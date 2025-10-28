English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் : திமுகவினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய உத்தரவு

வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் : திமுகவினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய உத்தரவு

M.K. Stalin : வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், திமுகவினருக்கு முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். 

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 28, 2025, 04:23 PM IST
  • தமிழ்நாட்டை கெடுக்க பாஜக சதி
  • பாஜகவின் பகல்கனவு பலிக்காது
  • திமுகவினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய உத்தரவு

Trending Photos

அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
aa22
அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி
camera icon8
Mars Transit
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி
இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்ம் ஆகும்!
camera icon7
வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்ம் ஆகும்!
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் : திமுகவினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய உத்தரவு

M.K. Stalin : திமுகவினருக்கான வாக்குச்சாவடி பயிற்சி கூட்டம், மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ஆறாவது முறையாக ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருக்கும் திமுக, அடுத்து ஏழாவது முறையும் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும், அதற்குத்தான் இந்தப் பயிற்சிக் கூட்டம் என்றார். இந்தியாவில் எந்த மாநில அரசும் நம்முடைய அளவிற்கு சாதனைகள் செய்திருக்க மாட்டார்கள் என்ற அவர், ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு செய்து கொண்டிருக்கும் துரோகங்களை - நிதி ஒதுக்கீடுகளில் செய்து கொண்டிருக்கும் வஞ்சகங்களை  பொதுமக்களின் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சென்று எடுத்துச் சொல்லிய உடன்பிறப்புகள் ஒவ்வொருவருக்கும் சல்யூட் என்றார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பா.ஜ.க.வின் பாசிச ஆட்சிக்கு அடிபணியாமல் – முதுகெலும்போடு எதிர்த்து நிற்கிறோம். விவசாயிகளுக்கு எதிரான மூன்று வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வைத்தது மாதிரியான பல போராட்டங்களில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறோம். இப்போது கூட, தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிராக, பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்களை ஒன்றிணைத்தோம். அகில இந்திய மருத்துவப் படிப்பு ஒதுக்கீட்டில், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான உரிமைக்காக போராடி வாதாடி வெற்றி பெற்றோம். இதையெல்லாம் பார்த்துதான், பா.ஜ.க.வுக்கு நம் மீது கோபம் வருகிறது. அதனால்தான், பல்வேறு சூழ்ச்சிகளில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் என கூறினார். 

ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் ஒரு டார்கெட்டை செட் செய்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு, பூத்வாரியாக நடத்தும் கூட்டங்கள் – அதில் நீங்கள் நிர்ணயித்திருக்கும் இலக்கு – இவ்வாறு அனைத்து தகவல்களும் அடங்கிய ஷீட்டை மாவட்டச் செயலாளர் மூலமாக எனக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். வாராவாரம் நீங்கள் அனுப்புவதை பார்த்துவிட்டு, நானே உங்களுக்கு போன் செய்து விசாரிப்பேன் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் என திமுகவினருக்கு அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

2026-இல் நடக்க இருக்கும் ஜனநாயகத் தேர்தல்,தமிழ்நாட்டின் சுயமரியாதையையும் – தனித்தன்மையையும் காப்பாற்றப்போகும் தேர்தல் என முதலைமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். தமிழ்நாட்டை அழிக்க, இன எதிரிகளும் - தமிழ்த் துரோகிகளும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வருகிறார்கள். இவர்களை வீழ்த்தி, நம்முடைய மண் – மொழி – மானத்தை காக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் தி.மு.க. கூட்டணி அனைத்துத் தொகுதிகளையும் கைப்பற்றியாக வேண்டும் என்று தொடர்ந்து நான் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறேன் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

பா.ஜ.க.வின் பகல்கனவு, தி.மு.க. இந்த மண்ணில் இருக்கும்வரை நிறைவேறாது. அவர்களுக்கும் அது நன்றாகத் தெரியும். ஆனாலும், புதிது புதிதாக குறுக்குவழிகளைத் தேடுகிறார்கள். S.I.R. எனப்படும் சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தை தமிழ்நாட்டில் அடுத்த வாரத்தில் நடைமுறைப்படுத்த இருப்பதாக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. இதைக் காண்பித்து மிரட்டுகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் நாம் பணிய மாட்டோம்! இங்கு அவர்களின் ஆர்.எஸ்.எஸ். பாச்சா எதுவும் பலிக்காது என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் பீகார் மாநிலத்தில் ஏறத்தாழ 65 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்களின் வாக்குரிமையை, இதே சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின் மூலம் தேர்தல் ஆணையம் பறித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும் அதே குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்த ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு தனது கைப்பாவையாக தேர்தல் ஆணையத்தைப் பயன்படுத்த முயற்சி செய்கிறது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.

உழைக்கும் மக்கள், பட்டியல் இனத்தவர், சிறுபான்மையினர், பெண்கள் உள்ளிட்டவர்களின் பெயர்களை S.I.R. மூலமாக, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கிவிட்டால், பா.ஜ.க.வும் அதன் கூட்டாளியான அ.தி.மு.கவும் வெற்றிபெற்றுவிடலாம் என்று கணக்கு போடுகிறார்கள். அதாவது, நேரடியாக தேர்தல் களத்தில் மக்களைச் சந்திக்கும் தெம்போ திராணியோ இல்லாதவர்கள், மக்களின் வாக்குரிமையை பறித்துட்டு வெற்றி பெறலாம் என்று தப்புக் கணக்கு போடுகிறார்கள் எனவும் முதலமைச்சர் எச்சரித்தார்.

S.I.R. முறையை கைவிட வேண்டும் என்பதையும் – வாக்காளர் பட்டியலைச் சீர்ப்படுத்த வேண்டும் என்றால், அதற்குரிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, கால அவகாசத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதையும் – இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் நேரடியாகவே தி.மு.கழகம் வலியுறுத்தி இருக்கிறது. அதையும் மீறி முன்னெடுக்கப்படும் ஜனநாயக விரோத செயல்பாடுகளை, சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வது மட்டுமல்ல, மக்களுடன் நின்று களத்திலும் எதிர்கொள்ளும் வலிமை நமக்கு உண்டு, இன்னும் சொல்லப்போனால், திமுகவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்று அவர் கூறினார்.

எதிர்க்கட்சியான அ.தி.மு.க., தன்னுடைய சொந்தக் கட்சியின் உரிமைகளையே பா.ஜ.க.விடம் அடகு வைத்துவிட்ட நிலையில், மக்களின் உரிமைகளைப் பற்றி கவலைப்பட அதற்கு நேரமிருக்காது. 2021 தேர்தல், தமிழ்நாட்டை கொத்தடிமை அ.தி.மு.க. கூட்டத்திடம் இருந்து மீட்ட தேர்தல். 2026 தேர்தல் என்பது, தமிழ்நாட்டை பா.ஜ.க. – அ.தி.மு.க. கும்பலிடம் இருந்து பாதுகாப்பதற்கான தேர்தல். தமிழ்நாட்டை கபளீகரம் செய்து நாசம் செய்ய திட்டமிடும் கூட்டத்தை, வேரோடும் - வேரடி மண்ணோடும் வீழ்த்தியாக வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சூளுரைத்தார். 

எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கும் பழனிசாமி, பெயரளவுக்காவது திராவிட கட்சியாக இருந்த அந்தக் கட்சியை, அமித்ஷாவிடம் விழுந்து சரண்டர் செய்துவிட்டார். தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக கூட்டணி அமைத்திருக்கும் அவருடைய சந்தர்ப்பவாதத்தை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி, அவர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று, அதை நம்முடைய கூட்டணிக்கான வாக்குகளாக மாற்ற வேண்டும் என திமுகவினரை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார்.

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. திருவள்ளூருக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. 8 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க: நேற்று கரூர் மக்களுக்கு அறுதல் கூறிய விஜய்.. இன்று திமுகவுக்கு எதிராக அறிக்கை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
M.K. StalinVoter List RevisionSIRElection Commission of IndiaMK Stalin Latest News 2025

Trending News