும்.
இந்த விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் இளைஞர்கள் பின்வரும் தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்:
1. வயது வரம்பு:
விண்ணப்பதாரர்கள் 15 வயது முதல் 35 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்களாக இருக்க வேண்டும்.
துல்லியமாகச் சொல்வதானால், விண்ணப்பதாரர் 01.04.2025 அன்று 15 வயது நிரம்பியவராகவும், 31.03.2026 அன்று 35 வயதிற்குள் உள்ளவராகவும் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
2. கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சேவைக்காலம்:
கடந்த நிதியாண்டில் (01.04.2025 முதல் 31.03.2026 வரை) சமுதாய நலனுக்காகத் தன்னார்வ அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட, உறுதிப்படுத்தக்கூடிய மற்றும் அளவிடக்கூடிய சமூகச் சேவைகள் மட்டுமே இந்த விருதுப் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
3. இருப்பிடச் சான்று மற்றும் சமூக நன்மதிப்பு:
விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பிப்பதற்கு முன், குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் குடியிருந்தவராக இருக்க வேண்டும். இதற்கான முறையான இருப்பிடச் சான்றினை (Residence Certificate) விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
மேலும், விண்ணப்பதாரரின் உள்ளூர் மக்களிடையேயான நன்மதிப்பு மற்றும் சமூகச் செல்வாக்கு ஆகியவையும் இந்த விருதுப் பரிசீலனையின் போது முக்கியக் காரணியாகக் கருதப்படும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியாது? (தகுதி இல்லாதவர்கள்): மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (PSUs), பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் பள்ளிகளில் பணியாற்றுபவர்கள் இந்த விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க இயலாது. இது முழுக்க முழுக்கத் தன்னார்வலர்களுக்கானது மட்டுமே.
விண்ணப்பிக்கும் தளம்: இந்த விருதுக்கான விண்ணப்பங்களை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.sdat.tn.gov.in வாயிலாக மட்டுமே ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வேறு எந்த வடிவிலும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.
கடைசி நாள் நீட்டிப்பு: இந்த விருதுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் முன்னதாக 06.07.2026 உடன் முடிவடைய இருந்த நிலையில், தற்போது 13.07.2026 அன்று மாலை 5.45 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, சமுதாய மாற்றத்திற்காகத் தொடர்ந்து உழைத்து வரும் தகுதியுடைய தமிழக இளைஞர்கள் மற்றும் இளம்பெண்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உரிய காலத்திற்குள் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்