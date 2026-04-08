தேர்தல் நேரத்தில் பரபரப்பு.. தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி மாற்றம்.. இதுவே முதல் முறையாம்!

Tamil Nadu Chief Secretary DGP Tranferred: தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் மாற்றப்பட்டு, புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமாரை தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக நியமித்துள்ளது. தலைமைச் செயலாளர் மட்டுமின்றி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் பொறுப்பில் இருந்து வந்த டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதத்தையும் மாற்றியுள்ளது

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 8, 2026, 04:52 PM IST
Tamil Nadu Secretary DGP Tranferred: தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் மாற்றப்பட்டு, புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமாரை தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக நியமித்துள்ளது. தலைமைச் செயலாளர் மட்டுமின்றி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் பொறுப்பில் இருந்து வந்த டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதத்தையும் மாற்றியுள்ளது தேர்தல் ஆணையம். தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனராக சந்தீப் மிட்டல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தேர்தல் நேரத்தில் இதுபோன்ற டிஜிபி, தலைமைச் செயலாளரை தேர்தல் ஆணையம் மாற்றியது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. மேலும், தேர்தல் நேரத்தில் முதல்முறை தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபியை தேர்தல் ஆணையம் மாற்றியதாக சொல்லப்படுகிறது.  

தலைமைச் செயலாளர் மாற்றம்

தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை  தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ளன. இதனால், அதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. இதனால், தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் திமுக அரசு காபந்து அரசாக மாறியுள்ளது. அதாவது,  தேர்தல் நடக்கும் காலம் வரை தற்போது ஆட்சியில் உள்ள அரசு தற்காலிகமாக பணிகளை செய்யும்.  அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் நிர்வாகப் பணிகளை கவனிக்கும்.  இந்த காலக்கட்டத்தில் அமைச்சர்கள், முதல்வர்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் இருக்காது. முழு கட்டுப்பாடும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு இருக்கும். இதனால், அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும்.

இப்படியான சூழலில் தான், தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. அதாவது, தமிழகத்தின் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் மாற்றப்பட்டு, புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமாரை தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக நியமித்துள்ளது. தமிழக அரசன் 50வது தலைமைச் செயலாளராக முருகானந்தம் 2024 ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி பதவியேற்றார்.  இந்த காலக்கட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகளை முருகானந்தம் எடுத்திருக்கிறார். இந்த நிலையில் தான், தேர்தல் நேரத்தில் முருகானந்தம் மாற்றப்பட்டு, தலைமைச் செயலாளராக சாய்குமாரை தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக நியமித்துள்ளது.

தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர் பொறுப்பில் இருந்த வந்த டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதமும் மாற்றப்பட்டு, சந்தீப் மிட்டல் ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த உத்தரவை உடனே அமல்படுத்த வேண்டும் எனவும் பணியில் சேர்ந்தது குறித்து உடனே அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அண்மையில் தான், பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் மாற்றப்பட்டு, சந்தீப் ராய் ரத்தோர் டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு  காவல்துறை இயக்குநர்  அண்மையில் மாற்றப்பட்ட நிலையில், தற்போது தலைமைச் செயலாளரும் மாற்றப்பட்டு இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

யார் இந்த சாய்குமார் ஐஏஎஸ்?

தமிழகத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சாய்குமார்,  அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்தபோது, 2018 முதல் 2022 வரை அவரது முதன்மை செயலாளராக இருந்தவர். இவர் 1990 பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக உள்ளார். இவர் தனது ஆரம்பக்க பணியில் தருமபுரி, விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியராகவும் பதவி வகித்தார்.

பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அதிமுக ஆட்சியில் வருவாய் நிர்வாக ஆணையராக  பணியாற்றிய ரஜேஷ் லக்கானி மத்திய அரசு பணிக்கு மாற்றப்பட்டார். இதனை அடுத்து, சாய்குமாருக்கு  முதன்மை செயலர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. இதற்கு முன்பாக, தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகம், செய்தித்தாள் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் மேலாண்மை இயக்குநராக இருந்தார்.  வருவாய் நிர்வாக ஆணையராகவும் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராகவும் சாய் குமார் பணியாற்றி வந்த நிலையில், அவர் தலைமைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அரசு அதிகாரிகள் திமுகவுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வரும் நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் தலைமைச் செயலாளரையே மாற்றி இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1) கேள்வி - தமிழகத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளர் யார்?

   பதில் - தமிழகத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக சாய் குமார் ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

2)  கேள்வி - தேர்தல் காலத்தில் அதிகாரிகள் ஏன் மாற்றம்?

     பதில் - தேர்தல் காலத்தில் நிர்வாகம் நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அதிகாரிகளை மாற்றியுள்ளது.  மேலும்,                எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்தும், முக்கிய அதிகாரிகள் மாற்றம்.

3)  கேள்வி - சாய்குமார் ஐஏஎஸ் இதற்கு முன்பு எந்த பதவியில் இருந்தார்?

      பதில் - சாய்குமார் தருமபுரி, விருதுநகர் ஆட்சியராகவும், முதல்வரின் முதன்மை செயலாளராகவும் பணியாற்றி அனுபவம் இருக்கிறது.

