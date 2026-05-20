/TN SSLC Result: பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாயின, 94.31 சதவீதம் தேர்ச்சி

TN SSLC Result 2026: தமிழ்நாட்டில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பத்தாம் வகுப்பு பொதுதேர்வு முடிவுகள் வெளியாயின. தமிழக பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை சென்னையில் வெளியிட்டார்.
|மாவட்டம்
|தேர்ச்சி சதவிகிதம்
|புதுக்கோட்டை முதல் இடம்
|97.57%
|சிவகங்கை இரண்டாம் இடம்
|97.54%
|தஞ்சாவூர் மூன்றாம் இடம்
|97.41%
|திருச்சி நான்காம் இடம்
|97.31%
|கன்னியாகுமரி ஐந்தாம் இடம்
|97.30%
தமிழ்நாடு SSLC தேர்வு முடிவுகள் 2026: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள், தேர்வு முடிவைப் பதிவிறக்க நேரடி இணைப்பு
தமிழ்நாடு முழுவதும் 4,219 தேர்வு மையங்களில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் நடைபெற்றன. தேர்வுகளை எந்த வித இடர்பாடுகளும் இல்லாமல் சீராக நடத்த தினமும் சுமார் 47,500க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் தேர்வு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். இதுமட்டுமின்றி, தேர்வு முறைகேடுகளைத் தடுக்க 4,950க்கும் மேற்பட்ட பறக்கும் படையினரும் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.