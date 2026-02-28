English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாதம் ரூ.1,500 ஊக்கத் தொகை! தமிழக அரசின் 11 மெகா அறிவிப்புகள்.. பூசாரிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

மாதம் ரூ.1,500 ஊக்கத் தொகை! தமிழக அரசின் 11 மெகா அறிவிப்புகள்.. பூசாரிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

Tamil Nadu Government: தமிழக அரசு கிராமக் கோயில் பூசாரிகளுக்காக 11 முக்கிய அறிவிப்புகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 28, 2026, 04:24 PM IST
  • பூசாரிகளுக்கான 11 புதிய அறிவிப்புகள்
  • மாதம் ஊக்கத் தொகை ரூ.1500
  • ஓய்வூதியம் உயர்வு

மாதம் ரூ.1,500 ஊக்கத் தொகை! தமிழக அரசின் 11 மெகா அறிவிப்புகள்.. பூசாரிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

Tamil Nadu Government: சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள கபாலீசுவரர் திடலில்  கிராமக் கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு இன்று (பிப்ரவரி 28) நடைபெற்றது. கிராமக் கோயில் பூசாரிகள் மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது, கிராமக் கோயில் பூசாரிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகளையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

பூசாரிகளுக்கு 11 புதிய அறிவிப்புகள்

அதன்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாளுக்கு அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் புத்தாடை வழங்கப்படும். இரண்டாவது அறிவிப்பு உறுப்பினர் மரணம் அடைந்தால், அவருடைய வாரிசுதாரர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்படும் தொகை 50 ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து ஒரு இலட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும்.

மூன்றாவது அறிவிப்பு கிராம கோயில் பூசாரிகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பு 72 ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து 1 இலட்சம் ரூபாயாக ஏற்கனவே உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது உங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று ஆண்டுக்கு ஒரு இலட்சத்து 25 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும். நான்காவது அறிவிப்பு இயற்கை எய்திய உறுப்பினரின் ஈமச்சடங்குக்காக தற்போது வழங்கப்படும் தொகை 5 ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து 10 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

ஐந்தாவது அறிவிப்பு அருகாமையில் இருக்கின்ற பெரிய திருக்கோயில்கள் மூலம் ஆண்டுதோறும் 500 பூசாரிகளுக்கு, தேர்ந்த பயிற்றுநர்களை கொண்டு புத்தொளிப் பயிற்சி நடத்தப்படும். ஆறாவதாக தற்போது பூசாரிக்கு 3 ஆயிரம், பூசாரிகளின் மகனுக்கு 3 ஆயிரம், மகளுக்கு 5 ஆயிரம் என திருமணத்துக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவி, மேலும் ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தப்படும். 

முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

ஏழாவதாக, பூசாரிகளின் மகன், மகளுக்கு தற்போது வழங்கப்படும் பள்ளிக்கல்வி நிதி உதவி வழங்கப்படும். மேலும் ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு, 2 ஆயிரம் மற்றும் 2 ஆயிரத்து 500 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும். எட்டாவதாக  பூசாரிகளின் மகன், மகளுக்கு தற்போது ஒவ்வொரு கல்வி ஆண்டும் வழங்கப்படும் இளநிலை, முதுநிலை பட்டப்படிப்பு நிதி உதவி ஆண்டுக்கு மேலும் 2 ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தப்படும்.

ஒன்பதாவதாக பூசாரிகளின் மகன், மகளுக்கு தற்போது ஒவ்வொரு கல்வி ஆண்டும் வழங்கப்படும் தொழில் சார்ந்த இளநிலை, முதுநிலை பட்டப்படிப்பு நிதி உதவி, ஆண்டுக்கு மேலும் 2 ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தப்படும். பத்தாவது அறிவிப்பு பூசாரிகளின் மகன், மகள் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் பயில ஆண்டுக்கு மேலும் ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தி வழங்கப்படும். பதினோராவதாக உறுப்பினர்களுக்கு மூக்குக் கணண்ணாடி வாங்க தற்போது வழங்கப்படும் 500 ரூபாய் நிதி உதவி ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அர்ச்சகர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் ஓய்வூதியம் 5 ஆயிரம் ரூபாயாகவும், அவர்களது குடும்ப ஓய்வூதியம் 2 ஆயிரத்து 500 ரூபாயாகவும் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும், 19 ஆயிரம் ஒரு கால பூசை திட்ட திருக்கோயில்கள் அர்ச்சகர்களுக்கு மாதந்தோறும் ஊக்க தொகையாக ஆயிரத்து 500 ரூபாயை வழங்குவதாக தெரிவித்துள்ளார். 

பணிக்காலத்தில், இயற்கை எய்திய திருக்கோயில் பணியாளர்களின் குடும்பத்தினருக்கு. குடும்ப நல நிதியாக 4 இலட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. திருக்கோயில் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கட்டணமில்லா முழு உடல் பரிசோதனை திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. கிராம கோயில் பூசாரிகளுக்கான ஓய்வூதியம் 4 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார். மேலும், பூசாரிகளுக்கு மாதாந்தி ஊக்கத்தொகை ரூ.1500 வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இதன் மூலம், பூசாரிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,500 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும்.

 

Tamil Nadu governmentTN GovernmentCM MK StalinVillage Temple PriestCM Stalin Latest News

