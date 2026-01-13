English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  தமிழ்நாடு அரசின் இலவச காப்பீடு திட்டம் - பொதுமக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu CM Health Insurance Scheme: தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 13, 2026, 12:58 PM IST
  • முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீடு திட்டம்
  • புதிய கார்டுக்கு ஈஸியாக விண்ணப்பிக்கலாம்
  • எப்படி விண்ணப்பிப்பது? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Tamil Nadu CM Health Insurance Scheme: ஏழை, எளிய மக்கள் அனைவரும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் எவ்விதமான கட்டணமும் இல்லாமல் பயன்பெற வேண்டும் என்கின்ற உயரிய நோக்கத்தோடு கலைஞர் அவர்கள் 2009ஆம் ஆண்டு ஜீலை திங்கள் 23ஆம் தேதி உயிர்காக்கும் சிகிச்சைக்கான முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி வைத்தார்கள். அந்த திட்டத்தின் பயன்பாடு படிப்படியாக உயர்ந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள 1 கோடியே 45 இலட்சத்து 51 ஆயிரத்து 697 குடும்பங்கள் பயன்பெறும் வகையில் மிகப் பெரிய திட்டமாக விளங்கி வருகிறது. அந்த திட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிரிமியம் தொகை என்பது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டம்

இந்த முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு பல்வேறு மாற்றங்களை செய்து ஏழை, எளிய, நடுத்தர பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையிலான திட்டமாக இதை மாற்றியிருக்கிறார்கள். கடந்த காலங்களில் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டொன்றிற்கான தொகை ரூ.691/- என்று இருந்தது. முதலமைச்சர் அவர்கள் அதனை ரூ.841/- ஆக உயர்த்தினார்கள். கடந்த காலங்களில் இதற்கான ஆண்டு வருமானம் ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ.72,000/- ஆக இருந்தது. அதனை ரூ.1,20,000/- ஆக உயர்த்தப்பட்டது. காப்பீடு தொகை ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.2 இலட்சமாக இருந்தது, அது தற்போது ரூ.5 இலட்சமாக உயர்த்தி தந்தார்கள். 

என்னென்ன சிகிச்சைகளுக்கு காப்பீடு?

கடந்த காலங்களில் காப்பீடு திட்டத்திற்கான சிகிச்சை முறைகள் 1090 மட்டுமே இருந்தது. அது தற்போது கூடுதலாக்கப்பட்டு 2,053 என்கின்ற அளவில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் கடந்த காலங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை 970, இன்றைக்கு 2,157 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் பிரேத்யேக சிகிச்சை முறைகள் 2 என்றிருந்தது, தற்போது 8 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. அந்தவகையில் 8 உயர்சிறப்பு சிகிச்சைகளான கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை, எலும்பு மஜ்சை மாற்று அறுவை சிகிச்சை, காதுவால்வு உள் வைப்பு நரம்பு அறுவை சிகிச்சை, ஸ்டெம்செல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, நுரையீரல் மற்றும் இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை, நுரையீரல் வால்வு மாற்று அறுவை சிகிச்சை, செவிப்புல மூளை தண்டு உள் வைப்பு அறுவை சிகிச்சை என்று 8 வகையான சிறப்பு சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

முதலமைச்சர் காப்பீடு  - யாரெல்லாம் பயனாளிகளாக இருக்கலாம்?

அந்தவகையில் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின்கீழ் 1.45 கோடிக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்பெற்று வரும் நிலையில் இந்த அரசுப் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு, பல்வேறு சிறப்பு பிரிவினரும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டு அவர்களையும் இந்த திட்டத்தின்கீழ் இணைத்திருக்கிறோம். கோவிட் பெருந்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆதரவற்றவர்கள், குழந்தை பராமரிப்பு இல்லக் குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் வசிப்பவர்கள், மனநல காப்பகத்தின் உள் மருத்துவ பயனாளிகள், முதியோர் நல காப்பக பயனாளிகள், ஆதரவற்றவர்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் திருநம்பிகள் நலவாரியத்தை சேர்ந்தவர்கள், கட்டிடப் பணியாளர் நலவாரியத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று ஏறத்தாழ 10 பிரிவினர் 7,56,873 பேர் புதிய பயனாளர்களாக இதில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் பெறுவது எப்படி?

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் கடந்த 5 மாதங்களாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் சிறப்புக்குரிய திட்டங்கள் உங்களுடன் ஸ்டாலின், நலம் காக்கும் ஸ்டாலின். இந்த உங்களுடன் ஸ்டாலின் எனும் திட்டத்தில் இதுவரை 10,000 முகாம்கள் வரை நடத்தப்பட்டுள்ளது. நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம் 1,256 இடங்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டு அதுவும் தற்போது 1,000 முகாம்கள் நெருங்கி வருகிறது. இந்த முகாம்களின் வாயிலாக மட்டும் புதிய அமைப்புகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டு அங்கேயும் முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கான புதிய அட்டைகள் சேர்க்கும் 2,77,735 புதிய பயனாளர்கள் இந்த திட்டத்தின்மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம்

ஏழை எளிய மக்கள் ஒவ்வொருவரும் விடுபடாமல் பயன்பெறும் வகையில் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ஒரே நாளில் 100 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்ட பயனாளர்களை இணைக்கும் முகாம் நடத்தப்பட்டது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மட்டுமே முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கான புதிய அட்டைகளை பெருகின்ற அமைப்பு இருந்தது. இந்த அரசுப் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு கூடுதலாக இரண்டு இடங்களில் அதாவது சைதாப்பேட்டை, நுங்கம்பாக்கம் ஆகிய பகுதியில்  பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகிறது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

CM Health InsuranceTN government schemesTamil Nadu health schemeFree Medical TreatmentMa Subramanian

