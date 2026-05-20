/TN SSLC Result இன்று வெளியாகிறது: ரிசல்ட், மதிப்பெண் பட்டியல் செக் செய்யும் எளிய வழிகள் இதோ

TN SSLC Result 2026: தமிழ்நாடு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகின்றன. தமிழ்நாட்டின் பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தேர்வு முடிவுகளை சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக வளாகத்தில் காலை 9:30 மணிக்கு வெளியிடுவார்.
தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் (Directorate of Government Examinations - DGE), 8 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கான மேல்நிலைப்பள்ளி இறுதித் தேர்வு (SSLC) 10-ஆம் வகுப்பு முடிவுகளை, இன்று மே 20 அன்று காலை 9:30 மணிக்கு அறிவிக்க உள்ளது. மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் தாள்களை/மதிப்பெண் பட்டியலை DGE-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள், DigiLocker மற்றும் UMANG வாயிலாகப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். நேரடி இணைப்பு மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.
தமிழ்நாடு SSLC தேர்வு முடிவுகள் 2026: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள், தேர்வு முடிவைப் பதிவிறக்க நேரடி இணைப்பு
TN SSLC Result 2026
|தேர்வு
|தமிழ்நாடு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு
|தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி
|மே 20, 2026 (இன்று)
|தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் நேரம்
|காலை 9:30
|தேர்வு முடிவுகளை காண அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள்
|tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in, digilocker.gov.in, umang.gov.in
TN SSLC Result: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை செக் செய்வது எப்படி?
TN SSLC 10-ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகள் 2026-இல் தேர்ச்சி பெற, மாணவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாகவும், ஒவ்வொரு கட்டாயப் பாடத்திலும் குறைந்தது 35 சதவீத மதிப்பெண்களைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
முன்னதாக, தமிழக பத்தாம் வகுப்பு (TN SSLC) தேர்வுகள், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு தேர்வு மையங்களில் மார்ச் 11 முதல் ஏப்ரல் 6, 2026 வரை நடத்தப்பட்டன. இந்த தேர்வுகளுக்கான முடிவுகள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வரவுள்ளன.
தமிழகத்தில் மார்ச் 11 முதல் ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி வரை பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வுகள் நடைபெற்றன. இத்தேர்வினை மொத்தன் 8,82,806 மாணவ மாணவிகள் எழுதினர். இதுமட்டுமின்றி, தனித்தேர்வர்கள் 26,196 பேரும் இந்த தேர்வினை எழுதினார்கள். மொத்தமாக இந்த ஆண்டு மொத்தம் 9,09,002 பேர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வவுகளை எழுதினர்.