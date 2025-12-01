English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விவசாயிகள் ஹேப்பி! முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

விவசாயிகள் ஹேப்பி! முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu CM Stalin Announces Compensation For Farmers:  கனமழையால் சேதம் அடைந்த பயிர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.  மேலும், வீடுகள், கால்நடைகள் சேதங்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்க அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 1, 2025, 04:48 PM IST
  • விவசாயிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்
  • பயிர் சேதங்களுக்கு நிவாரணம்
  • முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

விவசாயிகள் ஹேப்பி! முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu CM Stalin Announces Compensation For Farmers: வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளது. இலங்கை வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது தீவிரம் அடைந்துள்ளது. இலங்கை அருகே உருவான டிட்வா புயல் காரணமாக, தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வருகிறது. டிட்வா புயல் இலங்ககையை புரட்டிப்போட்டது. டிட்வா புயல் காரணமாக, இலங்கையில் அதி கனமழை பெய்தது. இதனால்,  300க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.  

டிட்வா புயல்

இந்த புயல் தந்போது தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இந்த புயல் தற்போது, சென்னைக்கு 90 கி.மீ தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது.   இதனால், தமிழகம் முழுவதுமே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, டிட்வா புயல்  சென்னைக்கு அருகே இருப்பதால், இன்னும் மூன்று தினங்களுக்கு சென்னையில் கனமழை பெய்ய உள்ளதாக வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. இந்த டிட்வா புயலால் டெல்டா மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்தது.  குறிப்பாக, நாகையில் கடந்த மூன்று நாட்களில் 30 செ.மீ மேல் மழை பெய்துள்ளது. அங்கு சுமார் 56,000 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் நெற்பயிர்கள் மூழ்கி சேதம் அடைந்துவிட்டன. 

மேலும், டெல்டா மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன.  வட மாவட்டங்களில் பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தி இரக்கிறது. குறிப்பகாக, பயிர் சேதங்கள் ஏற்பட்டன. மேலும், டிட்வா புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். கால்நடைகளும் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிகிறது. எனவே, தங்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகவும், இதனால், தங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பு

 இந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 1) தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது. இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் டிட்வா புயல் காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நிவாரண நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.   அதில்,  தற்போது பெய்து வரும் மழையால், நெற்பயிர் சேதம், இதர பயிர்கள் சேதம் குறித்தும், தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் சேதம் குறித்தும் கணக்கெடுப்பு பணிகளை தொடங்கிய அது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்டார். 

மேலும்,  அக்டோபர் மாதம் பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட பயிர் பாதிப்புகளுக்கான கணக்கெடுப்பு பணிகள் முடிவடைந்து, 33 சதவிதத்திற்கும் மேல் பாதிக்கப்பட்ட 4,235 எக்டர் வேளாண் பயிர்களுக்கும்,  345 எக்டர் தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கும் மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து உரிய நிவாரணம் வழங்கிட முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். மேலும், டிட்வா புயல் காரணமாக, குடிசை வீடுகள் மற்றும் இதர  வீடுகளில் சேதங்க, மனித உயிரிழப்புகள், கால்நடை உயிரிழப்புகள் போன்றவற்றிற்கு இழப்பீடுகளை வழங்க மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்டார். எனவே, வரும் நாட்களில் விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எவ்வளவு நிவாரணம் கிடைக்கும் என்பது குறித்து தமிழக அரசு விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடும்.

மேலும் படிக்க; Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

மேலும் படிக்க: தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது

 

CM StalinTamil Nadu governmentTN GovtTamil Nadu farmersCyclone Ditwah

