Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ரூ.1 லட்சம் பரிசு! விண்ணப்பிக்க காலவகாசத்தை நீட்டித்த தமிழ்நாடு அரசு

ரூ.1 லட்சம் பரிசு! விண்ணப்பிக்க காலவகாசத்தை நீட்டித்த தமிழ்நாடு அரசு

Chief Minister State Youth Award : தமிழக அரசின் முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது 2026 விண்ணப்பிக்க காலவகாசத்தை நீட்டிப்பு செய்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. முழு விவரம் உள்ளே

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:44 PM IST
ரூ.1 லட்சம் பரிசு! விண்ணப்பிக்க காலவகாசத்தை நீட்டித்த தமிழ்நாடு அரசு
Image Credit: Tamil Nadu Chief Ministers State Youth Award 2026 Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chennai Power Cut Tomorrow: நாளை சென்னையில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
Chennai Power Cut13 min ago
2
Gold25 min ago
3
Karachi31 min ago
4
Agra Crime38 min ago
5
EPFO1 hr ago